Рамы для зеркал

Издавна считалось, что зеркала обладают магическими свойствами. Во множестве мифов, легенд и сказок зеркала обладали волшебной способностью сообщать истину, какой бы она ни была. На сегодняшний день зеркала есть в каждом доме. В ванной и гардеробной, в прихожей и спальне – без зеркал мы уже плохо представляем нашу жизнь. Зеркало является важным функциональным предметом интерьера, но и сейчас по-прежнему вносит ощущение магии в дизайн комнат. Дизайнеры в полной мере пользуются их данным волшебным качеством, совершая чудеса перспективы, создавая роскошные и просторные апартаменты из ничем не примечательного пространства.

Зеркало – самый удивительный предмет интерьера. Зеркалами можно не только украшать интерьеры, но и успешно создавать иллюзорные пространственные и световые эффекты. Они могут помочь сделать уникальным скучный и надоевший интерьер, избавиться от раздражающей цветовой гаммы в доме, визуально расширить и сделать просторнее небольшое помещение, превратить тусклое в яркое, а простое сделать неординарным и интересным.

К примеру, зеркало, висящее за комодом, стеллажом или камином позволяет внимательно и хорошо рассмотреть все предметы, стоящие на поверхности, причем со всех сторон, и совершенно необязательно прикасаться к ним. Это превосходный прием для ярых коллекционеров фарфора и антикварных статуэток, которые боятся и дорожат своими экспонатами.

В зеркалах особенно красиво отражаются грандиозные праздники: великолепные наряды приглашенных гостей, аккуратно и красиво сервированный стол, таинственное мерцание праздничных украшений и свечей, счастливые улыбки и звонкий смех. Зеркало способно магическим образом повторять, завораживать и усиливать настроение человека, который в нем отражается.

Расположенные определенным образом друг за другом зеркала способны создавать фантастический эффект: даже когда комната не изобилует дорогими вещами, можно с легкостью создать иллюзию их изобилия.