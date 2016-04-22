Проект энергоэффективного дома

Интересный и практичный проект этого коттеджа в стиле модерн имеет еще и удивительную технологичную начинку. Скорее, он исследует возможности создания пассивного дома – ультра-энергоэффективного, который не требует затрат на отопление и поддержание жизнедеятельности в доме или требует, но совсем мало.
Студия архитектуры BDMP ARCHITEKTEN & STADTPLANER BDAGMBH & CO. KG реализовала этот очень интересный проект с особенным дизайнерским подходом в Германии. Стиль модерн здесь возведен в ранг ультратехнологичного. Посмотрите хотя бы на нестандартный третий этаж с большой террасой и балконом, на невероятный вид глянцевого патио или на кухню, которая выглядит почти футуристично!
Добавив подсветки и глянцевых поверхностей в стиль модерн, дизайнер добился прекрасного эффекта роскоши и достатка. Строгие геометричные формы, которые красиво оформлены в контрастах, выглядят очень современно.
Кроме того, такая отделка и дизайн еще и очень практичны. Почти полное отсутствие мелких деталей, большие горизонтальные поверхности, которые легко держать в порядке, и остекление с минимальной расстекловкой очень удобны в уборке.
Комбинированная отделка фасадов в немецком стиле здесь показала себя отлично. Белая штукатурка для основного объема, натуральное дерево для зоны гаража и парадного крыльца, а также ярко-красная парадная дверь. А возле двери мы найдем окно в пол с видом на холл и лестницу, которое тоже сильно влияет на внешний облик здания.
Как и во многих современных домах в стиле модерн, мы видим здесь разноформатное остекление. В основном, это панорамные окна, вытянутые для пейзажного обзора.
На первом этаже мы найдем гостиную с окнами в пол и кухню со столовой и террасой. На втором – три спальни и ванную комнату, на третьем – комнату отдыха и сауну с выходом на террасу для отдыха.
Если смотреть со стороны улицы, стильная кухня занимает всю левую часть здания. Здесь три окна (на улицу, вбок и на террасу) охватывают всю площадь и освещают каждый уголок. Модульный формат кухни позволил создать современный интерьер, точно под данную планировку. Так, на острове находятся главные рабочие элементы – раковина, духовка и плита, а основной столешницей для резки, готовки и сервировки стал гарнитур без верхних ящиков у окна.
Кроме того, в доме предусмотрены шикарные встроенные системы хранения – в парадном холле, спальнях, на кухне, на лестничном холле второго этажа.
На втором этаже такие гардеробы позволяют сэкономить место в спальнях, разгрузив их, например, от сезонной одежды и обуви, постельного белья и другого дополнительного текстиля и различных мелочей.
Поднимаясь на третий этаж, в зону комнаты отдыха, террасы и сауны, мы попадаем в лестничный холл, интересно оформленный витражами. На фотографии ниже – сауна, которая расположилась рядом с этим холлом.
Данный проект дома полностью питается от солнечной энергии, собранной именно здесь. На крыше установлены фотоэлектрические системы, которые преобразуют солнечную энергию в электричество. Далее электричество используется для освещения, обогрева, работы техники и электроники и для других важных систем дома, в том числе – подогрева воды.
Этот дом – отличный пример проекта, где солнечные панели и общая экологичность постройки невидимы посторонним и не выглядит, как акцент в дизайне крыши или фасадов. Система установлена так, что ее можно заметить лишь с воздуха, а для всех прохожих дом выглядит просто современным, новым и красивым.
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