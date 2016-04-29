До и После: Одна потрясающая реконструкция!

Эта реконструкция не была бы такой потрясающей, если бы не выдающиеся таланты архитекторов и дизайнеров homify, которые в ней участвовали. Речь здесь идет не просто о хорошей и добросовестной работе, а о гениальном чувстве меры и вкуса.
Созданный проект реконструкции старого дома, построенного в 70-х, выглядит просто завораживающе. Студия BAWA сделала так, что кажется, дом построен только вчера в соответствии со всеми модными трендами.
Этот проект – наглядное доказательство того, что даже самый невзрачный домик может иметь правильные начальные условия для реконструкции. Важно лишь знать, куда смотреть!
Небольшие коттеджи или дома из блоков и кирпичей могут стать прекрасной основой для нового проекта. В них есть нужная прочность, а иногда и возможность построить второй или мансардный этаж на них.
Чтобы найти такой дом в своем регионе, вам нужно лишь рассказать о своих пожеланиях риэлтеру, и он найдет вам то, что нужно, будьте уверены! Затем вам нужно найти архитектора и дизайнера, которые помогут вам решить технические и стилистические проблемы. Таким образом, взяв бюджетную основу, вы получите коттедж мечты по более скромной цене.
Официальное название проекта MAISON BISCARROSSE прячет за собой шикарный коттедж в стиле модерн. Отделка всего дома произведена с помощью натуральной древесины, на переднем плане мы видим бассейн и террасы вокруг него. Выбор в типе остекления пал на современные двери-слайдеры с черными рамами – очень эффектно и контрастно по отношению к дизайну фасада.
В планировке вы можете заметить, что одна из спален находится не традиционно на втором этаже, а слева от патио, с выходом к бассейну. Шикарный ход для современного дома, который мечтает жить на пляже!
Часть первого этажа оригинальной постройки была дополнена вторым уровнем, тогда как другая оставлена одноэтажной. Все дело в том, что в некоторых местах были использованы другие материалы для строительства и стены были не столь прочны. По сути, эта была пристройка к основному дому.
Ее крышу засыпали мелкой белой галькой – очень современно и стильно и красиво смотрится из окон.
Эта шикарная спальня может быть как гостевой, так и детской или же главной спальней хозяев дома. Место определяет ее характер – кажется, что она расположена на курорте! Иметь такую спальню – одно удовольствие!
Кстати, двери-слайдеры помогают любой комнате стать ближе к природе и иметь шикарные виды. Они могут быть реализованы не только с террасой или балконом, но и просто с декоративными перилами, которые крепятся на фасад с обеих сторон от окон.
На втором этаже в этом проекте вы можете найти похожее решение. Стеклянные, почти невидимые перила обрамляют распашную стеклянную дверь, которая выходит на крышу, как на фотографии выше.
На втором этаже мы найдем две детских, которые выполнены в формате объединенного мастер-сьюта с общей ванной комнатой с дверьми-слайдерами. Здесь живут двое сыновей хозяев дома. Очень практичным выглядит вариант отделки – керамическая плитка в ванной и ламинат в спальнях объединены небольшой частью натурального камня.
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