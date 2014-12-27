5 способов зрительно увеличить ванную комнату

Мы не всегда довольны количеством квадратных метров в своей квартире. Иногда их катастрофически не хватает для реализации всех приходящих на ум идей по организации интерьера. Те из нас, кто не любит ощущение скованности в четырех стенах, начинают применять различные методы для того, чтобы визуально расширить гостиную, спальную комнату или кухню. Ванная комната, как правило, остается нетронутой в связи с предубеждением, что расширять и без того маленькое пространство, которое при этом еще и заполнено предметами интерьера, которые совсем или почти невозможно сдвинуть с места, занятие довольно бессмысленное.
Цель этой статьи – продемонстрировать обратное. Согласитесь, что мы пользуемся ванной комнатой достаточно часто для того, чтобы заходить в нее с удовольствием и не чувствовать себя зажатыми между душевой кабиной, раковиной и стиральной машиной. Немного пространственного воображения, опыта игры в тетрис, и нам непременно удастся зрительно увеличить ванную комнату.
Если вам досталась квартира с небольшой ванной комнатой, то, при выборе между ванной и душем, большинство скорее всего отдаст предпочтение последнему, чтобы сэкономить пространство. Для тех, кто не готов жертвовать удовольствием посидеть в наполненной пеной ванной, дизайнер Eва Эммануэль подготовила приятный сюрприз – ванную, периметр которой приблизительно равен периметру душевой кабины. В том же углу, в котором расположена ванная, нашлось место для держателя рулона, вешалки для полотенца, зеркала и занавески. Раковина была совмещена с деревянной столешницей, в которую можно поместить всевозможные хозяйственный принадлежности. Теперь даже в совсем небольшой ванной комнате вы всегда сможете принять ванну.
Этот совет прямо противоположен предыдущему и предназначен скорее для тех, кто все же предпочитает душевые кабины. Если сделать ванную комнату просторнее для вас важнее, чем иметь возможность попариться в ванной, смело меняйте ванную на душ. Выбирайте душевые кабины, которые легко мыть и которые позволят вам экономить воду. Самое лучшее решение для визуального расширения пространства – выбрать душ со стеклянными дверями.
Архитекторы и дизайнеры нередко прибегают к игре с зеркалами, которая зрительно расширяет пространство любого помещения. Ванная комната в данном случае не является исключением. Стоит повесить большое зеркало даже в очень узкой комнате, и физические границы пространства начинают восприниматься совершенно по-другому. Добавьте к зеркалу подсветку и вам покажется, что в вашей ванной только что побывал настоящий волшебник.
Для небольших помещений освещение имеет решающее значение, особенно если речь идет о комнатах, в которых отсуствует естественный свет, поскольку, помимо функции зрительного расширения пространства, оно также должно создавать настроение. Недостаточно выбрать цвет освещения, нужно еще и определиться с тем, куда его поместить. Стоит немного поэкспериментировать с цветом, типом и местом расположения ламп или светильников, как маленькая ванная комната без окон заметно преобразится.
На изображении сверху правильно подобранное световое решение добавило стиля и скрыло невероятную узость пространства этой комнаты. Ванная освещается двумя лампами на потолке, белый цвет раковины усилен за счет белого и непрямого освещения, поступающего от подсветки, расположенной на нижней панели шкафчика. Также значительную роль в визуальном расширении пространства этой комнаты играет крупная керамическая плитка бежевого цвета.
Всем нам известно, что если мы хотим выглядеть выше и стройнее, нужно носить одежду в вертикальную полоску, а если желаем произвести впечатление человека, твердо стоящего на ногах, предпочтение стоит отдать майкам, блузам и рубашкам в широкую горизонтальную полоску. Это незамысловатое правило применимо не только в дизайне одежды, но и в дизайне иньерьера.
Для ванных комнат с низким потолком, используйте как можно больше вертикальных линий – вертикальную раскладку плитки, высокую душевую кабину и узкие туалетные шкафчики. Для тесных ванных комнат с высоким потолком – все тоже самое, но с точностью до наоборот, – крупная керамическая плитка горизонтальной раскладки и побольше стеклянных длинных полок вдоль стены.