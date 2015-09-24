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Рамы для зеркал

Алиса Алиса
homify Ванная в классическом стиле Синий
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Издавна считалось, что зеркала обладают магическими свойствами. Во множестве мифов, легенд и сказок зеркала обладали волшебной способностью сообщать истину, какой бы она ни была. На сегодняшний день зеркала есть в каждом доме. В ванной и гардеробной, в прихожей и спальне – без зеркал мы уже плохо представляем нашу жизнь. Зеркало является важным функциональным предметом интерьера, но и сейчас по-прежнему вносит ощущение магии в дизайн комнат. Дизайнеры в полной мере пользуются их данным волшебным качеством, совершая чудеса перспективы, создавая роскошные и просторные апартаменты из ничем не примечательного пространства.

Зеркало – самый удивительный предмет интерьера. Зеркалами можно не только украшать интерьеры, но и успешно создавать иллюзорные пространственные и световые эффекты. Они могут помочь сделать уникальным скучный и надоевший интерьер, избавиться от раздражающей цветовой гаммы в доме, визуально расширить и сделать просторнее небольшое помещение, превратить тусклое в яркое, а простое сделать неординарным и интересным.

К примеру, зеркало, висящее за комодом, стеллажом или камином позволяет внимательно и хорошо рассмотреть все предметы, стоящие на поверхности, причем со всех сторон, и совершенно необязательно прикасаться к ним. Это превосходный прием для ярых коллекционеров фарфора и антикварных статуэток, которые боятся и дорожат своими экспонатами.

В зеркалах особенно красиво отражаются грандиозные праздники: великолепные наряды приглашенных гостей, аккуратно и красиво сервированный стол, таинственное мерцание праздничных украшений и свечей, счастливые улыбки и звонкий смех. Зеркало способно магическим образом повторять, завораживать и усиливать настроение человека, который в нем отражается.

Расположенные определенным образом друг за другом зеркала способны создавать фантастический эффект: даже когда комната не изобилует дорогими вещами, можно с легкостью создать иллюзию их изобилия.

Зеркало из осколков

Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Ванная в средиземноморском стиле
Tatiana Shishkina

Спальня с умными технологиями

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Сейчас модели зеркал, состоящие из множества различных фрагментов, пользуются невероятной популярностью. И предназначены они отнюдь не для передачи точного изображения, вовсе нет. Их назначение состоит в создании абсолютно нового и иного образа помещения и уникальных эффектов в интерьере, благодаря преломлению света в маленьких отражающих элементах. Такое зеркало скорее служит необычным украшением для стильного и загадочного дизайна интерьера, нежели выполняет свою основную древнейшую функцию – показывать истинное отображение реальности, которая нас окружает. Оно наоборот, искажает реальное отображение действительности, создавая поистине неповторимое настроение в помещении.

Многофункциональность

Корица с молоком, Reroom Reroom Гардеробная в скандинавском стиле
Reroom

Корица с молоком

Reroom
Reroom
Reroom

Сегодня производители зеркал предлагают нам такие функции у зеркальных поверхностей, которые и не снились владельцам домов еще лет 10 – 15 назад. Встроенная подсвечивающая система – самая простая функция среди них. Команда амбициозных архитекторов-дизайнеров ’Reroom’ создала необычную и оригинальную раму для зеркала в своем очередном блистательном проекте. Зеркало висит в гардеробной комнате и одновременно выполняет сразу несколько функций: отражающая поверхность, дополнительный источник освещения и один из элементов небольшого трюмо. Вышло потрясающе стильно, просторно и компактно. Ребята грамотно разбили пространство на зоны и прекрасно поработали над дизайном интерьера. Браво!

Роскошь гламура

Дом в неоклассическом стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в неоклассическом стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

В гламурном стиле зеркало является одной из самых важных деталей. Оно должно не только соответствовать окружающему интерьеру, но и притягивать внимание на себя. Лучше всего для гламурного стиля подойдут рамы для зеркал из таких материалов, как металл, хром или позолота. Выбирайте роскошные рамы для зеркал по своему вкусу, но не забывайте подчеркнуть очаровательность окружающего пространства. В гламурный интерьер стоит подбирать узорчатые и резные или покрытые камнями и стразами рамы – вобщем то, что по Вашему мнению выглядит шикарно, дорого и роскошно. Под стать гламурной обстановке в комнате.

Больше о выборе зеркал в Ваш дом почитайте в этой статье.

Над камином

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

Создавая гостиную в классическом стиле, необходимо помнить, что лучшим атрибутом для этого стиля будет камин. Желательно резной, вычурный и винтажный. А над ним – не менее роскошное зеркало в узорчатой позолоченной оправе. Это беспроигрышное шикарное сочетание обеспечит Вашему интерьеру блистательный вид классического интерьера. 

Рама в этом случае поддерживает основной дизайн комнаты и подчеркивает яркую синеву стен. А также визуально расширяет заданное пространство комнаты, создавая более просторное и светлое помещение.

Узкое зеркало

Квартира в ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Парадный квартал

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Обязательным элементом дизайна в прихожей является зеркало. Без него это пространство просто не будет нормально функционировать. Если в прихожей мало места, можно купить узкое зеркало и втиснуть его в оставшееся пространство. Сравнительно недорогая стоимость и легкость транспортировки зеркал открывает новые возможности для всевозможных экспериментов. Если выбранное Вами зеркало не подошло в существующий интерьер, можно просто его перевесить или отдать в мастерскую для переделки на новый лад. 

Минимализм и оригинальность

Зеркало SIMPLY FLOWER BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор
BONESSI

Зеркало SIMPLY FLOWER

BONESSI
BONESSI
BONESSI

Линия концептуальных предметов интерьера bonessi создала оригинальное и необычное зеркало. Зеркало SIMPLY FLOWER выделяется на фоне других зеркал минималистическим дизайном в форме большого цветка. Лаконичные контуры и неординарный дизайн позволят этому зеркалу дополнить любой дизайн интерьера, сделать его стильнее и изысканнее.

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Элемент декора

Частный дом, 450 м2, Анапа, De Steil De Steil Спальня в классическом стиле
De Steil

Частный дом, 450 м2, Анапа

De Steil
De Steil
De Steil

К слову говоря, зеркало не всегда выполняет свою основную функцию. Частенько оно выполняет лишь роль элемента декора, не более. Дизайнеры используют красивые и изысканные рамы для украшения зеркал. 

В этом интерьере в классическом стиле зеркало играет роль декоративного украшения.  Здесь помещение изобилует зеркалами, но только одно является главным, выполняющим свое основное предназначение. Продолговатые зеркала на стенах выполняют декоративную роль и похожи на окна в другой мир. Зеркало над кроватью повешено с чисто дизайнерской мыслью украсить стену над кроватью. И только зеркало над письменным столом трансформирует его в небольшое трюмо. 

Модерн

Гардеробная 2 этаж при спальне Универсальная история Гардеробная в стиле модерн
Универсальная история

Гардеробная 2 этаж при спальне

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

На картинке представлен интерьер гардеробной в стиле модерн. Светлые оттенки в интерьере, натуральные материалы и четкие линии – это элементы модерна. А вот яркой и вопиющей деталью здесь является зеркало, которое свидетельствует о том, что здесь присутствуют нотки стиля Ар-деко. Металлическая рама с резной насечкой придает зеркалу обновленный и стильный вид. Оно удивительно легко вписывается в окружающую обстановку, создавая совершенно неповторимый облик для совершенно обыкновенного помещения.

Классика жанра

Санузел при спальне Abwarten! Ванная в классическом стиле
Abwarten!

Санузел при спальне

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Классический интерьер характеризуется прямыми строгими линиями и правильными пропорциями. Поэтому в помещение в этом стиле прекрасно подойдет массивная прямоугольная или овальная рама для зеркала с изысканным и ажурным обрамлением. Такое зеркало не будет сливаться со стенами – рама будет заметно выделять границы отражающей поверхности, выгодно оттеняя их от основной стены. Громоздкость и массивность рамы в этом случае служат украшением для интерьера.

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