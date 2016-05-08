6 советов по организации пространства гаража

Для многих из нас гараж является чем-то большим, чем просто место для парковки автомобиля. Если у вас есть привычка использовать гараж как место для хранения инструментов, безопасное место для лыж или как переполненный чердак, то ситуация может быстро выйти из-под контроля. К счастью, вы можете научиться справляться с беспорядком, правильно организовать инструменты для работы и выбрать тот метод организации, который лучше всего подойдет для ваших вещей.

При обустройстве гаража нужно максимально задействовать свободное пространство и извлечь из него наибольшую выгоду. Полки, встроенные шкафы, ниши и стеллажи – все это должно органично вписываться в дизайн помещения и при этом не мешать при передвижении по гаражу. Кроме этого в помещении должна быть предусмотрена смотровая яма для автомобиля, верстак для хранения инструментов и много других полезных мелочей. Итак, как правильно обустроить внутри гараж и как организовать места для хранения? Об этом ниже.