Рамы для зеркал

Издавна считалось, что зеркала обладают магическими свойствами. Во множестве мифов, легенд и сказок зеркала обладали волшебной способностью сообщать истину, какой бы она ни была. На сегодняшний день зеркала есть в каждом доме. В ванной и гардеробной, в прихожей и спальне – без зеркал мы уже плохо представляем нашу жизнь. Зеркало является важным функциональным предметом интерьера, но и сейчас по-прежнему вносит ощущение магии в дизайн комнат. Дизайнеры в полной мере пользуются их данным волшебным качеством, совершая чудеса перспективы, создавая роскошные и просторные апартаменты из ничем не примечательного пространства.
Зеркало – самый удивительный предмет интерьера. Зеркалами можно не только украшать интерьеры, но и успешно создавать иллюзорные пространственные и световые эффекты. Они могут помочь сделать уникальным скучный и надоевший интерьер, избавиться от раздражающей цветовой гаммы в доме, визуально расширить и сделать просторнее небольшое помещение, превратить тусклое в яркое, а простое сделать неординарным и интересным.
К примеру, зеркало, висящее за комодом, стеллажом или камином позволяет внимательно и хорошо рассмотреть все предметы, стоящие на поверхности, причем со всех сторон, и совершенно необязательно прикасаться к ним. Это превосходный прием для ярых коллекционеров фарфора и антикварных статуэток, которые боятся и дорожат своими экспонатами.
В зеркалах особенно красиво отражаются грандиозные праздники: великолепные наряды приглашенных гостей, аккуратно и красиво сервированный стол, таинственное мерцание праздничных украшений и свечей, счастливые улыбки и звонкий смех. Зеркало способно магическим образом повторять, завораживать и усиливать настроение человека, который в нем отражается.
Расположенные определенным образом друг за другом зеркала способны создавать фантастический эффект: даже когда комната не изобилует дорогими вещами, можно с легкостью создать иллюзию их изобилия.
Сейчас модели зеркал, состоящие из множества различных фрагментов, пользуются невероятной популярностью. И предназначены они отнюдь не для передачи точного изображения, вовсе нет. Их назначение состоит в создании абсолютно нового и иного образа помещения и уникальных эффектов в интерьере, благодаря преломлению света в маленьких отражающих элементах. Такое зеркало скорее служит необычным украшением для стильного и загадочного дизайна интерьера, нежели выполняет свою основную древнейшую функцию – показывать истинное отображение реальности, которая нас окружает. Оно наоборот, искажает реальное отображение действительности, создавая поистине неповторимое настроение в помещении.
Сегодня производители зеркал предлагают нам такие функции у зеркальных поверхностей, которые и не снились владельцам домов еще лет 10 – 15 назад. Встроенная подсвечивающая система – самая простая функция среди них. Команда амбициозных архитекторов-дизайнеров ’Reroom’ создала необычную и оригинальную раму для зеркала в своем очередном блистательном проекте. Зеркало висит в гардеробной комнате и одновременно выполняет сразу несколько функций: отражающая поверхность, дополнительный источник освещения и один из элементов небольшого трюмо. Вышло потрясающе стильно, просторно и компактно. Ребята грамотно разбили пространство на зоны и прекрасно поработали над дизайном интерьера. Браво!
В гламурном стиле зеркало является одной из самых важных деталей. Оно должно не только соответствовать окружающему интерьеру, но и притягивать внимание на себя. Лучше всего для гламурного стиля подойдут рамы для зеркал из таких материалов, как металл, хром или позолота. Выбирайте роскошные рамы для зеркал по своему вкусу, но не забывайте подчеркнуть очаровательность окружающего пространства. В гламурный интерьер стоит подбирать узорчатые и резные или покрытые камнями и стразами рамы – вобщем то, что по Вашему мнению выглядит шикарно, дорого и роскошно. Под стать гламурной обстановке в комнате.
Больше о выборе зеркал в Ваш дом почитайте в этой статье.
Создавая гостиную в классическом стиле, необходимо помнить, что лучшим атрибутом для этого стиля будет камин. Желательно резной, вычурный и винтажный. А над ним – не менее роскошное зеркало в узорчатой позолоченной оправе. Это беспроигрышное шикарное сочетание обеспечит Вашему интерьеру блистательный вид классического интерьера.
Рама в этом случае поддерживает основной дизайн комнаты и подчеркивает яркую синеву стен. А также визуально расширяет заданное пространство комнаты, создавая более просторное и светлое помещение.
Парадный квартал
Обязательным элементом дизайна в прихожей является зеркало. Без него это пространство просто не будет нормально функционировать. Если в прихожей мало места, можно купить узкое зеркало и втиснуть его в оставшееся пространство. Сравнительно недорогая стоимость и легкость транспортировки зеркал открывает новые возможности для всевозможных экспериментов. Если выбранное Вами зеркало не подошло в существующий интерьер, можно просто его перевесить или отдать в мастерскую для переделки на новый лад.
Линия концептуальных предметов интерьера bonessi создала оригинальное и необычное зеркало. Зеркало SIMPLY FLOWER выделяется на фоне других зеркал минималистическим дизайном в форме большого цветка. Лаконичные контуры и неординарный дизайн позволят этому зеркалу дополнить любой дизайн интерьера, сделать его стильнее и изысканнее.
К слову говоря, зеркало не всегда выполняет свою основную функцию. Частенько оно выполняет лишь роль элемента декора, не более. Дизайнеры используют красивые и изысканные рамы для украшения зеркал.
В этом интерьере в классическом стиле зеркало играет роль декоративного украшения. Здесь помещение изобилует зеркалами, но только одно является главным, выполняющим свое основное предназначение. Продолговатые зеркала на стенах выполняют декоративную роль и похожи на окна в другой мир. Зеркало над кроватью повешено с чисто дизайнерской мыслью украсить стену над кроватью. И только зеркало над письменным столом трансформирует его в небольшое трюмо.
На картинке представлен интерьер гардеробной в стиле модерн. Светлые оттенки в интерьере, натуральные материалы и четкие линии – это элементы модерна. А вот яркой и вопиющей деталью здесь является зеркало, которое свидетельствует о том, что здесь присутствуют нотки стиля Ар-деко. Металлическая рама с резной насечкой придает зеркалу обновленный и стильный вид. Оно удивительно легко вписывается в окружающую обстановку, создавая совершенно неповторимый облик для совершенно обыкновенного помещения.
Классический интерьер характеризуется прямыми строгими линиями и правильными пропорциями. Поэтому в помещение в этом стиле прекрасно подойдет массивная прямоугольная или овальная рама для зеркала с изысканным и ажурным обрамлением. Такое зеркало не будет сливаться со стенами – рама будет заметно выделять границы отражающей поверхности, выгодно оттеняя их от основной стены. Громоздкость и массивность рамы в этом случае служат украшением для интерьера.