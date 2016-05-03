Строительство подвала в загородном доме

Загородный дом, еще на этапе его инженерного проектирования, в подавляющем большинстве случаев планируется к постройке уже вместе с подвальным помещением. Подвал как неотъемлемая часть дома, сооружается и обустраивается в зависимости от потребностей хозяев будущего домовладения. Поэтому подвал вовсе не однозначное строение и его предназначение может носить самый разносторонний характер. Отсюда и такие разные вариации подвального обустройства и отделки.
Незамеченным не остается и то, что подвал подразумевается как полноценная часть дома, прибавляющая дополнительные квадратные метры к общей жилой площади. Подвальное помещение наряду с использованием его под хозяйственные нужды, например в виде погреба для хранения овощей и консервированных продуктов, вместительного склада или места для размещения коммуникационного оборудования, часто обустраивают и под жилую комнату, тренажерный или бильярдный зал, либо домашний кинотеатр. Учитывая конкретное предназначение строящегося подвала, следует определиться с размерами и общей планировкой так называемого «нулевого этажа».
Среди основных ошибок при строительстве подвала зачастую является нарушение стандартов гидроизолирования стен и пола. Пренебрежение использования влагозащитных строительных материалов при внешней и внутренней отделке, что в итоге приводит к повышению влажности и появлению постоянной сырости и плесени. Неправильная и неэффективная вентиляционная система, либо же вообще ее исключение. Что также однозначно приводит к непрекращающейся в подвале влажности.
Как сделать подвал в загородном доме? Для этого нужно немного знаний строительной технологии, старательность, и конечно же богатая дизайнерская фантазия. Тогда воплощение любого, даже очень смелого проекта подвала станет не просто возможным, но и будет выполнено до мельчайших тонкостей. А такой подвал можно использовать с пользой, тогда он будет радовать хозяев дома своим уютом и функциональностью не один десяток лет.
Разумнее всего с точки зрения и инженерии и экономичности, котлован под подвальное помещение вырыть одновременно с обустройством фундамента дома. Это избавит от лишних земляных работ уже после возведения стен. Ленточный монолитный фундамент в компоновке с цокольным перекрытием самый практичный вариант при постройке подвала. К слову, нужно упомянуть также об отдельном подвале, вынесенном вне здания дома. Такой, отдельный подвал сооружается как обособленное строение. Технология его мало чем отличается от заливки монолита в нижнем ярусе дома. Предварительно вырытый котлован, по внутренней стороне обносится дощатой опалубкой, внутри которой собирается армирующая конструкция. Далее в дело вступает бетонная смесь. Возникшие стены, со стороны примыкания к грунту тщательнейшим образом гидроизолируются. Это же касается в равной степени и пола. Верхнее покрытие формируется из поперечных деревянных балок и кровельных материалов.
Подвал внутри дома формируется такими же монолитными стенами, только вместо деревянных, верхними перекрытиями часто выступают плиточные цокольные перекрытия. Структура подвала может быть как однокомнатной, так и иметь многокомнатное устройство.
Так как подвал всегда находится в углубленном в грунт положении, то качеству и прочности стен нужно уделять особенное внимание. Это, прежде всего, относится к толщине стен. Допустить слишком малую толщину при сооружении стен подвала, значит заведомо сделать подвал сырым и холодным. Поэтому толщина учитывается строго определенного стандарта, а само сооружение стен проходит по установленным технологическим нормам. Как было сказано выше, стены подвала, как внутридомового, так и вынесенного за пределы дома выполняются в виде монолитной железобетонной конструкции.
Во избежание конденсатов при соприкосновении с влажным грунтом, по внешнему периметру стены подвала гидроизолируют предназначенными для того материалами. В целях оптимального теплосбережения внутри подвального пространства, если подвал задуман как некое жилое помещение, его стены максимально эффективно утепляют.
