Чудо-дом из старого амбара

Этот проект обещает показать вам новые возможности реконструкций старых зданий! В нем, утонченном настолько, насколько таковым может быть дом в стиле кантри, ощущается талант архитекторов из студии BONGERS ARCHITECTEN. Отреставрированный амбар в стиле фахверк стал за один сезон коттеджем в стиле модерн. Где вы еще увидите такое?
Основа из фахверка и отделка из модерна – это то, что может смотреться так же шикарно, как люксовое шале. В нем есть ощущение современности, но не вышедшей из урбанизма, а созданной на основе проверенной и уютной традиции.
Фахверк – удивительная конструкция, позволяющая делать не только износостойкие дома, которые могут простоять несколько сотен лет, но еще и современный тренд в частной архитектуре. Новый фахверк получил даже еще большую любовь, чем средневековый, и уже не раз мелькал на обложках глянцевых журналов.
Новый образ дома отчасти определяется его прошлым. Лучшие из архитекторов знают, что полностью обеспечить старому коттеджу новую атмосферу все равно не получится, поэтому они создают лаконичный тандем из двух эпох. Таким образом, дом становится одновременно комфортабельным и оставляет свой прежний характер. И все это благодаря инвесторам, которые решились вложиться в реконструкцию.
Амбаров в стиле фахверк, разбросанных по всей Европе, огромное множество. Тысячи заброшенных строений ждут своего часа, который чаще всего означает их снос. Тем не менее, уже несколько сотен (а по некоторым оценкам –тысячи) в Великобритании, Франции, Испании, Германии и других странах отреставрированы под новые жилые дома.
Фахверк позволяет заполнять промежуток между каркасными балками с любого из четырех фасадов различными материалами. В оригинале это был утеплитель на основе глины и соломы, красный кирпич или другие натуральные утеплители.
Сейчас фахверк будущего пользуется своей конструктивной особенностью, где на основном каркасе, который определяет периметр здания, держится кровля, что создает почти сплошное остекление со стороны заднего дворика. Так, вместо соломы здесь теперь – двухкамерные стеклопакеты, элегантно вписанные в дизайн фасада и интерьеров.
Удивительно, как старые здания часто создают атмосферу благоговения! Кажется,что в этом есть что-то мистическое – три сотни лет прождать, чтобы стать ультра-технологичным коттеджем семьи из среднего класса!
Как вы видите на фотографии выше, главные опорные балки фахверка были вписаны в интерьер в стиле модерн – здесь древесина создает приятный контраст между современностью и атмосферой кантри.
Новые форматы остекления и планировка открытого типа позволяют скомпенсировать уже не пригодное для использования старое расположение комнат.
Интерьеры с историей часто вызывают у многих противоречивые чувства. И правда, без должного ухода и внимания, обработки, дезинфекции, тотальной зачистки и проведения современных систем водоснабжения, канализации и подобных старое здание вовсе не является прекрасным местом для жизни.
Тем не менее, новые отреставрированные проекты доказывают, что сохранить историческую архитектуру региона не только возможно, но и даже очень заманчиво. Правда, теперь лишь крупные строения – поместья аристократов, амбары, большие особняки – подходят для современной жизни. А вот обычные дома крестьян и городских чаще всего либо не сохранились, либо не удовлетворяют первоначальным характеристикам хорошей основы для реконструкции (состояние и толщина стен, возможность увеличить оконные и дверные проемы, высоту потолка).
Отделка фасадов декоративными плитами из металла и реечными панелями из натурального дерева была выполнена после утепления здания.
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