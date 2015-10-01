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Декор из металла

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Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад Забор и ворота
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Красивые и практичные изделия из металла всегда останутся актуальными, стильными, не выходящими из моды предметами декора для квартиры и загородного дома. Изысканные и выразительные металлические элементы и предметы придадут дому неповторимую изысканную атмосферу.  Садовые скульптуры и фигуры украсят не только ландшафт, но прекрасно будут смотреться на террасе. 

Металл очень прочен и обладает высокими антикоррозийными свойствами, благодаря чему  на протяжении многих лет кованые предметы буду радовать вас, сохраняясь в первозданном виде.

Зеркала Тиффани

Зеркало - FACTOR[original] KAGADATO Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
KAGADATO

Зеркало – FACTOR[original]

KAGADATO
KAGADATO
KAGADATO

Металлические элементы декора многое скажут о вкусе хозяина, изящно дополнив дизайнерские разработки в оформлении дома, коттеджа, квартиры или офиса. Зеркала Тиффани – это зеркальное полотно, обрамленное витражной рамой. Особенности технологии Тиффани позволяют создавать рамы нужной формы и объема. Такие зеркала являются не только функциональным элементом оформления интерьера, но и имеют декоративное значение.

Для изготовление витража (рамки) Тиффани сначала разрабатывают эскиз будущего рисунка, затем из специального стекла вырезают кусочки, которые обрабатывают, оборачивают по краям металлической лентой и спаивают между собой оловянным припоем, согласно заданному эскизу. После этого выполняют непосредственно соединение витража (рамки) с зеркальным полотном. Оно происходит также с помощью оловянного припоя и, опционально, крепежей. 

Применение техники Тиффани для зеркал предоставляет возможность создания объемных витражных рам, с вогнутыми или выпуклыми деталями. Кроме этого можно соединять элементы зеркала под требуемым углом.

Литые журнальные столики – изысканный акцент в интерьере гостиной

Квартира в Киеве, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Гостиная в классическом стиле
YOUSUPOVA

Квартира в Киеве

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Интерьер гостиной невозможно себе представить без журнального столика. Литой столик в одно мгновенье может преобразовать обычную комнату в дворцовый интерьер. Такие элементы великолепно подходят для создания уютного уголка в классическом интерьере. 

В данном случае круглая форма журнального столика подчеркивает форму великолепной люстры прямо над ним.

Лазерная резка по металлу

Alpary Машеро Жанна Сергеевна Окна и двериДверные ручки
Машеро Жанна Сергеевна

Alpary

Машеро Жанна Сергеевна
Машеро Жанна Сергеевна
Машеро Жанна Сергеевна

Некоторые стили предполагают обязательное использование металла в помещении. В их числе хай-тек с его стремительными, чёткими линиями – они очень выразительно отражают идею высоких технологий. Для таких интерьеров изделия (папример дверные ручки) изготавливаются с помощью лазерной резки из стали, покрытой специальным составом разнообразных оттенков, начиная со строгого металлика и заканчивая самыми немыслимыми расцветками.

Авторские работы особенно выразительны

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Совсем не обязательно обилие металла в доме – достаточно нескольких предметов. Особенно выразительны авторские работы – они сделаны в единственном экземпляре. Вероятно, что на них в первую очередь будут обращены взоры всех, кто заходит в помещение. Это неудивительно – ведь с высокохудожественными изделиями даже самый скромный интерьер обретает неповторимость и стиль.

Кованая мебель

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Спальня в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Очень красива кованая мебель – она придаёт интерьеру особое очарование. Для изготовления часто используется сталь. Стулья, кровати, полки выглядят презентабельно и одновременно изящно. Утончённые узоры сделают всё убранство удивительно поэтичным.

Кованые светильники

Мебель для бутика одежды, Lesomodul Lesomodul Офисные помещения и магазины
Lesomodul

Мебель для бутика одежды

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Кованые люстры и светильники в интерьере – это невесомая роскошь и изысканность, строгая и поражающая воображение красота мягких линий. Украсив таким светильником потолок, можно полностью изменить настроение помещения.

Чтобы максимально органично вписать кованую люстру в интерьер, обязательно следует использовать кованые мотивы в чем-то еще: например, разместить на стенах аналогичные бра, декорировать мебель коваными элементами или разместить несколько металлических фигурок на открытой полке.

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Лестницы в стиле хай-тек

TransParancy by EeStairs® - Glass balustrades , EeStairs | Stairs and balustrades EeStairs | Stairs and balustrades Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
EeStairs | Stairs and balustrades

TransParancy by EeStairs® – Glass balustrades

EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades

Владельцы домов и двухуровневых апартаментов, как правило, идут двумя путями ставят либо деревянную, либо металлическую лестницу. Последняя предпочтительнее в силу большей долговечности и разнообразия используемого материала. Ступени для лестниц можно заказывать как из дерева благородных пород, так и из перфорированного алюминия (наиболее характерного для стиля хай-тек) и даже алюминия, подвергнутого специальной закалке.

Игра теней

Wall mounted sculptures, artinsteel artinsteel Сад в стиле модерн
artinsteel

Wall mounted sculptures

artinsteel
artinsteel
artinsteel

Металлический декор используют как в интерьере, так и в экстерьере. Художники из великобритании придумали оригинальный и воздушный декор фасада загородного дома. Металлические силуэты цветов не вплотную примыкают к стене, за счет чего отбрасывают на нее люгкую тень. Все вместе выглядит невероятно изящно и романтично.

Металлические элементы обеспечат безопасность в доме

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад Забор и ворота
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Декорирование дверей, балконных ограждений, оконных решёток и заборов выполненные с использованием металлических элементов не только обеспечат безопасность в доме, но и позволит продемонстрировать элитность интерьера.

Ландшафтные скульптуры

Duschskulpturen by ENEOS & Friends Design, ENEOS & Friends Design ENEOS & Friends Design Бассейн
ENEOS &amp; Friends Design

ENEOS & Friends Design
ENEOS &amp; Friends Design
ENEOS & Friends Design

Использование металлических изделий и скульптур великолепным образом украсит парк,  сад, двор и придаст земельному участку аристократический оттенок.

Так открытый бассей дизайнеры из немецкой студии ENEOS & Friends Design украсили металлической скульптурой-фонтаном. Такой элемент дизайна легко может стать визитной карточкой как элитных апартаментов так и отельного комплекса.

Большие зеркала в квартире
Какой элемент металлического декора вы бы использовали в своем интерьере?

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