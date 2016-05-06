Как очистить матрас от пятен и запахов?

Получение хорошего сна ночью имеет жизненно важное значение для психического и физического здоровья человека. Это означает, что, имея комфортное постельное белье и матрас, вы обеспечиваете себя ключевыми элементами для полноценного сна и здорового образа жизни. Регулярный и глубокий сон имеет решающее значение для способностей человека, его памяти и общего состояния здоровья. С другой стороны, плохой сон может привести к большему риску развития хронических заболеваний, а также нарушениям во внимании и концентрации.
Чистка постельного белья и матраса может оказать существенное влияние на качество сна. Следующие идеи подскажут, как очистить матрас и постельные принадлежности. Есть также некоторые советы, которые помогут определиться со средством для удаления тех или иных пятен на матрасе. Комфортное окружение во время значительно улучшит и сам сон. Каждый может иметь возможность спать на чистом матрасе и ароматном постельном белье.
За определенный длительный период времени матрас заполнится мертвыми клетками кожи, потом, пятнами, пылевыми клещами и другими неприятными вещами. Чтобы противодействовать этим вышеупомянутым проблемам, матрас и постельное белье необходимо периодически чистить. Несколько превентивных мер также можно предпринять. Использование защитных прокладок и чехлов для матрасов будет отличной идеей в дополнение к постельному белью хорошего качества.
Во-первых, важно использовать воду или чистящие средства экономно, чтобы предотвратить их чрезмерное впитывание в матрас. Разбавленное средство для мытья посуды можно использовать для удаления общих пятен на матрасе, но перед нанесением его на большую площадь всегда проверяйте его на небольшом незаметном пятне.
Что касается пятен крови, то есть несколько домашних средств, которые могут помочь. Во-первых, можно взять небольшое количество перекиси водорода и нанести на пораженный участок. После применения место с пятном следует вытереть чистой тканью. Также можно дополнительно взять небольшое количество моющего средства для стирки и нанести на пятно. Потом потрите пятно щеткой. Пятно крови промывается холодной водой, в противном случае его будет трудно вывести. Если пятно не сходит, после моющего средства насыпьте сразу соду. Ее можно оставить даже на ночь, потом этот участок пропылесосьте.
В этом случае вам также помогут обычные домашние средства. Если пятно сухое, то немного сначала его смочите, потом посыпьте его обильно бурой, затем хорошо вотрите в матрас. По истечению времени пропылесосьте участок. Если пятно влажное, то промокните его губкой, смочите место и опять промакивайте. Можно для этого использовать спирт или уксус. Дайте пятну просохнуть.
Пятна плесени и грибка возникают из-за избыточной влаги. Попробуйте вынести матрас на улицу в ясную солнечную погоду и оставьте его высыхать на солнце. Попробуйте еще удалить очевидную плесень, протрите матрас или прометите веником.
Хорошо затем матрас пропылесосить, после этого нужно выбросить фильтр и пылесборник пылесоса. Таким образом, вы не дадите спорам выбраться из пылесоса обратно в помещение при следующем его применении. Смешайте в равных частях изопропиловый спирт и теплую воду. Пропитайте полученной смесью губку и протрите ею матрас. Сполосните потом теплой водой.
Когда что-то пролилось на матрас или он стал влажным, то нужно предпринять некоторые меры. Во-первых, спальню, где находится такой матрас, нужно очистить от влажности с помощью осушителя. Если предмет мебели, который особенно сделан из ткани, имеет сырость и влажность, то будет образовываться плесень и грибки. В связи с этим начнутся проблемы со здоровьем, так как споры будут летать в воздухе и проникать в легкие. Это может значительно ослабить иммунную и дыхательную систему организма.
Еще один совет, чтобы удалить сырость, это оставить матрас, чтобы он высох в течение нескольких дней от любого типа влажности или источника воды. Кроме того, важно ничем не закрывать матрас, потому что воздух должен свободно проходить через него, чтобы избавить от влаги.
Смешайте в миске 1 ст.л. жидкого средства для мытья посуды с 2 стаканами холодной воды. Замочите в этом растворе кусок белой ткани и прикладывайте его к участкам матраса. Аккуратно потрите матрас зубной щеткой и потом смойте раствор, приложив влажную ткань, чтобы она его впитала.
Прогнать запах можно спреем. Возьмите два больших баллончика дезинфицирующего спрея “Impresan” или “Авансепт” и израсходуйте их полностью на матрас. Должно уйти по флакону на каждую сторону, так как матрас должен хорошо пропитаться. После этого подождите пару дней, пока матрас высохнет, и начинайте обработку большим флаконом “Febreze”. На матрас наденьте гипоаллергенный чехол.
Таким образом, вы узнали, как ухаживать за матрасом,
как устранить разные виды пятен, неприятный запах без обращения к специалистам. Надеемся, что приведенные советы помогут сохранить чистоту матраса на долгое время.