Как приобрести жильё в Германии?

Крайне важно понимать, что расчеты между продавцом и покупателем недвижимости в Германии осуществляются исключительно путем безналичного расчета. Оплата может производиться, как с немецкого, так и с зарубежного счета. Каких бы то ни было юридических ограничений для открытия иностранцами счетов в немецком банке нет. Однако непрозрачная или дурная финансовая история может спровоцировать некоторые сложности.

Ещё одной существенной особенностью процедуры является необходимость личного присутствия для удостоверения личности и прохождения всех формальностей при открытии счета. Вообще, с требованиями банков к оформлению и перечню документов нужно ознакомиться заранее: от иностранных клиентов как правило требуются загранпаспорт, подтверждение адреса проживания и правильно заполненные банковские формуляры. Однако, в некоторых случаях могут понадобиться и иные документы.

После открытия счёта необходимо ознакомиться с Поземельной книгой (Grundbuch). В ней зафиксированы все настоящие и будущие собственники земли, ипотечная история и вероятные долги, и проч.

Что касается “повисших” долгов, или обременения ипотеками, то они могут быть перенесены на долю покупателя только с его согласия. В процессе переоформления прав собственности всякие обременения ипотеками или банковскими кредитами должны быть исключены из поземельной книги.

После сверения с информацией в Поземельной книге продавец и покупатель встречаются у нотариуса. Впрочем, заключая договор стороны могут явиться к нотариусу и не единовременно. Перерегистрация прав собственности в Германии происходит в два этапа: предварительная регистрация прав собственности (Auflassungsvormerkung) и окончательная регистрация (Grundbucheintragung).

Сразу после подписания договора купли-продажи нотариус высылает в поземельный суд (Grundbuchamt) заявку на предварительную регистрацию покупателя в качестве нового владельца. После этого сумма переводится на счет продавца покупателем напрямую или с трастового счета нотариусом. Затем, по оплате покупателем налога на приобретение недвижимости, нотариус отсылает в поземельный суд заявку на внесение окончательной регистрации, вместе с чем стирается запись о предварительной.

Полная процедура сделки от начала подготовки документов до окончательной регистрации прав собственности в поземельной книге занимает от 2 до 4 месяцев, если не происходит ничего экстраординарного.