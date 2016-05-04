Отличительные особенности стиля неомодерн

Архитектура неомодерна становится все более популярной сегодня, так как многие люди все больше и больше предпочитают в жизни простоту. На самом деле эта форма является доминирующей формой архитектуры в 20-м и 21-м веках, особенно в жилых домах и офисах. Архитектура неомодерн и модернизм имеют многие общие черты. Например, они отвергают классический орнамент, украшения, продолжают модернистские традиции. Неомодернистские здания и модернистские разрабатываются так, чтобы они соответствовали монолитности и функциональности.
Фактически архитектура неомодерна является не столько стилем, сколько выражением момента
сейчас и его временных потребностей. Но когда современная архитектура отошла от классического орнамента и его формальной симметрии, это был революционный сдвиг в теории, что привело к ее классификации как движения и, следовательно, стиля. Архитектура неомодерн – это сегодняшнее или будущее выражение текущего стиля. Все тенденции становятся все более ясными и понятными со временем, поэтому современный дизайн начинает воплощать то, что только прошло, становится частью ностальгии, а в итоге появляются такие термины, как неомодернистская архитектура и модернизм.
Теперь, когда мы примерно разобрались, что представляет собой такая архитектура, на чем она основана, мы можем перейти к этой статье, где вы узнаете основные советы и информацию о том, как проектировать архитектуру неомодерна. Надеемся, что после прочтения вы вдохновитесь, чтобы это попробовать.
В данном стиле архитектуры нет жестких и строгих правил, но есть некоторые советы, которым лучше последовать. Относительно используемого цвета стоит отметить то, что в этом плане неомодерн очень гибок. Вы можете взять за основу только один цвет (наиболее популярный в этом стиле по мнению дизайнеров именно белый цвет) или сделать здание красочным и ярким, если вам такой вариант нравится.
Первое, что нужно помнить при проектировании неомодернистского здания, это то, что оно должно сохранять простоту. Неомодернизм отвергает сложность постмодернизма и стремится к большей простоте. Так, рисовать нужно с прямыми линиями и квадратами, при этом держать конструкцию настолько минималистской, насколько это возможно.
После того как вы нарисовали ваши прямые линии и квадраты, пришло время, чтобы начать сгибать и наклонять их стороны. Этот процесс напоминает смешивание, вам нужно соединять точки. Как вы можете себе представить, это почти невозможно спроектировать здание только на основе прямых линий и квадратов, так что вам нужно согнуть и наклонить некоторые части, чтобы соединить их вместе.
Когда вы соединяете прямые линии и квадраты, то попытайтесь использовать углы, а не плавные линии и кривые. Имейте в виду, что на самом деле кривые не принадлежат к данной архитектуре, только углы. Также неомодернистский архитектурный стиль связан с эклектичными и странными углами. Посмотрите на следующее фото, которое является примером этого.
Неомодернистская архитектура, как правило, предполагает применение металлических и экологически натуральных материалов, таких как композитные материалы. Такое сочетание современного металлического материала и естественно выглядящих перспективных композитных материалов имеет хороший баланс в плане проектирования зданий, мебели и украшений. Для получения большего вдохновения посмотрите статью о семейном эко-модерне.
Наш последний совет и рекомендация по проектированию архитектуры неомодерна заключается в том, чтобы добавить формы, которые вы не можете создать в графической программе на ПК. Компьютерная графика может создавать формы, которые будут выглядеть современно, но все еще есть ограничения в фигурах, которые можно создать с помощью ПК. Нет ничего лучше, чем нарисованные от руки архитектурные формы и дизайн.
Таким образом, вы узнали, как проектировать в архитектурном стиле неомодерн. Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, вы получили полезные советы. Здесь вы можете дополнительно просмотреть идеи дизайна домов.