Декор из металла

Красивые и практичные изделия из металла всегда останутся актуальными, стильными, не выходящими из моды предметами декора для квартиры и загородного дома. Изысканные и выразительные металлические элементы и предметы придадут дому неповторимую изысканную атмосферу. Садовые скульптуры и фигуры украсят не только ландшафт, но прекрасно будут смотреться на террасе.
Металл очень прочен и обладает высокими антикоррозийными свойствами, благодаря чему на протяжении многих лет кованые предметы буду радовать вас, сохраняясь в первозданном виде.
Металлические элементы декора многое скажут о вкусе хозяина, изящно дополнив дизайнерские разработки в оформлении дома, коттеджа, квартиры или офиса. Зеркала Тиффани – это зеркальное полотно, обрамленное витражной рамой. Особенности технологии Тиффани позволяют создавать рамы нужной формы и объема. Такие зеркала являются не только функциональным элементом оформления интерьера, но и имеют декоративное значение.
Для изготовление витража (рамки) Тиффани сначала разрабатывают эскиз будущего рисунка, затем из специального стекла вырезают кусочки, которые обрабатывают, оборачивают по краям металлической лентой и спаивают между собой оловянным припоем, согласно заданному эскизу. После этого выполняют непосредственно соединение витража (рамки) с зеркальным полотном. Оно происходит также с помощью оловянного припоя и, опционально, крепежей.
Применение техники Тиффани для зеркал предоставляет возможность создания объемных витражных рам, с вогнутыми или выпуклыми деталями. Кроме этого можно соединять элементы зеркала под требуемым углом.
Интерьер гостиной невозможно себе представить без журнального столика. Литой столик в одно мгновенье может преобразовать обычную комнату в дворцовый интерьер. Такие элементы великолепно подходят для создания уютного уголка в классическом интерьере.
В данном случае круглая форма журнального столика подчеркивает форму великолепной люстры прямо над ним.
Некоторые стили предполагают обязательное использование металла в помещении. В их числе хай-тек с его стремительными, чёткими линиями – они очень выразительно отражают идею высоких технологий. Для таких интерьеров изделия (папример дверные ручки) изготавливаются с помощью лазерной резки из стали, покрытой специальным составом разнообразных оттенков, начиная со строгого металлика и заканчивая самыми немыслимыми расцветками.
Совсем не обязательно обилие металла в доме – достаточно нескольких предметов. Особенно выразительны авторские работы – они сделаны в единственном экземпляре. Вероятно, что на них в первую очередь будут обращены взоры всех, кто заходит в помещение. Это неудивительно – ведь с высокохудожественными изделиями даже самый скромный интерьер обретает неповторимость и стиль.
Очень красива кованая мебель – она придаёт интерьеру особое очарование. Для изготовления часто используется сталь. Стулья, кровати, полки выглядят презентабельно и одновременно изящно. Утончённые узоры сделают всё убранство удивительно поэтичным.
Кованые люстры и светильники в интерьере – это невесомая роскошь и изысканность, строгая и поражающая воображение красота мягких линий. Украсив таким светильником потолок, можно полностью изменить настроение помещения.
Чтобы максимально органично вписать кованую люстру в интерьер, обязательно следует использовать кованые мотивы в чем-то еще: например, разместить на стенах аналогичные бра, декорировать мебель коваными элементами или разместить несколько металлических фигурок на открытой полке.
Владельцы домов и двухуровневых апартаментов, как правило, идут двумя путями ставят либо деревянную, либо металлическую лестницу. Последняя предпочтительнее в силу большей долговечности и разнообразия используемого материала. Ступени для лестниц можно заказывать как из дерева благородных пород, так и из перфорированного алюминия (наиболее характерного для стиля хай-тек) и даже алюминия, подвергнутого специальной закалке.
Металлический декор используют как в интерьере, так и в экстерьере. Художники из великобритании придумали оригинальный и воздушный декор фасада загородного дома. Металлические силуэты цветов не вплотную примыкают к стене, за счет чего отбрасывают на нее люгкую тень. Все вместе выглядит невероятно изящно и романтично.
Декорирование дверей, балконных ограждений, оконных решёток и заборов выполненные с использованием металлических элементов не только обеспечат безопасность в доме, но и позволит продемонстрировать элитность интерьера.
Использование металлических изделий и скульптур великолепным образом украсит парк, сад, двор и придаст земельному участку аристократический оттенок.
Так открытый бассей дизайнеры из немецкой студии ENEOS & Friends Design украсили металлической скульптурой-фонтаном. Такой элемент дизайна легко может стать визитной карточкой как элитных апартаментов так и отельного комплекса.