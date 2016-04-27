До и После: Из старой квартиры в новую!

Как бы нам хотелось переехать в чистую, новую и большую квартиру с дополнительными бонусами, красивым видом и любимым стилем в дизайне интерьера! Часто переезд не реализуется не только из-за недостатка средств, но из-за множества других факторов. Если у вас есть бюджет, вы можете и из старой квартиры сделать новую. Как? Давайте посмотрим на проект студии LIGHT&SALT DESIGN, которая занимается такими преображениями уже не первый год!
Кстати, проекты в стиле «До и После», любимейшей рубрики наших читателей, всегда имеют двойной эффект. С одной стороны они показывают нам, что даже самые безнадежные случаи могут обернуться гениальным успехом, с другой – учат, что ремонт, профессиональный и качественный, это основа нашего образа жизни.
Гостиная с мебелью из 80-х – нередкое явление в любом городе, даже в самых продвинутом. Такие комнаты требуют не столько декора и акцентов, сколько замены старых вещей. Так, изначально преображение начинается с того, что из интерьера выносятся все вещи, включая и части отделки, демонтируются пол, потолок, светильники, окна и двери. И лишь потом начинается основная работа.
Для того, чтобы провести правильный ремонт, вам нужен не просто любимый стиль в дизайне, но и проект с электрической разводкой, расположением мебели и техники, а также приблизительная смета, без которой ваш ремонт рискует быть слишком долгим и хлопотным.
Если вы хотите видеть в своей квартире такой же результат, как в этой, вам стоит обратиться к профессионалом. Несмотря на то, что кажется, что здесь были лишь выбраны цвета и материалы отделки, а также другие незначительные элементы, дизайнер – важный человек, который собирает эстетический образ интерьера и следит за тем, чтобы все было правильно и на своих местах.
Сотни тысяч ремонтов провалились вовсе не из-за отсутствия вкуса у хозяйки или хозяина, недостатка бюджета или нереальных изначальных условий, а из-за того, что дизайнеру не дали достаточный простор для действий или вовсе его не наняли. В рубрике «До и После» мы всегда делимся с вами работами настоящих профи, которые наглядно показывают, насколько важна их работа.
Кухня, как и другая комната в доме, будь то гостиная, ванная комната или спальня – не просто интерьер или площадь. Эти комнаты определяют не только вид нашей квартиры, но и образ жизни нашей семьи, а за ним и нас самих.
Перепланировка позволяет сделать комнаты удобными, дизайн-проект – красивыми, отделка – комфортабельными, мебель – практичными. Не отказывайте себе в возможности жить так, как вы заслуживаете!
Создавая долгие годы комфорт для семьи в маленьком пространстве или с минимумом бюджета, сегодня лучше всего отбросить свои попытки и доверить все профессионалу, который точно знает, что делает.
Эта ванная комната – наглядное подтверждение тому, как дизайнер может решить проблему семьи даже в формате небольшого бюджета.
Пара красивых и модных оттенков, роскошные аксессуары и удобство во всем – то, что дизайнер от души хочет подарить вашей квартире.
Встроенные системы хранения, системы коммуникаций, гениальные перепланировки, оригинальные решения, которые смотрятся модно и стильно, и трендовые аксессуары – вещи, на которых специализируется любой дизайнер интерьера.
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— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;