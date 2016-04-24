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До и После: Вторая жизнь квартиры на мансарде

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Столовая комната в стиле модерн
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В испанских городках много малоквартирных домов с жилыми мансардами. Иногда здесь располагаются двухуровневные квартиры высшего класса, иногда – бюджетные студии. На этот раз мы покажем вам квартиру, которая пережила шикарный редизайн с помощью студии CECILIA POZZI INTERIORISMO и реализовала мечту владельцев о новейшем интерьере в стиле модерн.

Проекты из рубрики «До и После» всегда показывают нам изменения, которые мы часто хотим видеть и в нашем собственном жилье. Для удобства вы можете даже сфотографировать ваши комнаты, в каком бы состоянии они ни находились, и поискать предполагаемые фотографии «После» на homify, собирая их в Книги Идей. Еще один прекрасный вариант – опубликовать их на форуме и попросить совета у профессионала, приложив метраж (длину каждой из стен) и ваш бюджет.

А пока мы возвращаемся к нашей двухуровневой квартире на мансарде, которая пережила свой предпоследний ремонт более 14 лет назад, а в этом году стала просто образцом для подражания!

До: хорошая основа

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Большое патио с выходом из столовой и окном в гостиную – весомый бонус к любой квартире. Ранее это пространство практически не использовалось, так как маленькая столовая группа быстро надоела и стала лишь украшением.

После: удобное патио

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Сад в классическом стиле
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Взамен столовой группы дизайнеры создали уютное патио с кофейным столиком, где действительно можно часами сидеть с книгой, слушая музыку и попивая кофе с круассаном. Теперь здесь есть и деревянный настил, на котором с радостью будут играть дети, а экраны позволяют создать приватность для принятия солнечных ванн.

​До: не парадная прихожая

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Эта прихожая с лестницей явно на задействовала весь свой потенциал. Такая большая и красивая квартира в формате двух уровней достойна большего!

​После: шикарная парадная зона

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Столовая комната в стиле модерн
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

После объединения прихожей с гостиной (и даже частично – с кухней) она стала гораздо более приятной на вид. Появилось место для столовой, которое раньше использовалось проходами и перегородками.

​После: гостиная

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Гостиная в стиле модерн
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Стильная гостиная в стиле модерн имеет TV, который может быть обращен также и в сторону столовой. Современный диван в монохромной палитре отлично смотрится на белом фоне и создает ощущение современности. Никто и не подумает, что этой квартире больше сорока лет!

​До: кухня

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Кухня в стиле модерн – это хорошо, но если вы просто покупаете гарнитур, не меняя планировки, пола, стен и потолка, вы мало чего добьетесь. Так сделали прошлые владельцы квартиры и не получили желаемого результата.

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​После: кухня

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Кухня в стиле минимализм
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Новый стиль для кухни подразумевал замену полового покрытия, новый потолок со встроенной подсветкой, новый фартук и окно, плюс к мебели и технике. Кроме того, здесь мы найдем вмонтированный центральный пылесос и встроенный холодильник.

​После: перепланировка кухни

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Кухня в стиле модерн
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Снос перегородки между кухней и гостиной позволил реализовать идею шикарной барной стойки на троих между гарнитуром и столовой зоной! Теперь эта квартира смотрится потрясно!

​До: ванная комната

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Старые ванные комнаты – самые нелицеприятные места в доме, которому требуется ремонт. Оттого их преображение еще более феерично!

​После: ванная комната

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Ванная комната в стиле модерн
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Шикарная ванная комната, оформленная в стиле модерн, смотрится здесь просто безукоризненно!

​До: мансардная комната

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

Мансардная комната на втором этаже вряд ли подходила для полноценной спальни, в ней совсем не было уютной атмосферы.

​После: домашний кинотеатр

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO Медиа комната в стиле модерн
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

В лестничном холле мансарды обустроили домашний кинотеатр, а слева и справа от него – две спальни с ванной комнатой. Ремонт добавил интерьеру изящества и комфорта.

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