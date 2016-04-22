Проект энергоэффективного дома

Интересный и практичный проект этого коттеджа в стиле модерн имеет еще и удивительную технологичную начинку. Скорее, он исследует возможности создания пассивного дома – ультра-энергоэффективного, который не требует затрат на отопление и поддержание жизнедеятельности в доме или требует, но совсем мало.

Студия архитектуры BDMP ARCHITEKTEN & STADTPLANER BDAGMBH & CO. KG реализовала этот очень интересный проект с особенным дизайнерским подходом в Германии. Стиль модерн здесь возведен в ранг ультратехнологичного. Посмотрите хотя бы на нестандартный третий этаж с большой террасой и балконом, на невероятный вид глянцевого патио или на кухню, которая выглядит почти футуристично!