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Особенности покупки жилья в Италии

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homify Дома в стиле модерн
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Выбор и приобретение жилья за границей всегда сопряжены с трудностями в понимании местной специфики и вытекающими отсюда проблемами. Италия – страна, не теряющая своей привлекательности, не смотря на все экономические перипетии, сегодня оказывается среди самых востребованных мест проживания иностранцев. Каждый год их “полчища” (и среди них наши соотечественники) перебираются сюда “насовсем”. 

Как не попасть впросак, сделав выбор в пользу приобретения недвижимости в Италии?

Как приобрести недвижимость в Италии?

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Италия – далеко не самое непредсказуемое место, если говорить о недвижимости, однако широкая её слава заставляет нет-нет, да задуматься о порядке вещей. Посмотрим на стандартную процедуру покупки жилья в Италии и на те нюансы, которые могут озадачить покупателя, не знакомого с местной спецификой.

Законодательная база

TRULLO RENOVATION, elia mangia design studio elia mangia design studio Дома в стиле минимализм
elia mangia design studio

elia mangia design studio
elia mangia design studio
elia mangia design studio

Потенциальный покупатель должен знать, что совершая акт купли-продажи недвижимости в Италии, все денежные расчеты он вынужден будет проводить по определённой схеме. Для этого следует открыть счет в итальянском банке, на который необходимо будет перевести необходимую сумму с российского счета. Для ведения сделки необходимо получить индивидуальный налоговый номер (codice fiscale). 

Оплату сделки здесь принято производить при помощи “покрытых чеков”, выписываемых банком, в котором открыт счёт. С некоторым риском непредвиденных задержек всё же возможно перевести деньги и с зарубежного счёта. Кроме прочего нужно знать, что все документы будут составляться на итальянском языке, поэтому побеспокойтесь о хорошем переводчике, если он вам необходим. 

Купчая (Contratto notarile di compravendita), основной договор сделки, подлежит нотариальному заверению и подписывается продавцом и покупателем у нотариуса, обязанного зачитать договор вслух и исключить вариативность его понимания. 

Важно помнить так же, что ещё до подписания купчей покупатель обязан оплатить налоги и гонорар нотариуса чеками с итальянского счета. Если вы не владеете итальянским языком, подписание основного документа может пройти при посредничестве переводчика или через оформление доверенности на представителя, владеющего итальянским языком. Переводчик должен присутствовать при подписании сделки в сопровождении двух свидетелей, и договор в таком случае составляется на двух языках.

Именно на этом этапе покупатель полностью оплачивает стоимость недвижимости покрытыми чеками или предварительным банковским переводом.

Цена

PALAZZO CANDELPERGHER, masetto snc masetto snc Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
masetto snc

masetto snc
masetto snc
masetto snc

Цены на итальянскую недвижимость практически не заметили кризиса:  она подешевела не более, чем на 5-7%. Все потому, что местные риэлторы не завышали цены и до кризиса.

Благодаря тому, что аграрный юг Италии отстает от индустриального севера в экономическом развитии, на юге страны недвижимость традиционно стоит дешевле. Так, например, в Калабрии, жилье значительно дешевле, чем в Ломбардии. Составляя бюджет так же стоит учесть, что гонорар нотариуса составляет порядка 2% от покупной стоимости недвижимости, а услуги итальянского юриста обойдутся не дешевле €1500.

Налоги

A due passi dal Mare, GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista Сад в средиземноморском стиле
GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista

GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista
GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista
GAAP Studio Giorgio Asciutti Architetto Paesaggista

Самым крупным единовременным налогом на собственность в Италии является НДС на недвижимость: для иностранцев он составляет 10% от цены продажи нового объекта. В том же случае, если недвижимость проходит в категории люкс,  размер НДС составит 20%. При этом на вторичном рынке НДС не взимается вовсе.

Кроме того, существует ещё и регистрационный налог, или налог реестра (Imposta di Registro), он составляет €168 для первичной недвижимости и 7% от налоговой стоимости объекта – для вторичной. Однако с недавних пор на покупку вторичной недвижимости ставка понизилась: на €900 за каждые €100 000 стоимости жилья. 

Ипотечный и кадастровый налоги (Imposta Ipotecaria e Catastale) для первичной недвижимости составят €336 вместе (то есть €168 за каждый). Ипотечный и кадастровый налог на недвижимость в Италии для нерезидентов на вторичное жилье составляет 2% и 1% от покупной стоимости. Налог на покупку земли под застройку равен 8%.

Виза

Realizzazioni, FALEGNAMERIA VALSECCHI FALEGNAMERIA VALSECCHI Гостиная в стиле модерн
FALEGNAMERIA VALSECCHI

Realizzazioni

FALEGNAMERIA VALSECCHI
FALEGNAMERIA VALSECCHI
FALEGNAMERIA VALSECCHI

В Италии не предусмотрены какие-либо ограничения на покупку недвижимости иностранными гражданами, будь то физическое или юридическое лицо. Единственное исключение – запрет на покупку сельскохозяйственных земель не резидентами.

Как и где искать недвижимость в Италии?

Casa M, DORIArchitetti DORIArchitetti Дома в стиле модерн
DORIArchitetti

Casa M

DORIArchitetti
DORIArchitetti
DORIArchitetti

Разумеется в большинстве случаев искать недвижимость за рубежом мы начинаем в интернете, на специализированных выставках, в тематических печатных изданиях и проч. Однако можно и напрямую обратиться в агентство недвижимости: в итальянское агентство, местное представительство итальянской компании по продаже недвижимости либо отечественную фирму, занимающуюся продажей недвижимости через итальянских партнеров. Но в любом случае, перед принятием окончательного решения практически обязательно следует осмотреть недвижимость самостоятельно.

Вне зависимости от того, какой именно вариант недвижимости вы разыскиваете, не лишним будет провести небольшое исследование. Италия состоит из 20 регионов, при чём в каждом природа, окружение и стиль жизни может самым существенным образом отличаться от прочих. Так что вполне уместно постараться определиться с тем, в какой местности вы бы предпочли жить.

Единственный способ не прогадать с этим важнейшим выбором – воочию удостовериться в преимуществах того или иного региона. При чём, освидетельствовать свои собственные впечатления с полной уверенностью вы сможете, только побывав в выбранном месте в разные времена года и по разным нуждам.

Следует ли прибегать к услугам агента?

Casa con scala, Marco Stigliano Architetto Marco Stigliano Architetto Гостиная в стиле модерн Бетон Белый
Marco Stigliano Architetto

Marco Stigliano Architetto
Marco Stigliano Architetto
Marco Stigliano Architetto

Как и в большинстве случаев оперирования крупными суммами денег, тем более в чужой стране, дабы исключить все возможные неприятности, совсем не лишней предосторожностью выглядит обращение в местное агентство недвижимости. Законодательство в Италии делает процедуру приобретения недвижимости совершенно прозрачной, однако без должной осведомлённости вы рискуете и при таких условиях оказаться в невыгодном положении.

Как бы то ни было нужно понимать, что выбор покупки жилья за границей – ответственное решение, требующее от вас помимо существенных капиталовложений ещё и серьёзного погружения в нюансы и специфику этого дела.

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