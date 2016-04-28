До и После: Реконструкция, от которой захватывает дух

Маленький домик бабушки в провинции мечтал появиться на красной ковровой дорожке в блеске софитов и дождался своего звездного часа! Этот стильный маленький коттедж теперь выглядит так, будто его построили вчера!

Авторы данного проекта – архитекторы из студии Paula Mariasch Arquitecta – использовали каждую возможность, чтобы расширить общую площадь здания и сделать его современным. Посмотрим, получилось ли у них?