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До и После: Одна потрясающая реконструкция!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
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Эта реконструкция не была бы такой потрясающей, если бы не выдающиеся таланты архитекторов и дизайнеров homify, которые в ней участвовали. Речь здесь идет не просто о хорошей и добросовестной работе, а о гениальном чувстве меры и вкуса.

Созданный проект реконструкции старого дома, построенного в 70-х, выглядит просто завораживающе. Студия BAWA сделала так, что кажется, дом построен только вчера в соответствии со всеми модными трендами.

Этот проект – наглядное доказательство того, что даже самый невзрачный домик может иметь правильные начальные условия для реконструкции. Важно лишь знать, куда смотреть!

​До: небольшой коттедж в лесу

MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
bawa

bawa
bawa
bawa

Небольшие коттеджи или дома из блоков и кирпичей могут стать прекрасной основой для нового проекта. В них есть нужная прочность, а иногда и возможность построить второй или мансардный этаж на них.

Чтобы найти такой дом в своем регионе, вам нужно лишь рассказать о своих пожеланиях риэлтеру, и он найдет вам то, что нужно, будьте уверены! Затем вам нужно найти архитектора и дизайнера, которые помогут вам решить технические и стилистические проблемы. Таким образом, взяв бюджетную основу, вы получите коттедж мечты по более скромной цене. 

​После: стильный подход

MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
bawa

bawa
bawa
bawa

Официальное название проекта MAISON BISCARROSSE прячет за собой шикарный коттедж в стиле модерн. Отделка всего дома произведена с помощью натуральной древесины, на переднем плане мы видим бассейн и террасы вокруг него. Выбор в типе остекления пал на современные двери-слайдеры с черными рамами – очень эффектно и контрастно по отношению к дизайну фасада.

В планировке вы можете заметить, что одна из спален находится не традиционно на втором этаже, а слева от патио, с выходом к бассейну. Шикарный ход для современного дома, который мечтает жить на пляже!

​После: формат пристройки

MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
bawa

bawa
bawa
bawa

Часть первого этажа оригинальной постройки была дополнена вторым уровнем, тогда как другая оставлена одноэтажной. Все дело в том, что в некоторых местах были использованы другие материалы для строительства и стены были не столь прочны. По сути, эта была пристройка к основному дому.

Ее крышу засыпали мелкой белой галькой – очень современно и стильно и красиво смотрится из окон.

​После: спальня у бассейна

MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
bawa

bawa
bawa
bawa

Эта шикарная спальня может быть как гостевой, так и детской или же главной спальней хозяев дома. Место определяет ее характер – кажется, что она расположена на курорте!  Иметь такую спальню – одно удовольствие!

Кстати, двери-слайдеры помогают любой комнате стать ближе к природе и иметь шикарные виды. Они могут быть реализованы не только с террасой или балконом, но и просто с декоративными перилами, которые крепятся на фасад с обеих сторон от окон.

На втором этаже в этом проекте вы можете найти похожее решение. Стеклянные, почти невидимые перила обрамляют распашную стеклянную дверь, которая выходит на крышу, как на фотографии выше.

​После: мастер-сьют

MAISON BISCARROSSE, bawa bawa Модерн
bawa

bawa
bawa
bawa

На втором этаже мы найдем две детских, которые выполнены в формате объединенного мастер-сьюта с общей ванной комнатой с дверьми-слайдерами. Здесь живут двое сыновей хозяев дома. Очень практичным выглядит вариант отделки – керамическая плитка в ванной и ламинат в спальнях объединены небольшой частью натурального камня.

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