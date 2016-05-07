Особенности покупки жилья в Италии

Потенциальный покупатель должен знать, что совершая акт купли-продажи недвижимости в Италии, все денежные расчеты он вынужден будет проводить по определённой схеме. Для этого следует открыть счет в итальянском банке, на который необходимо будет перевести необходимую сумму с российского счета. Для ведения сделки необходимо получить индивидуальный налоговый номер (codice fiscale).

Оплату сделки здесь принято производить при помощи “покрытых чеков”, выписываемых банком, в котором открыт счёт. С некоторым риском непредвиденных задержек всё же возможно перевести деньги и с зарубежного счёта. Кроме прочего нужно знать, что все документы будут составляться на итальянском языке, поэтому побеспокойтесь о хорошем переводчике, если он вам необходим.

Купчая (Contratto notarile di compravendita), основной договор сделки, подлежит нотариальному заверению и подписывается продавцом и покупателем у нотариуса, обязанного зачитать договор вслух и исключить вариативность его понимания.

Важно помнить так же, что ещё до подписания купчей покупатель обязан оплатить налоги и гонорар нотариуса чеками с итальянского счета. Если вы не владеете итальянским языком, подписание основного документа может пройти при посредничестве переводчика или через оформление доверенности на представителя, владеющего итальянским языком. Переводчик должен присутствовать при подписании сделки в сопровождении двух свидетелей, и договор в таком случае составляется на двух языках.

Именно на этом этапе покупатель полностью оплачивает стоимость недвижимости покрытыми чеками или предварительным банковским переводом.