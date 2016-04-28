До и После: Реконструкция, от которой захватывает дух

Маленький домик бабушки в провинции мечтал появиться на красной ковровой дорожке в блеске софитов и дождался своего звездного часа! Этот стильный маленький коттедж теперь выглядит так, будто его построили вчера!
Авторы данного проекта – архитекторы из студии Paula Mariasch Arquitecta – использовали каждую возможность, чтобы расширить общую площадь здания и сделать его современным. Посмотрим, получилось ли у них?
Удивительно, но дома в таком состоянии существуют в каждом городе и в каждой стране на нашей планете. Более половины из них готовы перейти в другие руки для реконструкции и преображения!
Шикарная современная кухня в стиле минимализм имеет кухонный фартук из… натурального дерева с ламинацией! Очень необычно!
В этом маленьком домике когда-то очень давно, более 60-ти лет назад, царило вдохновение. Тогда еще новый, с более высокими потолками и дверьми, чем у соседей, он смотрелся прекрасно!
Время же берет свое, не спрашивая нас о том, готовы ли мы к этому. Новое поколение решило расширить дом так, чтобы сделать его пределом своих мечтаний. Теперь этот коттедж – настоящий сияющий бриллиант на улице, полной домов постройки 50-х и 60-х годов!
Удивительно, как из средиземноморского стиля получилось создать коттедж в стиле модерн – стильный, простой и современный. Для расширения был использован забор, крыша реального здания и правый проход на участке с улицы во двор. Организация панорамного остекления помогла создать еще более комфортабельные условия для жизни – теперь здесь найдется место для семьи из трех поколений!
Этот дом уже давно не является жилым. Если 50 лет назад в нем счастливо жила семья выше среднего достатка, то до реконструкции он смотрится, как минимум, устрашающе.
Теперь в этом доме мы можем найти потрясающую отделку, очень высокие потолки, панорамные окна, много света и простора! Современная мебель позволяет увеличить ощущение присутствия 21-ого века в дизайне в доме, который раньше мог об этом только мечтать!
Этот дом смотрится просто впечатляюще плохо – атмосфера ретро не просто сохранилась здесь, но и будто приняла еще более масштабные формы, чем было ранее.
Новая шикарная гостиная имеет террасу и патио, современную отделку, удобную электрическую разводку. На террасе и патио тоже предусмотрены розетки для светильников и техники, например, для организации летней кухни.
Трудно поверить, что эти фотографии «До и После» действительно относятся к одному и тому же дому, но это факт.
Расширение ванных комнат (более, чем в 4 раза по площади) помогло создать комфортабельные условия для всей семьи.
Несмотря на ужасное состояние дома, когда-то он был жемчужиной! Здесь кроме гостиной есть и каминная комната, использованная под столовую.
А на заднем дворике – удобная летняя кухня с барбекю, которая идеально подойдет для домашних вечеринок и ужина для друзей!
В этом доме три спальни с личными ванными комнатами, а две из них – с гардеробами. Шикарная кухня имеет также вторую кухню небольшого размера для выполнения самой неаккуратной работы. В гостиной мы найдем и зону кабинета на двоих – детей или взрослых, а главный мастер-сьют занял весь последний этаж и имеет в своем составе спальню, гардероб, ванную комнату, террасу и гостиную площадью более 30 кв. метров.
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