До и После: Одна потрясающая реконструкция!

Эта реконструкция не была бы такой потрясающей, если бы не выдающиеся таланты архитекторов и дизайнеров homify, которые в ней участвовали. Речь здесь идет не просто о хорошей и добросовестной работе, а о гениальном чувстве меры и вкуса.

Созданный проект реконструкции старого дома, построенного в 70-х, выглядит просто завораживающе. Студия BAWA сделала так, что кажется, дом построен только вчера в соответствии со всеми модными трендами.

Этот проект – наглядное доказательство того, что даже самый невзрачный домик может иметь правильные начальные условия для реконструкции. Важно лишь знать, куда смотреть!