Фантастический дом для узкого участка

О том, как создать проект дома для ультра-узкого и просто маленького участка, мы расскажем в этой статье. Здесь одна семья реализовала свою мечту в стесненных обстоятельствах – как по площади, так и по бюджету. Посмотрим, как?

Этот удивительный и вызывающий восторг проект дома от студии 유경건축_EU.K интересен не только строительством на маленьком участке. В нем созданы идеальные условия для семейной жизни с маленькими детьми, экологичные и практичные, с большими открытыми пространствами и уютной атмосферой.

Семейный дом – это всегда не просто проект здания, а олицетворение образа вашей жизни. В нем есть то, что и отражает ваше отношение к семье, совместному досугу, быту, работе. В этом доме хозяйка с помощью архитектора создала коттедж, который отвечает всем ее личным правилам об идеальном доме, которые мы перечислим ниже.