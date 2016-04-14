Фантастическая пристройка к коттеджу!

Увеличить полезность каждого квадратного метра в доме можно разными способами. Купить новый, современный и мульти-функциональный гарнитур, организовать перепланировку, найти более удобную мебель. Если все варианты уже перепробованы, а места все еще действительно мало – можно подумать о пристройке к коттеджу.

В Европе ее организация часто ведется по стандартному сценарию – новый объем, выступающий в сторону заднего дворика, имеет один этаж и панорамное остекление с выходом на террасу. Такая пристройка вмещает либо гостиную, либо гостиную и кухню-столовую. В старых помещениях кухни и гостиной организовываются хозяйственные помещения первого этажа – прачечная, гардеробная, расширяется прихожая и лестничный холл. Бывает, что площадь основного здания и пристройки совмещается в формате открытой планировки (с помощью подиума), такой вариант выглядит еще более интересно.