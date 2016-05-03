Строительство подвала в загородном доме

Также как и правильная гидроизоляция, не менее важна для подвала и вентилируемость, то есть постоянный приток свежего воздуха. Обеспечивается этот приток посредством естественной или принудительной вентиляции.

Естественная вентиляция применяется в небольших подвалах площадью до пятидесяти квадратных метров, когда для подачи воздуха не требуется его больших объемов и сложной системы для очистки и нагнетания. Состоит такая вентиляция из двух труб, одна из которых служит для притока воздуха снаружи, а вторая является вытяжной. Вытяжная труба располагается нижним краем под потолком подвала, другой ее конец выводится либо из стены, либо из крыши дома. Приточная труба устанавливается так, чтобы нижний ее конец был над полом подвала на высоте не более пятидесяти см, в то время как верх выходит наружу на уровень сорока - пятидесяти см над землей. Двигаться воздух заставляет всегдашняя разность внутренней и внешней температуры. В процессе этого естественного движения воздуха происходит его непрерывная циркуляция.

Принудительную вентиляцию имеет смысл применять в подвалах больших объемов, когда и в воздухообмене самого дома задействуется нагнетательная вентиляция. Этот тип вентиляции представляет собой сложную систему из шахт и каналов, множества узлов и агрегатов, участвующих в воздухообмене подвала и других домовых помещений. Принцип этой вентиляции сводится к принудительному забору воздуха из внешней среды при помощи вентилятора. Далее воздух по каналам продвигается к другим агрегатам, где через фильтры очищается, подогревается специальной печью до нужной температуры и уже, затем подается во все помещения дома, в том числе и в подвал.

Вентиляция подобно и гидроизоляционным мерам, способствует предотвращению образования в подвальном помещении парового конденсата и грибковой плесени. Этот этап в строительстве подвала имеет первостепенное и безусловно важное значение.