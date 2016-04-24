До и После: Вторая жизнь квартиры на мансарде

В испанских городках много малоквартирных домов с жилыми мансардами. Иногда здесь располагаются двухуровневные квартиры высшего класса, иногда – бюджетные студии. На этот раз мы покажем вам квартиру, которая пережила шикарный редизайн с помощью студии CECILIA POZZI INTERIORISMO и реализовала мечту владельцев о новейшем интерьере в стиле модерн.
Проекты из рубрики «До и После» всегда показывают нам изменения, которые мы часто хотим видеть и в нашем собственном жилье. Для удобства вы можете даже сфотографировать ваши комнаты, в каком бы состоянии они ни находились, и поискать предполагаемые фотографии «После» на homify, собирая их в Книги Идей. Еще один прекрасный вариант – опубликовать их на форуме и попросить совета у профессионала, приложив метраж (длину каждой из стен) и ваш бюджет.
А пока мы возвращаемся к нашей двухуровневой квартире на мансарде, которая пережила свой предпоследний ремонт более 14 лет назад, а в этом году стала просто образцом для подражания!
Большое патио с выходом из столовой и окном в гостиную – весомый бонус к любой квартире. Ранее это пространство практически не использовалось, так как маленькая столовая группа быстро надоела и стала лишь украшением.
Взамен столовой группы дизайнеры создали уютное патио с кофейным столиком, где действительно можно часами сидеть с книгой, слушая музыку и попивая кофе с круассаном. Теперь здесь есть и деревянный настил, на котором с радостью будут играть дети, а экраны позволяют создать приватность для принятия солнечных ванн.
Эта прихожая с лестницей явно на задействовала весь свой потенциал. Такая большая и красивая квартира в формате двух уровней достойна большего!
После объединения прихожей с гостиной (и даже частично – с кухней) она стала гораздо более приятной на вид. Появилось место для столовой, которое раньше использовалось проходами и перегородками.
Стильная гостиная в стиле модерн имеет TV, который может быть обращен также и в сторону столовой. Современный диван в монохромной палитре отлично смотрится на белом фоне и создает ощущение современности. Никто и не подумает, что этой квартире больше сорока лет!
Кухня в стиле модерн – это хорошо, но если вы просто покупаете гарнитур, не меняя планировки, пола, стен и потолка, вы мало чего добьетесь. Так сделали прошлые владельцы квартиры и не получили желаемого результата.
Новый стиль для кухни подразумевал замену полового покрытия, новый потолок со встроенной подсветкой, новый фартук и окно, плюс к мебели и технике. Кроме того, здесь мы найдем вмонтированный центральный пылесос и встроенный холодильник.
Снос перегородки между кухней и гостиной позволил реализовать идею шикарной барной стойки на троих между гарнитуром и столовой зоной! Теперь эта квартира смотрится потрясно!
Старые ванные комнаты – самые нелицеприятные места в доме, которому требуется ремонт. Оттого их преображение еще более феерично!
Шикарная ванная комната, оформленная в стиле модерн, смотрится здесь просто безукоризненно!
Мансардная комната на втором этаже вряд ли подходила для полноценной спальни, в ней совсем не было уютной атмосферы.
В лестничном холле мансарды обустроили домашний кинотеатр, а слева и справа от него – две спальни с ванной комнатой. Ремонт добавил интерьеру изящества и комфорта.
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— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;