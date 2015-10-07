Как украсить входную дверь

Декорирование входной двери важно не только с эстетической точки зрения. Конечно, с одной стороны, дверь – это первое, что видит входящий в квартиру. С другой – правильно размещенное украшение поможет скрыть небольшой недостаток или замаскировать неожиданное повреждение дверного полотна. Используйте декор с умом, и дверь в вашу квартиру будет радовать каждого входящего в ваш дом!

Средств и идей для такого темы, как украшение входной двери, предостаточно: обычные обои, ткань, зеркала, витражи, патина, декупаж и т.д. Украшать дверь можно не только на праздники или после переезда. Будьте оригинальные – придумайте собственный декор или посоветуйтесь с конкретным дизайнером.

Съемное оформление может меняться в зависимости от времени года и характера предстоящего праздника: на Новый год это будет еловый венок с шишками, на Пасху – самодельная корзинка или изображение пасхального зайца, на 8-ое марта идеально подойдет корзина с цветами, а на Вербное Воскресенье – несколько веточек молодой вербы. Подробнее поговорим о том, как более статично украсить входную дверь.