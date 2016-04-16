Дом для трех поколений

При создании семейного дома на три поколения всегда нужно быть начеку – небольшой перевес в одну из сторон может сыграть с вами злую шутку. Главное, что нужно понять изначально – лишь при четком балансе вы все сможете получить то, что хотите, и то, чего вы заслуживаете. Правильный проект, в идеале, даже поможет вам наладить отношения в семье и создать дом, о котором вы всегда мечтали – не только для тела, но и для души.
Этот проект от студии SDA ARCHITECTURE LTD прекрасен с любого ракурса и позволяет каждому поколению чувствовать себя в нем комфортно.
Так что же нужно дому, в котором размещаются сразу три поколения? Для примера возьмем гипотетическую семью из супружеской пары 30-35 лет, детей-школьников и бабушки с дедушкой, которые живут вместе с ними.
В частной архитектуре уже давно найдены несколько секретов, позволяющих с удобством разместить всех по высшему уровню. Внизу вы найдете список приемов, которые творят настоящие чудеса, повышая уровень комфорта для всех.
Для того, чтобы все поколения чувствовали себя комфортно в вашем доме, скорее всего вам понадобится сделать дом «с двумя лицами». Парадный фасад может быть традиционным, задний – современным или наоборот.
Две кухни – очень важная часть жизни в загородном доме с большим количеством членов семьи. Одна кухня, таким образом, становится главной, приватной и скрытой от посторонних глаз. На ней готовятся обеды и ужины, она является настоящей, а не парадной.
Вторая кухня предназначается для легких перекусов, завтраков, приготовления чая и кофе, а также становится дополнительной кухней, если первая занята важными приготовлениями.
Размер кухонь примерно равен пропорциям 2 к 1. Если первая имеет площадь 18 кв. метров и всю необходимую бытовую технику, то вторая – около 9 кв. метров и повторяет лишь основные элементы.
Традиционная планировка очень важна для лестничного холла, гостиной, кабинета и столовой, тогда как кухня может быть предельно современной, как и игровая комната, домашний кинотеатр и спальни.
Планировка мастер-сьют идеально подойдет для личных комнат каждого из членов семьи. В таком случае спальня является лишь частью приватного пространства одного ребенка или пары. В целом же мастер-сьют состоит из спальни, мягкого уголка с TV-зоной, ванной комнаты и гардеробной.
Наличие двух гостиных – одной парадной (близко к столовой) и второй (с домашним кинотеатром) позволяет сделать досуг для каждого наиболее комфортабельным. Также можно включить в список общих комнат кабинет и игровую комнату для детей с мягкой мебелью.
Очень важно, чтобы комната старшего поколения находилась на первом этаже, если они сами не захотят обратного. Дело в том, что переход по лестнице может быть чрезвычайно утомительным, если не в этом году, так уже через несколько лет. Как альтернатива, вы можете организовать спальню на втором этаже и гостевую на первом, которая при надобности может стать спальней ваших родителей.
Также очень важна большая терраса с патио и столовой группой, пристройка для барбекю или зимний сад с местом для отдыха – дополнительные комнаты позволят обеспечить каждому приватность во время сиесты или в выходные.
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