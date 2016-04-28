До и После: Из чердака в квартиру 35 кв. метров

Когда-то никогда и подумать не мог, что на этом чердаке в один прекрасный день будет квартира! Мало того, что нужно заниматься коммуникациями – водой и электричеством, так и площадь чердака была достаточно мала – всего 35 кв. метров, которые могли бы вместить разве что студию!

Кроме того, чердак нуждался в отоплении, которое было реализовано с помощью переносных электрических обогревателей, на зиму прячущихся в модули хранения.

Основой этой квартиры стало небольшое пространство на первом этаже, площадью около 10 кв. метров, которое было использовано под кухню и ванную комнату. Там находится и выход в подъезд. Для данного решения была использована не жилая площадь с бывшим выходом на чердак, который являлся собственностью владельца самого дома и мог быть выкуплен в частную собственность.