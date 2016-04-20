До и После: Редизайн крохотной трешки

В плане этой квартире мы найдем удивительное решение для небольших квартир. Прихожая здесь выходит сразу в гостиную, что позволяет расширить главную зону, как минимум, визуально. Не нарушая дизайна интерьера, здесь может стоять мебель для прихожей (в углу) или шкаф-купе, и в целом, согласитесь, комната в 25 кв. метров выглядит лучше, чем комната в 17 кв. метров.

Кроме того, упомянутая ранее косая стена в спальне действительно имеет очень сильный уклон. Благодаря мебели на заказ получилось немного скомпенсировать эту неровность, что серьезно облегчает жизнь в этой квартире.

В ванной комнате тоже есть интересное решение – она состоит из двух частей. Первая часть имеет лишь полочки для хранения и раковину и открыта со стороны холла, вторая (туалетная и душевая) отделена от общего пространства дверью.

Обратите внимание и на планировочное решение на кухне – остров стоит очень близко к столовой группе, что все равно смотрится очень стильно и модно.

Ранее кухня была двумя комнатами в трехкомнатной квартире – кухней и крохотной спальней, теперь квартира стала двухкомнатной.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.