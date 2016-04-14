Фантастическая пристройка к коттеджу!

Увеличить полезность каждого квадратного метра в доме можно разными способами. Купить новый, современный и мульти-функциональный гарнитур, организовать перепланировку, найти более удобную мебель. Если все варианты уже перепробованы, а места все еще действительно мало – можно подумать о пристройке к коттеджу.
В Европе ее организация часто ведется по стандартному сценарию – новый объем, выступающий в сторону заднего дворика, имеет один этаж и панорамное остекление с выходом на террасу. Такая пристройка вмещает либо гостиную, либо гостиную и кухню-столовую. В старых помещениях кухни и гостиной организовываются хозяйственные помещения первого этажа – прачечная, гардеробная, расширяется прихожая и лестничный холл. Бывает, что площадь основного здания и пристройки совмещается в формате открытой планировки (с помощью подиума), такой вариант выглядит еще более интересно.
Авторы проекта – архитекторы из студии ONE!CONTACT – PLANUNGSBÜRO, они реализовали мечту хозяев этого традиционного коттеджа о панорамном остеклении и дополнительной площади. И правда, 30 кв. метров лишними никогда не бывают!
В данном случае мы рассматриваем вариант пристройки площадью около 30 кв. метров, на которой разместилась только гостиная. Кухня и столовая, которые вы видите на фотографиях, находятся на площади основного здания. Рядом с пристройкой есть новая мощеная площадка для столовой группы, шезлонгов или организации патио.
На площади в 30 кв. метров организована стильная гостиная с панорамным модулем в пол и небольшим окном над диваном в сторону соседнего здания. Также в новой гостиной был организован стильный сквозной камин, что позволило создать здесь особенно уютную атмосферу и добавить облику новой комнаты традиционности.
В самой гостиной вы можете видеть очень необычные окна прямо в крыше. Вид на задний дворик для гостиной в данном случае оптимальный, ранее гостиная располагалась в менее удобном месте в доме.
В формате открытой планировки на кухне мы найдем очень удобное расположение модулей – столовая возле кухонного острова, гарнитур с высокими модулями, ниши в стене и встроенная в потолок вытяжка. Все просто и практично.
Кроме пристройки в коттедже был проведен и капитальный ремонт. Ванная комната, например, теперь оформлена в стиле модерн. Серая плитка под камень – один из самых модных сейчас вариантов оформления ванной комнаты!
Как видно на фотографии выше, душевая кабина в этой ванной комнате заняла место в нише на мансарде. И действительно, комнаты на мансарде идеально подходят для этого. На homify есть множество потрясающих дизайн-проектов подобных ванных комнат.
Новая пристройка внесла коррективы в дизайн остальных комнат дома. Как видите, было решено использовать одинаковое напольное покрытие для всех помещений первого этажа, чтобы визуально сохранить единый стиль нового здания и дома, построенного более 80 лет назад!
Для совмещения двух эпох понадобились эклектичные дополнения. Так, красный бархат будто заигрывает с возрастом здания, добавляя ему дворцового шика, а необычные современные светильники связывают воедино то, что обычно не поддается никаким изменениям – два совершенно различных времени.
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— Дом мечты на пляжном курорте;