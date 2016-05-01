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5 фантастических каменных стен из 5 стран мира

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Las mejores opciones para tu hogar, SANCHIS SANCHIS Стены и пол в стиле модерн
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Эстетика далеких стран вдохновляет на создание не только шедевров искусства, но и потрясающих интерьеров. И ведь для того, чтобы придать своему дому колорит излюбленного уголка земного шара, вовсе необязательно использовать множество аксессуаров. Одни лишь стены могут передавать красоту и атмосферу края, который дорог вашему сердцу.

Преображайте свое жилище вместе с homify! Наши идеи помогут вам придать дому особый этнический дух любимой страны.

Марокко: фантастическая мозаика

Восток AbcDesign Ванная в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Если собрать воедино все черты, которые люди приписывают раю, то на планете не найдется места более близкого к идеалу, чем Марокко. Это край роскошных пляжей, гор и золотых песчаных дюн; сладких фруктов, пряных специй, а еще – невероятно красивых мечетей. Последние поражают не только своими масштабами и сложной архитектурой, но и потрясающей внутренней отделкой. Без марокканской мозаики невозможно даже представить себе культуру этой страны.

Мозаичная плитка сегодня в тренде, поэтому вы непременно найдете для себя оптимальный вариант. Это может быть яркий, пестрый рисунок или монохром, классические узоры или «осколочная» техника.

Индия : красная стена

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited КухняШкафы и полки
Tim Wood Limited

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Одна из наиболее значимых достопримечательностей Индии – Красный форт, расположенный в городе Агра. С точки зрения стилистики это уникальное сооружение, сочетающее в себе черты исламской и индуистской эстетики. Современные архитекторы часто используют подобные приемы, но для 16 века это было настоящее ноу-хау. Построена крепость из раджастанского красного песчаника, что и обусловило ее название.

Для комнаты, оформленной в традиционном индийском духе, красные стены станут отличным решением. Даже если этот цвет кажется вам слишком ярким и претенциозным, вы можете выбрать более мягкие, приглушенные оттенки.

Италия: мраморные стены

Кашино Александра Клямурис Ванная в классическом стиле
Александра Клямурис

Кашино

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Античная культура – удивительный феномен в мировой эволюции. Существовавшая на заре развития человечества, она породила то, что до сих пор нас удивляет, вдохновляет и наталкивает на размышления – философию, мифологию, искусство и, конечно же, архитектуру.

 К примеру, визитная карточка Древнего Рима – мрамор. В современном дизайне он уместен, как никогда. Мраморная стена обладает таким естественным шиком, что даже не требует никакого дополнительного декора. Поэтому такое решение будет удачным для любителей минимализма, либо же для помещений, в которых обилие аксессуаров может быть непрактичным – например, ванной.

Япония: каменная стена

Interiors can also be beautified by simple stone techniques DT Спальня в азиатском стиле
DT

Interiors can also be beautified by simple stone techniques

DT
DT
DT

Японская культура стремительно захватывает мир. Наверняка и среди ваших знакомых найдется несколько поклонников суши, аниме, музыки в стиле J-pop или творчества Одри Кавасаки. Коснулась эта прекрасная мода и дизайна интерьеров.

Лучший выбор для стены в японском стиле – камень. Он может быть естественно грубым и шероховатым, либо гладким и выхолощенным, но главное – это его массивность, ощущение незыблемости и надежной защиты. Прекрасно впишется в общую картину и каменный пол.

Великобритания: кирпичная стена

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Куда же без традиционной стены из красного кирпича, так любимой чопорными британцами? Это классика, которая никогда не приедается и не теряет своей актуальности.

Прелесть кирпича – в его фактурности. Объемная, шероховатая поверхность сегодня на пике моды. А еще с ним можно экспериментировать, кардинально меняя стили с помощью одной лишь краски. Кирпич ведь может быть не только красным или серым – белая или нежно-голубая стена из такого материала выглядит просто очаровательно.

Последняя тенденция: бетонные стены

Las mejores opciones para tu hogar, SANCHIS SANCHIS Стены и пол в стиле модерн
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

Стены из бетона можно увидеть везде. Строгий, толерантный к любому «соседству» и универсальный, он становится отличным фоном для интерьера, какой бы стиль вы ни предпочитали.

К тому же, бетон может быть не таким скучным, как мы привыкли считать. Несмотря на скудную цветовую гамму, он открывает огромный простор для экспериментов с фактурой. Последний тренд – стены с глубоким рельефом в виде различных фрактальных рисунков.

Новая жизнь маленькой английской фермы
Какая из представленных каменных стен понравилась вам больше всего? Почему?

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