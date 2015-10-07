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Как украсить входную дверь

АлёнаЧубукова АлёнаЧубукова
Частный дом на 800м2, Архитектурная студия Архитектурная студия Окна и двери в классическом стиле
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Декорирование входной двери важно не только с эстетической точки зрения. Конечно, с одной стороны, дверь – это первое, что видит входящий в квартиру. С другой – правильно размещенное украшение поможет скрыть небольшой недостаток или замаскировать неожиданное повреждение дверного полотна. Используйте декор с умом, и дверь в вашу квартиру будет радовать каждого входящего в ваш дом!

Средств и идей для такого темы, как украшение входной двери, предостаточно: обычные обои, ткань, зеркала, витражи, патина, декупаж и т.д. Украшать дверь можно не только на праздники или после переезда. Будьте оригинальные – придумайте собственный декор или посоветуйтесь с конкретным дизайнером.

Съемное оформление может меняться в зависимости от времени года и характера предстоящего праздника: на Новый год это будет еловый венок с шишками, на Пасху – самодельная корзинка или изображение пасхального зайца, на 8-ое марта идеально подойдет корзина с цветами, а на Вербное Воскресенье – несколько веточек молодой вербы. Подробнее поговорим о том, как более статично украсить входную дверь.

Зеркало во всю дверь

Прихожая. homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Янтарный / Золотой
homify

Прихожая.

homify
homify
homify

Одно из самых популярных и интересных решений для входной двери – это вмонтированное зеркало. Оно может занимать совсем немного места, отражая ваш средний план или быть высотой во всю дверь – тогда вы будете полностью наблюдать свое отражение, входя или выхода из дома.

При установке такого украшения стоит помнить, что зеркало – все же хрупкий материал, и нуждается в особом уходе и внимании. Вы уже не сможете со стуком захлопывать дверь, если имели подобную привычку, а так же вам будет необходимо, как минимум, раз в неделю тщательно протирать зеркальную поверхность и очищать ее от загрязнений.

При этом нельзя не заметить, что такая дверь действительно выигрышно смотрится и зрительно увеличивает пространство. Зеркальная сторона входной двери позволяет гостям оценить свой внешний вид еще до того, как они войдут в квартиру и, возможно, даже подкрасить губы или расчесаться перед встречей с хозяевами.

Надписи и нумерация

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Тренд, пришедший к нам с Запада – различные надписи и цифры на дверях. В сегодняшних реалиях это может стать ценной монеткой в копилку идей, как украсить входную дверь. Здесь есть место для разгула дизайнерской фантазии.

На фото мы видим не слишком оригинальную надпись, зато она отлично вписывается в интерьер коридора и дает минимальную информацию о содержимом комнаты. Подумайте, какую бы надпись вы разместили на двери, ведущей в вашу квартиру.

Возможно, это будет пригласительная или, наоборот предупреждающая надпись. А, может, вам будет достаточно номера квартиры и просьбы стучать, если звонок не работает? В любом случае, это подходящий случай сообщить что-то о себе всем приходящим и даже дополнительно обезопасить свое жилище.

Европейский декор

ресторан "Долма", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Стены и пол в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

ресторан Долма

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Если позволяют климатические условия и местная обстановка, входную дверь можно украсить, просто частично ее застеклив. Этот привычный для межкомнатных дверей декор оптимальным образом подойдет и для входной. При этом важно затемнить стекло, чтобы оно не было прозрачным, открывая на всеобщее обозрение вашу бытовую и личную жизнь.

Оттенок белого прекрасно дополняет стеклянный характер вставки, а небольшой аккуратная ручка завершает картину. Правда, конкретно этой двери неплохо бы подошла и банальная круглая ручка из того же дерева, из какого выполнена сама дверь.

Для завершения этой картины нижнюю часть двери со стороны улицы можно дополнить колокольчиком или любым другим художественным элементом и, в зависимости от времени года, менять предмет украшения.

Роскошь оформления

Двери эксклюзив – есть чем удивить, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в стиле лофт
Lesomodul

Двери эксклюзив – есть чем удивить

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Порой самым главным украшением является сама входная дверь. Тогда вопросы о том, как ее украсить, отпадают сами собой. Ведь любой дополнительный декор будет лишним. Проиллюстрированный пример наглядно это доказывает. Дорогостоящие материалы и качество исполнения – вот основные составляющие роскошного внешнего вида.

