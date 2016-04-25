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До и После: Маленькая история грандиозного ремонта!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Спальня в скандинавском стиле
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Эта барселонская квартира очень долго ждала своего часа! Построенный еще в позапрошлом веке дом нуждался не только в реконструкции, но и в сохранении аутентичности, ведь это потрясающее здание по праву можно назвать самым красивым на улице, а квартиры в нем – драгоценными!

Студия OAK 2000 провела реконструкцию просто блистательно. Небольшая перепланировка, новые внутренние перегородки, встроенные системы хранения – все это поможет новой семье организовать удобную жизнь в доме, в котором жили три поколения назад.

В этой квартире – не только величие исторического здания, сохраненная оригинальная мозаика, но и желание создать особенную атмосферу жизни как в «старое-доброе» время. Кажется, что эти апартаменты абсолютно эксклюзивны. И правда, нет другой такой квартиры, ведь даже реконструкции квартир выше и ниже по этажу проводились совершенно по другим стандартам, с другой перепланировкой.

В сердце таких городов, как Лиссабон, Мадрид, Барселона, Париж и Рим есть десятки тысяч квартир в шикарных исторических домах, которые ждут своего часа. В ужасном состоянии они продаются по достаточно скромной цене и являются реальным призывом к действию!

​До: комната в процессе

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Спальня в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

В этой комнате сохранили оригинальные гипсовые элементы, которые выглядят в новом интерьере просто потрясающе!

​До: коридор в процессе ремонта

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Старый и достаточно мрачный коридор был отремонтирован ради аккуратного внешнего вида. Стены решили не выравнивать обычными средствами, а использовать гипсокартон.

​После: белоснежное царство

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Спальня в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Теперь в этой спальне есть встроенный гардероб и модуль, который будет изголовьем кровати, стоящей у окна.

​После: коридор

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

С помощью дизайнерских приемов здесь получилось создать атмосферу средиземноморской галереи – шикарные арки и мозаика помогают в этом деле.

​До: ванная в процессе

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Ванная комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Для новой ванной комнаты была отдана старая кухня, ведь наши представления о комфортабельной площади этих помещений изменились за последнее время.

​После: ванная в блеске

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Ванная комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Так, здесь была организована душевая ниша, стены оформлены белой керамической плиткой, а стеклянный экран и металлический блеск придают этому интерьеру современности.

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​До: полная реконструкция

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Столовая комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Капитальный ремонт – всегда очень грязное дело, хотя имеет просто идеальный результат. Заменив все, вы можете рассчитывать на шикарный эффект даже в столь старом доме.

​После: кухня и столовая

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Столовая комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

В главной комнате дома теперь организованы кухня и столовая. Интересно, что два небольших окна на стене выходят не на улицу или двор, а во внутренний дворик-патио в этого малоквартирного дома.

​После: кухня

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Кухня в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Шикарная современная кухня выглядит очень футуристично со столешницей и фартуком под бетон со специальной подсветкой. Здесь есть окно на загадочное патио – элемент, который присутствует в домах лишь с арабскими корнями.

​До: перепланировка гостиной

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Гостиная в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Главный зал имеет достаточно существенные габариты даже по современным меркам. Создать такое пространство получилось после сноса перегородок между двумя комнатами.

После: гостиная

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Гостиная в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

В стильной и современной гостиной теперь распашные двери в столовую и более светлая отделка.

​До: коммуникации

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Ванная комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Провод коммуникаций в нужном формате является практически главной частью ремонта кухни и ванной комнаты.

​После: ванная комната

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 Ванная комната в скандинавском стиле
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Эту ванную комнату мы уже видели на фотографиях выше, но с другого ракурса. Оказывается, что у окна – традиционная чаша.

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— Как создать современный сад для семейного отдыха;

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