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6 советов по организации пространства гаража

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Tendencias cerámicas, Azulev Azulev Гараж в стиле модерн
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Для многих из нас гараж является чем-то большим, чем просто место для парковки автомобиля. Если у вас есть привычка использовать гараж как место для хранения инструментов, безопасное место для лыж или как переполненный чердак, то ситуация может быстро выйти из-под контроля. К счастью, вы можете научиться справляться с беспорядком, правильно организовать инструменты для работы и выбрать тот метод организации, который лучше всего подойдет для ваших вещей.

При обустройстве гаража нужно максимально задействовать свободное пространство и извлечь из него наибольшую выгоду. Полки, встроенные шкафы, ниши и стеллажи – все это должно органично вписываться в дизайн помещения и при этом не мешать при передвижении по гаражу. Кроме этого в помещении должна быть предусмотрена смотровая яма для автомобиля, верстак для хранения инструментов и много других полезных мелочей. Итак, как правильно обустроить внутри гараж и как организовать места для хранения? Об этом ниже.

Кронштейн для хранения крупногабаритных вещей

NI house | SANKAIDO, SANKAIDO | 株式会社 参會堂 SANKAIDO | 株式会社 参會堂 Гараж в рустикальном стиле
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

Часто используемые предметы кладите на видном месте. Один из самых простых способов использовать пространство в гараже по максимуму – приобрести такие вещи как крючки и проволочные корзины, которые можно повесить на стены в тех местах, которые обеспечат удобный доступ к ним. 

Для надежного крепления вам, возможно, потребуются кронштейны. Радует тот факт, что их можно подстроить под особую планировку своего гаража, они не собирают пыль и их можно легко переместить при необходимости. Такой тип хранения замечательно подходит для часто используемых, а также громоздких или необычных предметов, таких как: лыжи, велосипеды, теннисные ракетки, воздуходувы, грабли, шланги, веревки.

Полки

Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Гаражи в эклектичном стиле
Александр Б

Концептуальный проект Жилище с мотоциклами

Александр Б
Александр Б
Александр Б

Неотъемлемой частью рациональной организации гаража станут полки по всему периметру. Они сэкономят много места и позволят расположить редко используемые предметы (елочные украшения, архивы, старые детские игрушки).

Чаще всего для установки в гараже используются металлические сборные стеллажи. Конструкция стеллажа такого типа представляет собой вертикальные стойки, на которых собственно и закрепляются полки. Подобные стеллажи имеют отличие от стационарных стеллажей, заключающееся в том, что вертикальные стойки изготавливаются из перфорированного металлического профиля, и полки можно закрепить на таких стойках, на любой высоте. Дополнительный плюс в пользу стеллажей, изготовленных из металла, это их пожаробезопасность.

Стеллажи (секции) для автомобильных колес, обеспечивают расположение и хранение колес в вертикальном положении, благодаря чему не происходит нежелательная деформация резины.

Прозрачные коробки

Tendencias cerámicas, Azulev Azulev Гараж в стиле модерн
Azulev

Azulev
Azulev
Azulev

Приобретите пластмассовые корзины/коробки для хранения. Для спортивного инвентаря, сезонных декораций и других вещей, которые нужно сгруппировать вместе, отличным вариантом организации будут пластмассовые корзины/коробки для хранения. Отдайте предпочтение прозрачному пластику, чтобы вы могли видеть все, что находится внутри, без необходимости копаться в вещах.

Разделение инструментов по функционалу и складирование в прозрачные ящики также сократит время поиска.

Мастерская в гараже

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гараж в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Обязательно нужно устроить в гараже мастерскую. В ней можно будет уместить весь нужный вам инструмент, аксессуары для машины, остатки материалов и прочее. Обратите внимание на вкладыши-органайзеры: они позволят грамотно расположить все, что вам нужно, и к тому же получить быстрый и удобный доступ к вещам. Хорошими помощниками станут стенды: на них можно положить громоздкий инструмент и предметы, которые всегда должны быть под рукой.

Также полезно поставить стол, чтобы не держать все в руках. И старайтесь не захламлять его, а использовать лишь как рабочую поверхность.

Мезонинные стеллажи

NI house | SANKAIDO, SANKAIDO | 株式会社 参會堂 SANKAIDO | 株式会社 参會堂 Гараж в рустикальном стиле
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

Если в вашем гараже высокие потолки, то вам понравится идея использования мезонинных стеллажей. Мезонинные стеллажи – это многоуровневая индивидуальная конструкция, устанавливаемая в пространствах, где необходимо увеличить полезную площадь за счет высоты помещения. 

Системы мезонинных стеллажей обеспечит удобство размещения и хранения вещей в гараже. Несущие конструкции позволяют организовать дополнительную зону под мастерскую и даже офис в вашем гараже. Конструкции удобны тем, что они практически не ограничивают ваше перемещение.

Мезонинные стеллажи реализуются по модульному принципу, что позволяет не только получить идеально подходящую для решения ваших задач конструкцию при их проектировании и возведении, но и легко изменять ее в процессе эксплуатации в соответствии с вашими новыми требованиями. 

Организуйте место для занятий спортом

., AXIS EXPLAN AXIS EXPLAN Гаражи в эклектичном стиле
AXIS EXPLAN

AXIS EXPLAN
AXIS EXPLAN
AXIS EXPLAN

Если вы любите спорт и в вашем гараже есть немного свободного места, организуйте там свой спортивный уголок. Предпочтение можно отдать небольшим тренажерам, например, боксерской груше. 

Боксерская груша – это тренажер, который помогает укрепить руки и ноги с помощью силовых тренировок и обеспечивает интенсивную кардио нагрузку. Не обязательно быть профессиональным боксером или ходить в тренажерный зал, чтобы тренироваться с боксерской грушей. Мешок крепится к потолку, стене или устанавливается на подставке, которую как раз можно установить в гараже.

Для удобных тренировок, постарайтесь обеспечить возможность перемещаться на 360 градусов вокруг мешка. Такое расположение поможет выполнять активные упражнения и движения.

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