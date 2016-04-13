Дом для тихой семейной жизни

Кто из нас не мечтает о стабильной семейной жизни, полной комфорта и даже с капелькой роскоши? Добиться такого образа жизни можно лишь упорным трудом и с точным знанием цели и собственных возможностей.
В данном случае желание о прекрасном домике в пригороде для одной семьи реализовала студия PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG. Коттедж общей площадью 130 кв. метров представлен нам на фотографиях сразу после завершения стройки и отделки.
По планировке дома, участка, дополнительных построек и даже ландшафтному проекту сада тоже можно узнать о вас много интересного. Широкая дорога говорит о прочной связи с обществом и внешним миром, просторная парковка – о том, что вы любите общаться с людьми. И дело здесь не только в реальных гостях и их автомобилях, а в том, какой вы человек и что для вас является стандартными условиями в жизни.
Планировка этого дома говорит о стабильности и безопасности. Со своей двойной вальмовой крышей, которая в отличие от двускатной более динамична и строга по отношению к гостям и менее дружелюбна, он похож на крепость. Тем не менее, и двускатную можно использовать с пользой, чтобы создать ощущение уюта в доме, большой мансардный этаж и удобный чердак.
Для многих из нас дом – это основа, без которой сложно представить свою жизнь. Кажется, что именно дом является нашим самым точным отражением и определяет то, как мы живем и по каким принципам. И отчасти, это действительно именно так.
В психологии ваш дом (то, каким он является сейчас) может косвенно осветить вам проблемные точки в вашей жизни. А тот дом, который вы хотите, и проекты, о которых мечтаете и любите больше всего, показывают ваши устремления.
Например, окна олицетворяют то, как вы смотрите на мир. Большие и панорамные, с легким выходом на террасу говорят о человеке широких взглядов, который видит не преграды в жизни, а лишь возможности. Маленькие окна, напротив, говорят о том, что вы человек консервативный и не хотите, чтобы внешний мир диктовал вам условия вашей жизни и каким-либо образом воздействовал на вас.
Светлая отделка говорит об экстравертности так же, как и легкие пастельные оттенки. Темные оттенки показывают на интровертность, желание спрятаться и отдохнуть от мира, погрузившись в себя. Наличие и количество террас говорит о свободе в жизни – чем они больше и благоустроеннее, тем больше вас тяготит реальная, насыщенная и активная жизнь.
Современный дизайн интерьера с минимумом деталей (например, отсутствие ручек на мебели, стремление к минимализму) говорит о том, что вы человек спокойный и уравновешенный. Любовь к ярким акцентам говорит о вашем желании быть активным и постоянно пробовать новое. Отделка деревом и обои всегда выдают человека очень традиционного, воспринимающего дом больше как образ, чем как практичное место для жизни. Перфекционист и практик при этом выбирают более удобные варианты – керамическую плитку, натуральный камень, покраску.
От планировки дома зависит не только ваше самочувствие, но и отношения в семье. Большой диван говорит о том, что вы любите проводить время в компании друг друга, тогда как большая столовая говорит о том, что вы любите общаться с друзьями и родственниками.
В этом проекте столовая и гостиная, как и главный мастер-сьют, имеют двери-слайдеры с выходом на шикарную угловую террасу. Площадь спален (13, 11 и 11 кв. метров) позволяет разместить семью с детьми. Главная ванная комната имеет площадь в 8 кв. метров, гостевая душевая с туалетом – 2 кв. метра. Также в доме есть гараж на два автомобиля, большая котельная (подсобное помещение), гардероб при главной спальне и еще один – в холле. А на кухне есть специальная кладовая (1,5 кв. метров).
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— Когда семья синоним счастья;