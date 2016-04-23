До и После: Стильный дом из старого сарая

Реконструкции старых сараев, амбаров, домиков в деревне и очень старых домов – важная часть развития архитектуры. Технологии, современные материалы и труд позволяют исправить то, что раньше просто нельзя было создать на должном уровне, дополняя дома таким образом, чтобы они были комфортабельными для жизни и в наше время.
Создать коттедж на основе старого сарая – непростая, но вполне осуществимая идея. Студия дизайна и архитектуры ATELIER M справилась с ней просто превосходно.
В этом захламленном и достаточно неудобном доме-сарае раньше… тоже был чей-то дом! После выкупа этого объекта владелец нанял архитектора, чтобы сделать из него коттедж для своей семьи.
Интересный формат расположения дома между двумя небоскребами объясняется достаточно просто. Ранее город в этой его части был поделен на маленькие продолговатые участки под частую застройку. В связи с расширением города и его делового центра, данный район перестал быть окраиной и им заинтересовались инвесторы для застройки бизнес-центрами и многоквартирными зданиями. Один из участков они пропустили из-за традиционности прошлого владельца, он никак не хотел расставаться со своим домом.
Этот дом, как и многие в Японии, строился постепенно в несколько этапов. Различные материалы для строительства и оформления имели датировку с разницей в 60 лет! Так, этот мини-сарай отчасти построен из дерева, отчасти – из кирпича, а его фасад шириной всего лишь в 4,5 метра.
Стильное оформление нового дома смотрится очень современно! При том, что железные фасадные панели – самый дешевый вариант из возможных! Архитектор даже предусмотрел наличие растения в кашпо перед главным входом вместо парадной клумбы, которую установить здесь было бы гораздо сложнее. На фотографии выше вы видите, что раньше у владельца был похожий мини-садик. Интересно, что традиция ставить растения возле входа даже в городской застройке до сих пор живет в старых районах. Здесь перед парадной дверью можно увидеть даже столовую группу, лавочку или площадку для игр детей.
Ранее этот дом использовался достаточно неудобным образом – планировка, которая была предназначена для жизни в стиле 30-х годов, устарела достаточно давно, но все равно не менялась. А для бытовой техники на кухне просто не было места.
После реконструкции дом даже приобрел зеленый внутренний садик и, конечно же, новую отделку, мебель и очень удобную планировку. Например, маленькая гостиная теперь является проходной комнатой, но зато имеет огромные встроенные модули хранения слева, что очень удобно для столь крохотного дома.
Традиционный сад камней с одним крупным деревом смотрится в этом японском проекте очень традиционно.
На этой фотографии мы видим парадный вход в дом (справа на заднем плане), удобную кухню с кладовой и окном, столовую и гостиную.
Стильная и современная кухня предусматривает отдельный модуль для мелкой бытовой техники, корзины с фруктами и удобных контейнеров для мусора.
Неблагоустроенная спальня явно не была похоже на настоящее жилье, которое можно назвать «Домом».
Капитальный ремонт второго этажа с заменой крыши, внутренних перегородок, окон и перепланировкой теперь смотрится гораздо позитивнее.
Даже при всей узкофасадности здания и его миниатюрного формата на втором этаже нашлось место для двух спален, ванной комнаты и гардеробной.
Небольшая детская выглядит современно и традиционно одновременно, цветовые акценты выбирала сама дочь для создания персонализированного интерьера.
На первом этаже мы найдем гостевую туалетную комнату со сдвижной дверью (для экономии пространства) и удобным расположением – под лестницей.
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