Мечта традиционной семьи

Большой дом, уютный и домашний, традиционный и очень удобный, рассчитанный точно под вас. Если это и есть ваша мечта, то вам наверняка стоит посмотреть удивительный и очень красивый проект от польской архитектурной студии ARCHITEKT.LEMANSKI.

В нем традиционные семьи наверняка найдут свое отражение – любовь к камню и древесине, природному ландшафту и уютным комнатам, ненавязчивой роскоши и пряным оттенкам. Посмотрим, как такой дом выглядит внутри?