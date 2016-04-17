​До и После: Нереальная реконструкция дома в деревне

Если вы – поклонник провинциальных мега-реконструкций, то у нас для вас есть потрясающий фото-материал о работе одной архитектурной студии. Они сделали практически невозможное, и можно быть уверенным, что сами очень гордятся результатом.

В прошлом двухярусный дом с огромным чердаком использовался самыми различными способами, сейчас – это шикарный кантри-лофт для жизни молодой семьи, спроектированной архитекторами из INESBRANDAO_ARQUITECTURA.