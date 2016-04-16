Дом для трех поколений

При создании семейного дома на три поколения всегда нужно быть начеку – небольшой перевес в одну из сторон может сыграть с вами злую шутку. Главное, что нужно понять изначально – лишь при четком балансе вы все сможете получить то, что хотите, и то, чего вы заслуживаете. Правильный проект, в идеале, даже поможет вам наладить отношения в семье и создать дом, о котором вы всегда мечтали – не только для тела, но и для души.

Этот проект от студии SDA ARCHITECTURE LTD прекрасен с любого ракурса и позволяет каждому поколению чувствовать себя в нем комфортно.