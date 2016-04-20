До и После: Редизайн крохотной трешки

Эта крохотная трехкомнатная квартира до ремонта переживала явно не самые лучшие свои времена! Редизайн старой квартиры в данном случае предусматривал капитальный ремонт всего – стен, пола, потолка, замену всей мебели и мелочей.
Занималась переобустройством и ремонтом студия STUDIO DI ARCHITETTURA MILETTA, которая решила оформить новый интерьер в стиле модерн.
Подтеки от излишней влажности, ужасное состояние каждого элемента, неудобные и кривые стены – в этой квартире все было не так, как нужно. Стимулом к действию стала невысокая цена перепродажи, на основе которой новый владелец смог и купить квартиру, и сделать ремонт, подходящий под его стиль жизни.
Так, в этой квартире появился новый керамический пол с системой встроенного обогрева, а стены и потолок выровнены и заново покрашены. В процессе ремонта были вставлены новые окна, а мебель создавалась под конкретный размер небольшой комнаты.
Новое решение для пола было просто необходимым, поэтому в контексте дизайна интерьера остановились на стильной серой плитке под камень – она подходит ко всем комнатам в доме одновременно.
Шикарная современная кухня использует комбинированные фасады – деревянные и глянцевые белые – для создания эффекта современности. Под размер стационарного холодильника в гарнитуре сделали нишу, а кухонный остров имеет сбоку барную стойку на двоих. Раковина расположена у окна, а плита с вытяжкой – справа от нее.
Гостиная образовалась на месте самой большой комнаты в квартире. Проем был расширен до арочного, встроена подсветка, куплена новая мебель и декор. Также здесь разместилась и барная стойка – прекрасная возможность порадовать друзей!
Шикарная ванная комната в современном стиле смотрится очень эффектно! Четыре типа плитки, одинаково красивые и стильные, помогли оформить пол, стены и акцентную стену в душевой.
Сочетание нескольких серых оттенков в дизайне ванной комнаты или кухни сейчас является очень модным в дизайне интерьера.
Эксклюзивная мебель помогла организовать хранение в спальне с нестандартными косыми стенами. Здесь же – стильные ставни для высокого окна и навесные шкафы над изголовьем для экономии пространства.
В плане этой квартире мы найдем удивительное решение для небольших квартир. Прихожая здесь выходит сразу в гостиную, что позволяет расширить главную зону, как минимум, визуально. Не нарушая дизайна интерьера, здесь может стоять мебель для прихожей (в углу) или шкаф-купе, и в целом, согласитесь, комната в 25 кв. метров выглядит лучше, чем комната в 17 кв. метров.
Кроме того, упомянутая ранее косая стена в спальне действительно имеет очень сильный уклон. Благодаря мебели на заказ получилось немного скомпенсировать эту неровность, что серьезно облегчает жизнь в этой квартире.
В ванной комнате тоже есть интересное решение – она состоит из двух частей. Первая часть имеет лишь полочки для хранения и раковину и открыта со стороны холла, вторая (туалетная и душевая) отделена от общего пространства дверью.
Обратите внимание и на планировочное решение на кухне – остров стоит очень близко к столовой группе, что все равно смотрится очень стильно и модно.
Ранее кухня была двумя комнатами в трехкомнатной квартире – кухней и крохотной спальней, теперь квартира стала двухкомнатной.
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