До и После: Из старой квартиры в новую!

Как бы нам хотелось переехать в чистую, новую и большую квартиру с дополнительными бонусами, красивым видом и любимым стилем в дизайне интерьера! Часто переезд не реализуется не только из-за недостатка средств, но из-за множества других факторов. Если у вас есть бюджет, вы можете и из старой квартиры сделать новую. Как? Давайте посмотрим на проект студии LIGHT&SALT DESIGN, которая занимается такими преображениями уже не первый год!

Кстати, проекты в стиле «До и После», любимейшей рубрики наших читателей, всегда имеют двойной эффект. С одной стороны они показывают нам, что даже самые безнадежные случаи могут обернуться гениальным успехом, с другой – учат, что ремонт, профессиональный и качественный, это основа нашего образа жизни.