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Дом для трех поколений

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Beechwood - Whittle-le-Woods, SDA Architecture Ltd SDA Architecture Ltd Дома в стиле модерн
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При создании семейного дома на три поколения всегда нужно быть начеку – небольшой перевес в одну из сторон может сыграть с вами злую шутку. Главное, что нужно понять изначально – лишь при четком балансе вы все сможете получить то, что хотите, и то, чего вы заслуживаете. Правильный проект, в идеале, даже поможет вам наладить отношения в семье и создать дом, о котором вы всегда мечтали – не только для тела, но и для души.

Этот проект от студии SDA ARCHITECTURE LTD прекрасен с любого ракурса и позволяет каждому поколению чувствовать себя в нем комфортно.

​Дом, который любят все

Beechwood SDA Architecture Ltd Дома в классическом стиле
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Так что же нужно дому, в котором размещаются сразу три поколения? Для примера возьмем гипотетическую семью из супружеской пары 30-35 лет, детей-школьников и бабушки с дедушкой, которые живут вместе с ними.

В частной архитектуре уже давно найдены несколько секретов, позволяющих с удобством разместить всех по высшему уровню. Внизу вы найдете список приемов, которые творят настоящие чудеса, повышая уровень комфорта для всех.

​Два различных фасада

Beechwood SDA Architecture Ltd Дома в стиле модерн
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Для того, чтобы все поколения чувствовали себя комфортно в вашем доме, скорее всего вам понадобится сделать дом «с двумя лицами». Парадный фасад может быть традиционным, задний – современным или наоборот.

​Две кухни

Beechwood SDA Architecture Ltd Кухня в стиле модерн
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Две кухни – очень важная часть жизни в загородном доме с большим количеством членов семьи. Одна кухня, таким образом, становится главной, приватной и скрытой от посторонних глаз. На ней готовятся обеды и ужины, она является настоящей, а не парадной.

Вторая кухня предназначается для легких перекусов, завтраков, приготовления чая и кофе, а также становится дополнительной кухней, если первая занята важными приготовлениями.

Размер кухонь примерно равен пропорциям 2 к 1. Если первая имеет площадь 18 кв. метров и всю необходимую бытовую технику, то вторая – около 9 кв. метров и повторяет лишь основные элементы.

​Традиции и современность в планировке

Beechwood SDA Architecture Ltd Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Традиционная планировка очень важна для лестничного холла, гостиной, кабинета и столовой, тогда как кухня может быть предельно современной, как и игровая комната, домашний кинотеатр и спальни.

Планировка мастер-сьют идеально подойдет для личных комнат каждого из членов семьи. В таком случае спальня является лишь частью приватного пространства одного ребенка или пары. В целом же мастер-сьют состоит из спальни, мягкого уголка с TV-зоной, ванной комнаты и гардеробной.

Две гостиные комнаты

Beechwood SDA Architecture Ltd Гостиная в стиле модерн
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Наличие двух гостиных – одной парадной (близко к столовой) и второй (с домашним кинотеатром) позволяет сделать досуг для каждого наиболее комфортабельным. Также можно включить в список общих комнат кабинет и игровую комнату для детей с мягкой мебелью.

​Организация комнаты для бабушки и дедушки

Beechwood SDA Architecture Ltd Дома в стиле модерн
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Очень важно, чтобы комната старшего поколения находилась на первом этаже, если они сами не захотят обратного. Дело в том, что переход по лестнице может быть чрезвычайно утомительным, если не в этом году, так уже через несколько лет. Как альтернатива, вы можете организовать спальню на втором этаже и гостевую на первом, которая при надобности может стать спальней ваших родителей.

Также очень важна большая терраса с патио и столовой группой, пристройка для барбекю или зимний сад с местом для отдыха – дополнительные комнаты позволят обеспечить каждому приватность во время сиесты или в выходные. 

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