Фантастический дом для узкого участка

О том, как создать проект дома для ультра-узкого и просто маленького участка, мы расскажем в этой статье. Здесь одна семья реализовала свою мечту в стесненных обстоятельствах – как по площади, так и по бюджету. Посмотрим, как?
Этот удивительный и вызывающий восторг проект дома от студии 유경건축_EU.K интересен не только строительством на маленьком участке. В нем созданы идеальные условия для семейной жизни с маленькими детьми, экологичные и практичные, с большими открытыми пространствами и уютной атмосферой.
Семейный дом – это всегда не просто проект здания, а олицетворение образа вашей жизни. В нем есть то, что и отражает ваше отношение к семье, совместному досугу, быту, работе. В этом доме хозяйка с помощью архитектора создала коттедж, который отвечает всем ее личным правилам об идеальном доме, которые мы перечислим ниже.
Продуманный подбор каждого материала вместе с архитектором позволил не только уменьшить затраты различными оригинальными путями, но и реализовать множество эксклюзивных идей.
Некоторые форматы окон, материалы или нужные в строительстве элементы имеют очень необычные прайс-листы, в них можно найти удобные варианты для экономии, не уменьшая при этом комфортабельность дома.
Несмотря на использование исключительно экологичных материалов и маленького размера самого дома, этот проект современный во всем. Стильный дизайн, минимализм и лаконичность, функциональность и простор – здесь есть все, чтобы наслаждаться жизнью и обычной повседневностью.
В главной комнате кухня с островом является уютным уголком для кулинарии. Рядом – столовая, которая, по азиатской традиции, тоже всегда используется детьми для игр, рисования, выполнения домашнего задания из школы, пока мама готовит обед. Вдоль всей комнаты реализована идея панорамного остекления с выходом на террасу, а в некоторых частях она имеет двусветное освещение с видом на лестничный холл на втором этаже.
Ощущение простора очень важно для детей – комфортабельность дома заключается вовсе не в дизайнерской мебели и не только в функциональной начинке, а также в атмосфере.
Здесь была реализована идея внутреннего дворика – между основным зданием (справа) и высоким забором (слева) располагается терраса со ступенями по обеим сторонам, что создало для детей огромную площадку для игр. Ступень в данном случае – очень важная вещь не только для удобного прохода в дом, но и для игр, удобства сидения и еще для 1000 и 1 идеи, которые придумают дети.
Со стороны забора мы найдем просторную беседку, а с его обратной стороны – паркинг.
Такие идеи, как использование пространства под лестницей, маленькие и удобные кладовые, отдельная прачечная и модули хранения в коридорах дают возможность сделать дом как минимум в 2 раза более практичным, чем он мог бы быть с аналогичной площадью.
На втором этаже здания мы найдем три спальни и ванную комнату, на третьем – мансарду для игр детей с гардеробной.
Использование натуральных материалов позволяет сделать дом не только экологичным, но и позитивным на вид. Ощущение эко- присутствует в доме и позитивно воздействует на всю семью, даже если вы его не замечаете.
Отсутствие раздражающих факторов, острых материалов и углов, несоответствующих детским размерам предметов позволяет организовать жизнь детей по высшему классу с высоким уровнем безопасности.
Детская и спальня родителей комнаты, которые имеют особенно шикарную высоту потолка за счет мансардного пространства. В детской здесь организован целый уровень для игр!
Удачное расположение в зеленом пригороде – важная составляющая успеха при строительстве семейного дома. Этот живописный район отделен от мегаполиса большим зеленым холмом и выглядит очень симпатично.
Далее на homify:
— Дом мечты на пляжном курорте;