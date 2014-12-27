5 способов зрительно увеличить ванную комнату

Мы не всегда довольны количеством квадратных метров в своей квартире. Иногда их катастрофически не хватает для реализации всех приходящих на ум идей по организации интерьера. Те из нас, кто не любит ощущение скованности в четырех стенах, начинают применять различные методы для того, чтобы визуально расширить гостиную, спальную комнату или кухню. Ванная комната, как правило, остается нетронутой в связи с предубеждением, что расширять и без того маленькое пространство, которое при этом еще и заполнено предметами интерьера, которые совсем или почти невозможно сдвинуть с места, занятие довольно бессмысленное.

Цель этой статьи – продемонстрировать обратное. Согласитесь, что мы пользуемся ванной комнатой достаточно часто для того, чтобы заходить в нее с удовольствием и не чувствовать себя зажатыми между душевой кабиной, раковиной и стиральной машиной. Немного пространственного воображения, опыта игры в тетрис, и нам непременно удастся зрительно увеличить ванную комнату.