Мечта традиционной семьи

Большой дом, уютный и домашний, традиционный и очень удобный, рассчитанный точно под вас. Если это и есть ваша мечта, то вам наверняка стоит посмотреть удивительный и очень красивый проект от польской архитектурной студии ARCHITEKT.LEMANSKI.
В нем традиционные семьи наверняка найдут свое отражение – любовь к камню и древесине, природному ландшафту и уютным комнатам, ненавязчивой роскоши и пряным оттенкам. Посмотрим, как такой дом выглядит внутри?
Дизайн экстерьера этого коттеджа в оформлен в комбинированном стиле – на веранде проглядывает очарование востока, у парадного входа – сдержанность Цюриха, на оштукатуренных фасадах – немецкий упрощенный модерн. Наличие мансардных комнат с врезанными окнами делает вид дома еще более интересным, добавляя деталь, заметно оживляющую образ коттеджа.
Стильное оформление подъездной площадки тротуарным камнем с гибким узором смотрится шикарно в столь люксовом проекте. Здесь чувствуется швейцарская утонченность и люкс в дизайне, даже когда мы еще не вошли в дом!
В основу дизайна этой гостиной был положен особенный, глубокий кремовый оттенок. Решения в виде текстиля, обивки мягкой мебели и оформления стен натуральным камнем и пола материалами такого же цвета создали особенную атмосферу расслабленной неги и уюта даже в столь просторной комнате.
Эксклюзивный вид панорамного остекления, составленного из нескольких блоков с различного типа расстекловками, дверьми-слайдерами и другими интересными деталями, мы еще увидим, прогуливаясь по террасе на последней фотографии.
Концепция интерьера, решенная в стиле люксовой яхты, смотрится в этом интерьере очень завораживающе. Впечатляет и оформление стен и мебели в виде декоративных панелей с имитацией ценных пород дерева.
Встроенная мебель, почти незаметная и чаще всего напоминающая стены, а не отдельно стоящие предметы – еще один дизайнерский прием, который взят их яхтенного стиля в интерьере. Функциональный современный дизайн интерьера всегда строится на заимствованиях из различных культур и традиций, в том числе, и из оформления разных типов интерьера.
Шикарный зимний сад порадует любого любителя природы – здесь можно отдыхать с особым чувством атмосферности жизни возле леса. Белая современная мебель, как никакая другая, подчеркивает привлекательный формат такого отдыха.
Стильный бассейн оформлен по периметру плиткой, за которой следует декоративная белая галька, и лишь за ней начинается газон. Здесь посажены деревья под формовку, которые позволяют реализовать идею геометричного и четкого дизайна сада.
Просторная терраса для отдыха находится рядом с бассейном, по периметру она оформлена рокарием и особенно длинными ступенями. На самой террасе (слева направо) – удобная лавочка для отдыха в тени, зона мангала, патио и с шезлонгами, а также укромный уголок под навесом возле гостиной.
Это удивительное место – возле окон с реечной имитацией расстекловки и деревянным потолком для навеса – смотрится самым уютным в этом проекте. А при свете вечерних светильников в гостиной оно становится настолько волшебным, что здесь хочется не просто проводить время каждый вечер, но и жить!
Добиться такого эффекта помогают прозрачные шторы в гостиной и правильное расположение светильников в интерьере. Они есть во всех углах и достаточно маленькие, чтобы не просто освещать, но акцентировать внимание на различных участках.
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— Дом мечты на пляжном курорте;