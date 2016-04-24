До и После: Вторая жизнь квартиры на мансарде

В испанских городках много малоквартирных домов с жилыми мансардами. Иногда здесь располагаются двухуровневные квартиры высшего класса, иногда – бюджетные студии. На этот раз мы покажем вам квартиру, которая пережила шикарный редизайн с помощью студии CECILIA POZZI INTERIORISMO и реализовала мечту владельцев о новейшем интерьере в стиле модерн.

Проекты из рубрики «До и После» всегда показывают нам изменения, которые мы часто хотим видеть и в нашем собственном жилье. Для удобства вы можете даже сфотографировать ваши комнаты, в каком бы состоянии они ни находились, и поискать предполагаемые фотографии «После» на homify, собирая их в Книги Идей. Еще один прекрасный вариант – опубликовать их на форуме и попросить совета у профессионала, приложив метраж (длину каждой из стен) и ваш бюджет.

А пока мы возвращаемся к нашей двухуровневой квартире на мансарде, которая пережила свой предпоследний ремонт более 14 лет назад, а в этом году стала просто образцом для подражания!