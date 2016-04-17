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​До и После: Нереальная реконструкция дома в деревне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
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Если вы – поклонник провинциальных мега-реконструкций, то у нас для вас есть потрясающий фото-материал о работе одной архитектурной студии. Они сделали практически невозможное, и можно быть уверенным, что сами очень гордятся результатом.

В прошлом двухярусный дом с огромным чердаком использовался самыми различными способами, сейчас – это шикарный кантри-лофт для жизни молодой семьи, спроектированной архитекторами из INESBRANDAO_ARQUITECTURA.

​До: полуразрушенный амбар

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Этот старый амбар когда-то в прошлом был только хозяйственным помещением. Здесь хранился инвентарь для сада и многие инструменты, бочки, велосипед, старые садовые горшки. Кроме того, он имеет площадь первого этажа около 200 кв. метров, что позволило инвесторам обратить на него внимание, как на потенциально очень выгодную возможность.

​После: лофт мечты!

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Стропильная система была оставлена прежней, лишь покрашена в белый, а вот сам кровельный материал, конечно же, подлежал полной замене. В процессе была также реализована идея второго жилого этажа с мансардными окнами.

Планировка лофта достаточно проста – открытые пространства, связанные между собой цветом, выглядят очень вдохновляюще! На первом этаже была оборудована кухня и ванная комната со всеми коммуникациями, а также поставлен камин.

​До: угнетающая атмосфера

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Удивительно, что из такого амбара можно создать такое чудо! Красивый новый облик этого амбара напоминает нам вовсе не о провинции, а скорее об идеальной имитации в стиле кантри.

​После: гостиная и столовая

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Лестница осталась в проекте почти на том же самом месте, а вот окна были встроены новые. Некоторые из них имеют панорамный формат, другие начинаются прямо от пола. Открытая планировка способствовала созданию привлекательного и современного пространства. К тому же, в варианте реконструкции амбара есть огромная экономия – только представьте, сколько бы стоил новый дом с площадью около 400 кв. метров и такими высокими потолками!

Конечно же, амбар
был дополнительно утеплен и в нем была проведена система отопления – котел с подключением к системе «теплого пола».

​До: заброшенный вид

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Кажется, что этот амбар не использовали в последнее время даже по хозяйственному назначению.

​После: шик и блеск

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

На этой фотографии видно, что окно в пол было реализовано на месте ворот, что очень интересно, ведь сохраняет оригинальный образ здания.

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​До: чердачное помещение

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Протекающая крыша и старые балки не способствовали здесь ощущению уюта. Удивительно, но перекрытия в данном случае остались прежними.

​После: просторная мансарда

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Наверху теперь организована красивая вторая гостиная с местом для игр детей. Просторная и стильная она выглядит вполне современно.

​До: кухня

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Удивительно, но в этом старом амбаре была даже своя кухня! Использовавшаяся как летняя, она была перенесена в другую часть дома.

​После: кухня

Barn House, inesbrandao_arquitectura inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura
inesbrandao_arquitectura

Новая кухня выполнена в формате куба по эксклюзивному проекту. Ориентированно-стружечные плиты помогли создать объем, который включал в себя как ванную комнату, так и кухонный гарнитур.

Реконструкция старого амбара может стать для кого-то единственной возможностью начать работу по переезду в пригород. Для начала вам потребуются не слишком большие вложения, а реализовывать проект можно постепенно. В итоге вы получите шикарную площадь, два уровня, планировку лофт и очень интересный внешний вид здания.

Среди самых важных работ, которые будут требоваться, стоит выделить утепление с двух сторон фасада, замену кровли и ее утепление, организацию отопления с системой «теплый пол», замену окон и дверей, отделку, возведение новых перегородок, проведение коммуникаций. Такой проект можно доверить архитектору homify, которого вы можете найти в нашем TOP’е!

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