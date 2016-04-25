До и После: Маленькая история грандиозного ремонта!

Эта барселонская квартира очень долго ждала своего часа! Построенный еще в позапрошлом веке дом нуждался не только в реконструкции, но и в сохранении аутентичности, ведь это потрясающее здание по праву можно назвать самым красивым на улице, а квартиры в нем – драгоценными!
Студия OAK 2000 провела реконструкцию просто блистательно. Небольшая перепланировка, новые внутренние перегородки, встроенные системы хранения – все это поможет новой семье организовать удобную жизнь в доме, в котором жили три поколения назад.
В этой квартире – не только величие исторического здания, сохраненная оригинальная мозаика, но и желание создать особенную атмосферу жизни как в «старое-доброе» время. Кажется, что эти апартаменты абсолютно эксклюзивны. И правда, нет другой такой квартиры, ведь даже реконструкции квартир выше и ниже по этажу проводились совершенно по другим стандартам, с другой перепланировкой.
В сердце таких городов, как Лиссабон, Мадрид, Барселона, Париж и Рим есть десятки тысяч квартир в шикарных исторических домах, которые ждут своего часа. В ужасном состоянии они продаются по достаточно скромной цене и являются реальным призывом к действию!
В этой комнате сохранили оригинальные гипсовые элементы, которые выглядят в новом интерьере просто потрясающе!
Старый и достаточно мрачный коридор был отремонтирован ради аккуратного внешнего вида. Стены решили не выравнивать обычными средствами, а использовать гипсокартон.
Теперь в этой спальне есть встроенный гардероб и модуль, который будет изголовьем кровати, стоящей у окна.
С помощью дизайнерских приемов здесь получилось создать атмосферу средиземноморской галереи – шикарные арки и мозаика помогают в этом деле.
Для новой ванной комнаты была отдана старая кухня, ведь наши представления о комфортабельной площади этих помещений изменились за последнее время.
Так, здесь была организована душевая ниша, стены оформлены белой керамической плиткой, а стеклянный экран и металлический блеск придают этому интерьеру современности.
Капитальный ремонт – всегда очень грязное дело, хотя имеет просто идеальный результат. Заменив все, вы можете рассчитывать на шикарный эффект даже в столь старом доме.
В главной комнате дома теперь организованы кухня и столовая. Интересно, что два небольших окна на стене выходят не на улицу или двор, а во внутренний дворик-патио в этого малоквартирного дома.
Шикарная современная кухня выглядит очень футуристично со столешницей и фартуком под бетон со специальной подсветкой. Здесь есть окно на загадочное патио – элемент, который присутствует в домах лишь с арабскими корнями.
Главный зал имеет достаточно существенные габариты даже по современным меркам. Создать такое пространство получилось после сноса перегородок между двумя комнатами.
В стильной и современной гостиной теперь распашные двери в столовую и более светлая отделка.
Провод коммуникаций в нужном формате является практически главной частью ремонта кухни и ванной комнаты.
Эту ванную комнату мы уже видели на фотографиях выше, но с другого ракурса. Оказывается, что у окна – традиционная чаша.
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