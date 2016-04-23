До и После: Стильный дом из старого сарая

Реконструкции старых сараев, амбаров, домиков в деревне и очень старых домов – важная часть развития архитектуры. Технологии, современные материалы и труд позволяют исправить то, что раньше просто нельзя было создать на должном уровне, дополняя дома таким образом, чтобы они были комфортабельными для жизни и в наше время.

Создать коттедж на основе старого сарая – непростая, но вполне осуществимая идея. Студия дизайна и архитектуры ATELIER M справилась с ней просто превосходно.