Дом для тихой семейной жизни

Для многих из нас дом – это основа, без которой сложно представить свою жизнь. Кажется, что именно дом является нашим самым точным отражением и определяет то, как мы живем и по каким принципам. И отчасти, это действительно именно так.

В психологии ваш дом (то, каким он является сейчас) может косвенно осветить вам проблемные точки в вашей жизни. А тот дом, который вы хотите, и проекты, о которых мечтаете и любите больше всего, показывают ваши устремления.

Например, окна олицетворяют то, как вы смотрите на мир. Большие и панорамные, с легким выходом на террасу говорят о человеке широких взглядов, который видит не преграды в жизни, а лишь возможности. Маленькие окна, напротив, говорят о том, что вы человек консервативный и не хотите, чтобы внешний мир диктовал вам условия вашей жизни и каким-либо образом воздействовал на вас.

Светлая отделка говорит об экстравертности так же, как и легкие пастельные оттенки. Темные оттенки показывают на интровертность, желание спрятаться и отдохнуть от мира, погрузившись в себя. Наличие и количество террас говорит о свободе в жизни – чем они больше и благоустроеннее, тем больше вас тяготит реальная, насыщенная и активная жизнь.