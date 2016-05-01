5 фантастических каменных стен из 5 стран мира

Эстетика далеких стран вдохновляет на создание не только шедевров искусства, но и потрясающих интерьеров. И ведь для того, чтобы придать своему дому колорит излюбленного уголка земного шара, вовсе необязательно использовать множество аксессуаров. Одни лишь стены могут передавать красоту и атмосферу края, который дорог вашему сердцу.

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