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Отличительные особенности стиля неомодерн

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
House Eccleston , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
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Архитектура неомодерна становится все более популярной сегодня, так как многие люди все больше и больше предпочитают в жизни простоту. На самом деле эта форма является доминирующей формой архитектуры в 20-м и 21-м веках, особенно в жилых домах и офисах. Архитектура неомодерн и модернизм имеют многие общие черты. Например, они отвергают классический орнамент, украшения, продолжают модернистские традиции. Неомодернистские здания и модернистские разрабатываются так, чтобы они соответствовали монолитности и функциональности. 

Фактически архитектура неомодерна является не столько стилем, сколько выражением момента сейчас и его временных потребностей. Но когда современная архитектура отошла от классического орнамента и его формальной симметрии, это был революционный сдвиг в теории, что привело к ее классификации как движения и, следовательно, стиля. Архитектура неомодерн – это сегодняшнее или будущее выражение текущего стиля. Все тенденции становятся все более ясными и понятными со временем, поэтому современный дизайн начинает воплощать то, что только прошло, становится частью ностальгии, а в итоге появляются такие термины, как неомодернистская архитектура и модернизм.   

Теперь, когда мы примерно разобрались, что представляет собой такая архитектура, на чем она основана, мы можем перейти к этой статье, где вы узнаете основные советы и информацию о том, как проектировать архитектуру неомодерна. Надеемся, что после прочтения вы вдохновитесь, чтобы это попробовать.

Приветствуется и моноцвет, и красочность

Exterior Clear Architects Дома в стиле модерн
Clear Architects

Exterior

Clear Architects
Clear Architects
Clear Architects

В данном стиле архитектуры нет жестких и строгих правил, но есть некоторые советы, которым лучше последовать. Относительно используемого цвета стоит отметить то, что в этом плане неомодерн очень гибок. Вы можете взять за основу только один цвет (наиболее популярный в этом стиле по мнению дизайнеров именно белый цвет) или сделать здание красочным и ярким, если вам такой вариант нравится.

Строгие прямые линии и квадраты

House Eccleston , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Eccleston

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Первое, что нужно помнить при проектировании неомодернистского здания, это то, что оно должно сохранять простоту. Неомодернизм отвергает сложность постмодернизма и стремится к большей простоте. Так, рисовать нужно с прямыми линиями и квадратами, при этом  держать конструкцию настолько минималистской, насколько это возможно.

Наклоны и сгибы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

После того как вы нарисовали ваши прямые линии и квадраты, пришло время, чтобы начать сгибать и наклонять их стороны. Этот процесс напоминает смешивание, вам нужно соединять точки. Как вы можете себе представить, это почти невозможно спроектировать здание только на основе прямых линий и квадратов, так что вам нужно согнуть и наклонить некоторые части, чтобы соединить их вместе.

Отдавайте предпочтение углам, а не плавным линиям

Mairie de Viviers-sur-Chiers, 3B Architecture 3B Architecture Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Когда вы соединяете прямые линии и квадраты, то попытайтесь использовать углы, а не плавные линии и кривые. Имейте в виду, что на самом деле кривые не принадлежат к данной архитектуре, только углы. Также неомодернистский архитектурный стиль связан с эклектичными и странными углами. Посмотрите на следующее фото, которое является примером этого.

Металлические и экологичные материалы

Architecture Pavilion, Oficina Urbana Oficina Urbana
Oficina Urbana

Oficina Urbana
Oficina Urbana
Oficina Urbana

Неомодернистская архитектура, как правило, предполагает применение металлических и экологически натуральных материалов, таких как композитные материалы. Такое сочетание современного металлического материала и естественно выглядящих перспективных композитных материалов имеет хороший баланс в плане проектирования зданий, мебели и украшений. Для получения большего вдохновения посмотрите статью о семейном эко-модерне.

Добавьте формы, которые вы не можете создать в графической программе

modern facade , JRD Associates JRD Associates Дома в стиле минимализм Пластик Белый
JRD Associates

JRD Associates
JRD Associates
JRD Associates

Наш последний совет и рекомендация по проектированию архитектуры неомодерна заключается в том, чтобы добавить формы, которые вы не можете создать в графической программе на ПК. Компьютерная графика может создавать формы, которые будут выглядеть современно, но все еще есть ограничения в фигурах, которые можно создать с помощью ПК. Нет ничего лучше, чем нарисованные от руки архитектурные формы и дизайн. 

Таким образом, вы узнали, как проектировать в архитектурном стиле неомодерн. Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, вы получили полезные советы. Здесь вы можете дополнительно просмотреть идеи дизайна домов.

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