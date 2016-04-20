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До и После: Редизайн крохотной трешки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Ванная комната в стиле модерн
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Эта крохотная трехкомнатная квартира до ремонта переживала явно не самые лучшие свои времена! Редизайн старой квартиры в данном случае предусматривал капитальный ремонт всего – стен, пола, потолка, замену всей мебели и мелочей.

Занималась переобустройством и ремонтом студия STUDIO DI ARCHITETTURA MILETTA, которая решила оформить новый интерьер в стиле модерн.

​До: плохое состояние

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Подтеки от излишней влажности, ужасное состояние каждого элемента, неудобные и кривые стены – в этой квартире все было не так, как нужно. Стимулом к действию стала невысокая цена перепродажи, на основе которой новый владелец смог и купить квартиру, и сделать ремонт, подходящий под его стиль жизни.

​После: новая жизнь!

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Гостиная в стиле модерн
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Так, в этой квартире появился новый керамический пол с системой встроенного обогрева, а стены и потолок выровнены и заново покрашены. В процессе ремонта были вставлены новые окна, а мебель создавалась под конкретный размер небольшой комнаты.

​До: преображение пола

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Новое решение для пола было просто необходимым, поэтому в контексте дизайна интерьера остановились на стильной серой плитке под камень – она подходит ко всем комнатам в доме одновременно.

После: кухня!

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Кухня в стиле модерн
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Шикарная современная кухня использует комбинированные фасады – деревянные и глянцевые белые – для создания эффекта современности. Под размер стационарного холодильника в гарнитуре сделали нишу, а кухонный остров имеет сбоку барную стойку на двоих. Раковина расположена у окна, а плита с вытяжкой – справа от нее.

После: гостиная

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Гостиная в стиле модерн
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Гостиная образовалась на месте самой большой комнаты в квартире. Проем был расширен до арочного, встроена подсветка, куплена новая мебель и декор. Также здесь разместилась и барная стойка – прекрасная возможность порадовать друзей!

​После: ванная комната

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Ванная комната в стиле модерн
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Шикарная ванная комната в современном стиле смотрится очень эффектно! Четыре типа плитки, одинаково красивые и стильные, помогли оформить пол, стены и акцентную стену в душевой.

Сочетание нескольких серых оттенков в дизайне ванной комнаты или кухни сейчас является очень модным в дизайне интерьера.

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​После: спальня

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta Спальня в стиле минимализм
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Эксклюзивная мебель помогла организовать хранение в спальне с нестандартными косыми стенами. Здесь же – стильные ставни для высокого окна и навесные шкафы над изголовьем для экономии пространства.

​Планировка

Riqualificazione di un ex laboratorio, Studio di architettura Miletta Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta
Studio di architettura Miletta

В плане этой квартире мы найдем удивительное решение для небольших квартир. Прихожая здесь выходит сразу в гостиную, что позволяет расширить главную зону, как минимум, визуально. Не нарушая дизайна интерьера, здесь может стоять мебель для прихожей (в углу) или шкаф-купе, и в целом, согласитесь, комната в 25 кв. метров выглядит лучше, чем комната в 17 кв. метров.

Кроме того, упомянутая ранее косая стена в спальне действительно имеет очень сильный уклон. Благодаря мебели на заказ получилось немного скомпенсировать эту неровность, что серьезно облегчает жизнь в этой квартире.

В ванной комнате тоже есть интересное решение – она состоит из двух частей. Первая часть имеет лишь полочки для хранения и раковину и открыта со стороны холла, вторая (туалетная и душевая) отделена от общего пространства дверью.

Обратите внимание и на планировочное решение на кухне – остров стоит очень близко к столовой группе, что все равно смотрится очень стильно и модно.

Ранее кухня была двумя комнатами в трехкомнатной квартире – кухней и крохотной спальней, теперь квартира стала двухкомнатной.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.

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