Одного взгляда на эту дверь достаточно, чтобы убедиться: она сделана из высококачественного материала (вероятно, массива дерева), фурнитура (ручка и замочная скважина) представляет собой эксклюзивную дизайнерскую работу. Однотонный благородный цвет прекрасно дополняет общую композицию этой двери и создает приятное впечатление солидности.

Псевдославянский стиль

Входные двери из дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Входные двери из дуба

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

По-настоящему царское убранство входной двери выражается в украшении ее деревянной резьбой. Первая ассоциация с таким декором отсылает нас к расписным наличникам и воротам теремов. В старину резьбой занимались мастера, которые ценились на вес золота. Сегодня подобные произведения искусства создают профессионалы. К примеру, работа, которую мы видим на снимке, выполнена дизайнером Lesomodul.

Дверь, дополнительно украшенная еще вензелем, вызывает еще большее восхищение. Такое творение – настоящее произведение искусства. Обратите внимание, какая массивная резьба – это очевидная претензия на солидность. Впрочем, даже если такой задумки и не было, она успешно удалась.

Русская резьба по дереву

Входные двери из дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Входные двери из дуба

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

И снова псевдославянский стиль украшает входную дверь. В контексте современной жизни подобная дверь будет уместно смотреться в загородном доме, но не на даче. Для дачи эта дверь слишком презентабельна, а вот для входа в респектабельный частный дом подойдет как нельзя лучше.

Дверь как на фото требует лишь качественного покрытия лаком и соответствующей дверной ручки – этого вполне достаточно, чтобы она стала полноценным дизайнерским шедевром. Любые металлические конструкции будут здесь лишними и только нарушат гармоничный внешний вид. Если хочется украсить такую дверь дополнительно, сделайте для нее деревянную рамку в таком же стиле – это будет закономерным завершением картины.

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Царский стиль

Двери из натурального ясеня, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Двери из натурального ясеня

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Наверняка при взгляде на эту фотографию вам в голову приходит следующая ассоциация: такая дверь может быть только в резиденции или на правительственной даче. Но сегодня украсить дверь подобным в общем-то классическим образом можно в любом частном доме или таунхаузе.

Дверь со снимка примечательна дорогими материалами, из которых на выполнена. Непосредственно дверь выполнена из массива ясеня, а для изготовлена ручки и прочей фурнитуры использовались патина и золото. Даже по первому взгляду можно определить, что резьба по дереву выполнена вручную – тонкость деталей выдает ювелирность этой работы.

Когда стеклянные двери уместны

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом, выполненный в скандинавском стиле, и имеющий стеклянные стены, нуждается в соответствующей двери. Правда, дверь с черного входа может быть и деревянный, как корпус дома. Тем не менее, парадная входная дверь все-таки стеклянная. Надо сказать, на фото такая дверь не требует дополнительного украшения, поскольку, благодаря общей концепции дома, сама по себе является декоративным элементом. Любое вмешательство в этот интерьер нарушит целостность картины. Даже декоративные шторки и всем привычная тюль будет здесь неуместна.

Разумеется, для постройки такого дома требуется особо прочное стекло, способное выдержать осадки, случайные удары и прочие технические повреждения. Также при возведении дома стоит подумать о его расположении относительно других домов или о достаточно высоком ограждении. Ведь стеклянные стены и двери предполагают максимальную открытость быта и личной жизни. В крайнем случае, можно остановиться на привычном затемнении стекол – в этом случае никаких дополнительных изгородей строить не потребуется.

Элегантность как лучшее украшение

Частный дом на 800м2, Архитектурная студия Архитектурная студия Окна и двери в классическом стиле
Архитектурная студия

Частный дом на 800м2

Архитектурная студия
Архитектурная студия
Архитектурная студия

На фотографии мы видим роскошную входную дверь в классическом стиле, ведущую в одну из квартир таунхауса. Очевидно, что материал для нее подбирался дорогостоящий – вероятно, это массив дерева. Обрамление корпуса двери стеклянными вставками отлично гармонирует с окнами и общим видом дома. Большего украшения здесь и не нужно – элегантности вполне достаточно. Аккуратный светильник над входной дверью идеально дополняет картину дома и завершает ее. 

Узнайте, какие существуют типы входных дверей, из нашей статьи. 

Стиль хай-тек в квартире

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