До и После: Из чердака в квартиру 35 кв. метров

О том, чтобы сделать из не использующегося чердака настоящую квартиру, мечтают многие в Европе, где полным-полном пустующих крыш. Бюджетно, современно и даже модно – жить на мансарде с высокими потолками, прекрасным видом на город и открытой планировкой!
Студия OLIVIER DE CUBBER – ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, DESIGN & DÉCORATION реализовала данный проект так, что 35 кв. метров вдруг стали раем для двоих! Французский архитектор Оливер Де Куббер, владелец студии, лично занимался данный проектом и создал из него настоящее сокровище!
Когда-то никогда и подумать не мог, что на этом чердаке в один прекрасный день будет квартира! Мало того, что нужно заниматься коммуникациями – водой и электричеством, так и площадь чердака была достаточно мала – всего 35 кв. метров, которые могли бы вместить разве что студию!
Кроме того, чердак нуждался в отоплении, которое было реализовано с помощью переносных электрических обогревателей, на зиму прячущихся в модули хранения.
Основой этой квартиры стало небольшое пространство на первом этаже, площадью около 10 кв. метров, которое было использовано под кухню и ванную комнату. Там находится и выход в подъезд. Для данного решения была использована не жилая площадь с бывшим выходом на чердак, который являлся собственностью владельца самого дома и мог быть выкуплен в частную собственность.
После завершения этапа отделки и оформления квартира выглядит совсем по-другому! Здесь нашлось место для множества встроенных систем хранения и удобной открытой планировки. А общая площадь чердака (около 25 кв. метров) вмещает спальню, рабочее место, гардеробы, мини-библиотеку и лестницу.
Эксклюзивные модули для хранения возле лестницы продолжаются и по пути вниз – там маленькие полочки тоже используются для хранения книг и других мелочей.
Лишь с профессионалом, который будет готов создавать эксклюзивные эскизы под каждый уголок такой маленькой квартиры, вы сможете использовать пространство на все 100%! Так это и сделано в этой квартире.
25 кв. метров верхнего уровня, которые имеют скос стен, а значит реальную площадь около 17 кв. метров, выглядят после ремонта вдохновляюще и очень современно. Вовсе не кажется, что раньше здесь был заброшенный чердак, а сам дом построен более 50-ти лет назад!
Кровать из IKEA и некоторые аксессуары помогли сделать ремонт бюджетным, но стильным. Для оформления использовалось современное трио из белого, серого и оттенка древесины, а черная кровать и темные деревянные балки вносят необходимый контраст.
Преобразование мансарды – это всегда вопрос образа жизни и вашего стиля. Для тех, кто любит готический стиль, стиль лофт или средиземноморский образ жизни, такая мансарда может стать лучшим местом для жизни, несмотря на свою бюджетность.
Плюсами мансарды могут оказаться большие пространства открытых террас или патио, прекрасные панорамные виды и приватность даже в самом центре города. Такая заманчивая перспектива существует в половине квартир на верхнем этаже и наверняка заинтересует многих из наших читателей.
На средиземноморье мансарды – обычное дело. Здесь квартиры верхнего этажа с видимым скосом кровли иногда имеют даже большую площадь, чем остальные квартиры в доме, а стоят дешевле. Если вы, наоборот, любите уют мансарды, то сможете и сэкономить, и жить так, как вам хочется.
Далее на homify:
— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;