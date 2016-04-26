​До и После: Капитальный ремонт крохотной квартирки

В этой маленькой и уютной квартирке площадью 30 кв. метров совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Им занималась студия BL Design E Arquitectura de Interiores, у которой получился очень интересный проект.

Эта квартирка – всего лишь комната с собственной душевой и кухонным уголком в очень старом доме. У нее нет ни хорошего вида из окна, ни удобной планировки. Начальные условия оставляли желать лучшего, как и небольшая площадь. Но именно такие возможности часто привлекают инвесторов в центре Парижа, Мадрида или Рима. Совсем маленькие комнатки можно сделать настоящими квартирами, удобными и комфортабельными, а после ремонта – еще и продать гораздо дороже.