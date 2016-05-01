5 фантастических каменных стен из 5 стран мира

Эстетика далеких стран вдохновляет на создание не только шедевров искусства, но и потрясающих интерьеров. И ведь для того, чтобы придать своему дому колорит излюбленного уголка земного шара, вовсе необязательно использовать множество аксессуаров. Одни лишь стены могут передавать красоту и атмосферу края, который дорог вашему сердцу.
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Если собрать воедино все черты, которые люди приписывают раю, то на планете не найдется места более близкого к идеалу, чем Марокко. Это край роскошных пляжей, гор и золотых песчаных дюн; сладких фруктов, пряных специй, а еще – невероятно красивых мечетей. Последние поражают не только своими масштабами и сложной архитектурой, но и потрясающей внутренней отделкой. Без марокканской мозаики невозможно даже представить себе культуру этой страны.
Мозаичная плитка сегодня в тренде, поэтому вы непременно найдете для себя оптимальный вариант. Это может быть яркий, пестрый рисунок или монохром, классические узоры или «осколочная» техника.
Одна из наиболее значимых достопримечательностей Индии – Красный форт, расположенный в городе Агра. С точки зрения стилистики это уникальное сооружение, сочетающее в себе черты исламской и индуистской эстетики. Современные архитекторы часто используют подобные приемы, но для 16 века это было настоящее ноу-хау. Построена крепость из раджастанского красного песчаника, что и обусловило ее название.
Для комнаты, оформленной в традиционном индийском духе, красные стены станут отличным решением. Даже если этот цвет кажется вам слишком ярким и претенциозным, вы можете выбрать более мягкие, приглушенные оттенки.
Античная культура – удивительный феномен в мировой эволюции. Существовавшая на заре развития человечества, она породила то, что до сих пор нас удивляет, вдохновляет и наталкивает на размышления – философию, мифологию, искусство и, конечно же, архитектуру.
К примеру, визитная карточка Древнего Рима – мрамор. В современном дизайне он уместен, как никогда. Мраморная стена обладает таким естественным шиком, что даже не требует никакого дополнительного декора. Поэтому такое решение будет удачным для любителей минимализма, либо же для помещений, в которых обилие аксессуаров может быть непрактичным – например, ванной.
Японская культура стремительно захватывает мир. Наверняка и среди ваших знакомых найдется несколько поклонников суши, аниме, музыки в стиле J-pop или творчества Одри Кавасаки. Коснулась эта прекрасная мода и дизайна интерьеров.
Лучший выбор для стены в японском стиле – камень. Он может быть естественно грубым и шероховатым, либо гладким и выхолощенным, но главное – это его массивность, ощущение незыблемости и надежной защиты. Прекрасно впишется в общую картину и каменный пол.
Куда же без традиционной стены из красного кирпича, так любимой чопорными британцами? Это классика, которая никогда не приедается и не теряет своей актуальности.
Прелесть кирпича – в его фактурности. Объемная, шероховатая поверхность сегодня на пике моды. А еще с ним можно экспериментировать, кардинально меняя стили с помощью одной лишь краски. Кирпич ведь может быть не только красным или серым – белая или нежно-голубая стена из такого материала выглядит просто очаровательно.
Стены из бетона можно увидеть везде. Строгий, толерантный к любому «соседству» и универсальный, он становится отличным фоном для интерьера, какой бы стиль вы ни предпочитали.
К тому же, бетон может быть не таким скучным, как мы привыкли считать. Несмотря на скудную цветовую гамму, он открывает огромный простор для экспериментов с фактурой. Последний тренд – стены с глубоким рельефом в виде различных фрактальных рисунков.