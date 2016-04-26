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​До и После: Капитальный ремонт крохотной квартирки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Гостиная в средиземноморском стиле
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В этой маленькой и уютной квартирке площадью 30 кв. метров совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Им занималась студия BL Design E Arquitectura de Interiores, у которой получился очень интересный проект.

Эта квартирка – всего лишь комната с собственной душевой и кухонным уголком в очень старом доме. У нее нет ни хорошего вида из окна, ни удобной планировки. Начальные условия оставляли желать лучшего, как и небольшая площадь. Но именно такие возможности часто привлекают инвесторов в центре Парижа, Мадрида или Рима. Совсем маленькие комнатки можно сделать настоящими квартирами, удобными и комфортабельными, а после ремонта – еще и продать гораздо дороже.

​До: место, требующее внимания

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Классическое трио для испанской кухни прошлых времен – деревянные фасады, плитка темно-малинового оттенка и мозаика – здесь использованы все вместе! Эта квартира не ремонтировалась уже более сорока лет, находится на первом этаже и явно нуждается в заботе и внимании.

Дизайнеры придумали не только новую отделку и мебель, которую можно использовать здесь красиво и практично, но и легкую перепланировку.

​После: праздник стиля

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Столовая комната в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Потрясающая мини-кухня, которую впору назвать просто гениальной, разместилась в этом удивительном уголке площадью 4 кв. метра. Здесь расположились плита, раковина и кухонный остров, который используется как столовая и место для хранения одновременно.

​После: удобство мини-кухни

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Кухня в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

На этой удивительной мини-кухне с завидным удобством разместились все модули. Раковина – в углу, плита – слева, кухонный остров используется и как столешница для готовки, под ним – место для мусорного контейнера и маленького холодильника. Верхние мульти-модули разного формата очень стильно смотрятся с любого ракурса и из-за своего белого цвета визуально не кажутся слишком большими.

Блестящий кухонный фартук (как и стеклянный или зеркальный) может помочь любой мини-кухне стать более светлой и просторной.

​До: квартира без ремонта

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Основная комната имела всего лишь одно маленькое окно и казалась совсем опустошенной. Всю отделку сняли, потолки, стены и полы выровняли и придумали проект, который сделает этот интерьер светлым и просторным.

​После: идеально на одного

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Спальня в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Отдельная спальня в 30-метровой квартире – это настоящая роскошь! Здесь есть кровать, рабочее место у окна и большая система хранения из шкафа, который не видно на фотографии.

​После: даже с гостиной!

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Гостиная в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

При кухне есть даже небольшая гостиная, которая разместилась прямо у входа. Заметьте, что стены здесь имеют скос из-за балок, да и в общем планировка изначально была ужасно неудобной. И что из нее получилось!

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​После: мини-гостиная

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Гостиная в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Рядом с диваном и кухонным островом со стульями мы найдем зону гостиной, отчасти она является и прихожей. Здесь же – дверь на балкон площадью около 6 кв. метров, который, на испанский манер, включен в общую площадь квартиры. То есть общая площадь жилых комнат в этих апартаментах равняется примерно 24 квадратам! Спальня в 10 кв. метров, ванная в 3 кв. метра и кухня-гостиная в 11 кв. метров!

​До: страшный дворик

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Еще при этой квартире мы нашли маленький дворик, который может стать местом отдыха или встреч с друзьями!

​После: обустроенное патио

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Терраса в средиземноморском стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Новая покраска и оформление фасадов, немного мозаики, белого цвета и красивой посуды – и патио вашей мечты готово к использованию!

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