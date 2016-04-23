Чудо-дом из старого амбара

Этот проект обещает показать вам новые возможности реконструкций старых зданий! В нем, утонченном настолько, насколько таковым может быть дом в стиле кантри, ощущается талант архитекторов из студии BONGERS ARCHITECTEN. Отреставрированный амбар в стиле фахверк стал за один сезон коттеджем в стиле модерн. Где вы еще увидите такое?

Основа из фахверка и отделка из модерна – это то, что может смотреться так же шикарно, как люксовое шале. В нем есть ощущение современности, но не вышедшей из урбанизма, а созданной на основе проверенной и уютной традиции.

Фахверк – удивительная конструкция, позволяющая делать не только износостойкие дома, которые могут простоять несколько сотен лет, но еще и современный тренд в частной архитектуре. Новый фахверк получил даже еще большую любовь, чем средневековый, и уже не раз мелькал на обложках глянцевых журналов.