Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Реконструкция, от которой захватывает дух

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Маленький домик бабушки в провинции мечтал появиться на красной ковровой дорожке в блеске софитов и дождался своего звездного часа! Этот стильный маленький коттедж теперь выглядит так, будто его построили вчера!

Авторы данного проекта – архитекторы из студии Paula Mariasch Arquitecta – использовали каждую возможность, чтобы расширить общую площадь здания и сделать его современным. Посмотрим, получилось ли у них?

​До: кухня

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Удивительно, но дома в таком состоянии существуют в каждом городе и в каждой стране на нашей планете. Более половины из них готовы перейти в другие руки для реконструкции и преображения!

​После: кухня

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Кухня в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Шикарная современная кухня в стиле минимализм имеет кухонный фартук из… натурального дерева с ламинацией! Очень необычно!

​До: маленький домик почтенной леди

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

В этом маленьком домике когда-то очень давно, более 60-ти лет назад, царило вдохновение. Тогда еще новый, с более высокими потолками и дверьми, чем у соседей, он смотрелся прекрасно!

Время же берет свое, не спрашивая нас о том, готовы ли мы к этому. Новое поколение решило расширить дом так, чтобы сделать его пределом своих мечтаний. Теперь этот коттедж – настоящий сияющий бриллиант на улице, полной домов постройки 50-х и 60-х годов!

​После: коттедж в стиле модерн

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Удивительно, как из средиземноморского стиля получилось создать коттедж в стиле модерн – стильный, простой и современный. Для расширения был использован забор, крыша реального здания и правый проход на участке с улицы во двор. Организация панорамного остекления помогла создать еще более комфортабельные условия для жизни – теперь здесь найдется место для семьи из трех поколений!

​До: интерьер

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Этот дом уже давно не является жилым. Если 50 лет назад в нем счастливо жила семья выше среднего достатка, то до реконструкции он смотрится, как минимум, устрашающе.

​После: интерьер

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Теперь в этом доме мы можем найти потрясающую отделку, очень высокие потолки, панорамные окна, много света и простора! Современная мебель позволяет увеличить ощущение присутствия 21-ого века в дизайне в доме, который раньше мог об этом только мечтать!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: гостиная

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Этот дом смотрится просто впечатляюще плохо – атмосфера ретро не просто сохранилась здесь, но и будто приняла еще более масштабные формы, чем было ранее.

​После: гостиная

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Новая шикарная гостиная имеет террасу и патио, современную отделку, удобную электрическую разводку. На террасе и патио тоже предусмотрены розетки для светильников и техники, например, для организации летней кухни.

​До: коридор и ванная комната

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Трудно поверить, что эти фотографии «До и После» действительно относятся к одному и тому же дому, но это факт.

После: ванная комната

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Расширение ванных комнат (более, чем в 4 раза по площади) помогло создать комфортабельные условия для всей семьи.

​До: каминная

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

Несмотря на ужасное состояние дома, когда-то он был жемчужиной! Здесь кроме гостиной есть и каминная комната, использованная под столовую.

​После: мангал на заднем дворике

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Сад в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

А на заднем дворике – удобная летняя кухня с барбекю, которая идеально подойдет для домашних вечеринок и ужина для друзей!

​Новая планировка

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Дома в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

В этом доме три спальни с личными ванными комнатами, а две из них – с гардеробами. Шикарная кухня имеет также вторую кухню небольшого размера для выполнения самой неаккуратной работы. В гостиной мы найдем и зону кабинета на двоих – детей или взрослых, а главный мастер-сьют занял весь последний этаж и имеет в своем составе спальню, гардероб, ванную комнату, террасу и гостиную площадью более 30 кв. метров.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.

Садовый мини-пруд своими руками за один день
А вам понравилась новая ванная комната?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо