До и После: Маленькая история грандиозного ремонта!

Эта барселонская квартира очень долго ждала своего часа! Построенный еще в позапрошлом веке дом нуждался не только в реконструкции, но и в сохранении аутентичности, ведь это потрясающее здание по праву можно назвать самым красивым на улице, а квартиры в нем – драгоценными!

Студия OAK 2000 провела реконструкцию просто блистательно. Небольшая перепланировка, новые внутренние перегородки, встроенные системы хранения – все это поможет новой семье организовать удобную жизнь в доме, в котором жили три поколения назад.

В этой квартире – не только величие исторического здания, сохраненная оригинальная мозаика, но и желание создать особенную атмосферу жизни как в «старое-доброе» время. Кажется, что эти апартаменты абсолютно эксклюзивны. И правда, нет другой такой квартиры, ведь даже реконструкции квартир выше и ниже по этажу проводились совершенно по другим стандартам, с другой перепланировкой.

В сердце таких городов, как Лиссабон, Мадрид, Барселона, Париж и Рим есть десятки тысяч квартир в шикарных исторических домах, которые ждут своего часа. В ужасном состоянии они продаются по достаточно скромной цене и являются реальным призывом к действию!