Из огромного ассортимента теплоизолирующих материалов, для этого выбрать можно наиболее устраивающий по свойствам и ценовым показателям. Утеплитель можно расположить и на внешней и на внутренней поверхности стен. В других случаях стены подвала сооружаются из кирпича, блоков или природного камня. Если же подвал позиционируется как хранилище для плодоовощной продукции и домашних консервантов, как так называемый погреб, то такое серьезное утепление не потребуется. Стены будет достаточно оштукатурить песчано – цементным раствором, и покрыть антисептическими составами, для предотвращения появления грибка и плесени. Температура в подвале имеет свойство уже на глубине двух метров круглогодично оставаться практически неизменной, в пределах одинаковых значений.
Также как и правильная гидроизоляция, не менее важна для подвала и вентилируемость, то есть постоянный приток свежего воздуха. Обеспечивается этот приток посредством естественной или принудительной вентиляции.
Естественная вентиляция применяется в небольших подвалах площадью до пятидесяти квадратных метров, когда для подачи воздуха не требуется его больших объемов и сложной системы для очистки и нагнетания. Состоит такая вентиляция из двух труб, одна из которых служит для притока воздуха снаружи, а вторая является вытяжной. Вытяжная труба располагается нижним краем под потолком подвала, другой ее конец выводится либо из стены, либо из крыши дома. Приточная труба устанавливается так, чтобы нижний ее конец был над полом подвала на высоте не более пятидесяти см, в то время как верх выходит наружу на уровень сорока - пятидесяти см над землей. Двигаться воздух заставляет всегдашняя разность внутренней и внешней температуры. В процессе этого естественного движения воздуха происходит его непрерывная циркуляция.
Принудительную вентиляцию имеет смысл применять в подвалах больших объемов, когда и в воздухообмене самого дома задействуется нагнетательная вентиляция. Этот тип вентиляции представляет собой сложную систему из шахт и каналов, множества узлов и агрегатов, участвующих в воздухообмене подвала и других домовых помещений. Принцип этой вентиляции сводится к принудительному забору воздуха из внешней среды при помощи вентилятора. Далее воздух по каналам продвигается к другим агрегатам, где через фильтры очищается, подогревается специальной печью до нужной температуры и уже, затем подается во все помещения дома, в том числе и в подвал.
Вентиляция подобно и гидроизоляционным мерам, способствует предотвращению образования в подвальном помещении парового конденсата и грибковой плесени. Этот этап в строительстве подвала имеет первостепенное и безусловно важное значение.
В силу своей универсальности, подвал обустраивается в самых разнообразных творческих вариантах. Здесь главной направляющей идеей дизайнерского оформления становится, то, для чего конкретно планируется использовать весь объем подвального помещения. Ведь самый невзрачный подвал запросто можно приспособить под абсолютно любые нужды и потребности.
После соответствующего обустройства и отделки материалами подвал ничем не будет отличаться от любой комфортабельной комнаты в доме. Вариантов применения такой комнаты масса.
В подвале часто обустраивают полноценный домашний кинотеатр. Осветительные приборы, удобная мягкая мебель, ворсистое половое покрытие и огромный телеэкран с мощной акустической системой превращают подвальное помещение в своеобразный островок отдыха. Кроме этого в подполье обустроить можно спортивную, детскую или компьютерную игровую комнату, тренажерный зал, бильярдную, бассейн, для любителей помузицировать подвал отлично подойдет в качестве репетиционной или студии звукозаписи. Замечательным решением будет обустроить в подвале прачечную с бойлерным оборудованием или масштабную домашнюю мастерскую.
Когда подвал строится внутри дома, работы в надземной его части сводятся к сооружению цокольного перекрытия, образующего собой пол для первого этажа дома и потолок для цокольного. Для надежности, скорости монтажа и прочности, чаще всего употребляются железобетонные плиты. Следующим за этим этапом становится возведение стен самого дома, с последующей чистовой отделкой.
Если говорить о внешнем подвале, то для его покрытия, на поперечных потолочных балках производится монтаж кровли. Собирается подобие конструкции плоской крыши, утепляется, пароизолируется и покрывается кровельным материалом. Для этого подойдет металлическая или глиняная черепица, шифер, битумные рулонные материалы. Частым способом утеплить перекрытие такого подвала является насыпь из грунта.