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Мечта традиционной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Балкон и терраса в стиле модерн
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Большой дом, уютный и домашний, традиционный и очень удобный, рассчитанный точно под вас. Если это и есть ваша мечта, то вам наверняка стоит посмотреть удивительный и очень красивый проект от польской архитектурной студии ARCHITEKT.LEMANSKI.

В нем традиционные семьи наверняка найдут свое отражение – любовь к камню и древесине, природному ландшафту и уютным комнатам, ненавязчивой роскоши и пряным оттенкам. Посмотрим, как такой дом выглядит внутри?

​Дизайн экстерьера

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Дизайн экстерьера этого коттеджа в оформлен в комбинированном стиле – на веранде проглядывает очарование востока, у парадного входа – сдержанность Цюриха, на оштукатуренных фасадах – немецкий упрощенный модерн. Наличие мансардных комнат с врезанными окнами делает вид дома еще более интересным, добавляя деталь, заметно оживляющую образ коттеджа.

​Оформление парадного входа

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Стильное оформление подъездной площадки тротуарным камнем с гибким узором смотрится шикарно в столь люксовом проекте. Здесь чувствуется швейцарская утонченность и люкс в дизайне, даже когда мы еще не вошли в дом!

​Гостиная с шиком

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Гостиная в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

В основу дизайна этой гостиной был положен особенный, глубокий кремовый оттенок. Решения в виде текстиля, обивки мягкой мебели и оформления стен натуральным камнем и пола материалами такого же цвета создали особенную атмосферу расслабленной неги и уюта даже в столь просторной комнате.

Эксклюзивный вид панорамного остекления, составленного из нескольких блоков с различного типа расстекловками, дверьми-слайдерами и другими интересными деталями, мы еще увидим, прогуливаясь по террасе на последней фотографии.

​Кухня и столовая

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Кухня в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Концепция интерьера, решенная в стиле люксовой яхты, смотрится в этом интерьере очень завораживающе. Впечатляет и оформление стен и мебели в виде декоративных панелей с имитацией ценных пород дерева.

Встроенная мебель, почти незаметная и чаще всего напоминающая стены, а не отдельно стоящие предметы – еще один дизайнерский прием, который взят их яхтенного стиля в интерьере. Функциональный современный дизайн интерьера всегда строится на заимствованиях из различных культур и традиций, в том числе, и из оформления разных типов интерьера.

​Зимний сад

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Зимний сад в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Шикарный зимний сад порадует любого любителя природы – здесь можно отдыхать с особым чувством атмосферности жизни возле леса. Белая современная мебель, как никакая другая, подчеркивает привлекательный формат такого отдыха.

​Бассейн

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Бассейн в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Стильный бассейн оформлен по периметру плиткой, за которой следует декоративная белая галька, и лишь за ней начинается газон. Здесь посажены деревья под формовку, которые позволяют реализовать идею геометричного и четкого дизайна сада.

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​Терраса для отдыха

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Балкон и терраса в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Просторная терраса для отдыха находится рядом с бассейном, по периметру она оформлена рокарием и особенно длинными ступенями. На самой террасе (слева направо) – удобная лавочка для отдыха в тени, зона мангала, патио и с шезлонгами, а также укромный уголок под навесом возле гостиной.

​Терраса у гостиной

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Балкон и терраса в стиле модерн
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Это удивительное место – возле окон с реечной имитацией расстекловки и деревянным потолком для навеса – смотрится самым уютным в этом проекте. А при свете вечерних светильников в гостиной оно становится настолько волшебным, что здесь хочется не просто проводить время каждый вечер, но и жить!

Добиться такого эффекта помогают прозрачные шторы в гостиной и правильное расположение светильников в интерьере. Они есть во всех углах и достаточно маленькие, чтобы не просто освещать, но акцентировать внимание на различных участках.

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