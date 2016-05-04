Как купить недвижимость за рубежом?

Многие из нас нет-нет, да задумываются о том, что было бы совсем не плохо завести себе небольшой домик где-нибудь на побережье тёплого моря или океана. Однако сама мысль об этом, приятная и лёгкая, тотчас оборачивается скорбной и тягучей, как только мы приступаем к реальной стороне этого предприятия.
Как возможно облегчить труд выбора, оформления и приобретения недвижимости за границей?
Первейшая необходимость – видеть дом своими глазами. Не дурно пригласить с собою на осмотр специалистов. Существуют специальные компетентные организации, оценивающие состояние зданий. Специалисты могут рассказать вам и о коммунальной инфраструктуре дома, и о вероятном сроке его службы,и о качестве последнего выполненного ремонта.
Обычно со стороны трудно оценить, насколько перспективен тот или иной район населённого пункта. Полезно будет разузнать о потенциальном спросе на аренду комнат в этом районе. По крайней мере, эта информация может свидетельствовать о том, насколько в последствии уютно здесь будет житься.
Стоит избегать участия в долевом строительстве. Вторичный рынок избавит вас от множества не нужных хлопот, связанных со строительными издержками. Кроме прочего, напоследок, подумайте несколько раз, прежде чем приобретать жильё на окраинах и пустырях
Недвижимость, где бы она ни располагалась -это вечный камень преткновения. Дом, с которым мы привычно связываем представление о защите и покое, часто сам приносит огромное количество неприятностей. Только последовательно прорабатывая все возможные нюансы в этом деле, возможно застраховать себя от всевозможных бед, связанных с приобретением недвижимости.
Прежде, чем приобретать дом или квартиру за рубежом, следует не пожалеть времени на планирование. Вне зависимости от того, приобретаете ли вы недвижимость для себя или для того, чтобы впоследствии сдавать её в аренду, необходимо решить несколько принципиальных вопросов: о каком объеме вложений идёт речь, на какой тип жилья вы рассчитываете и где должна располагаться эта недвижимость?
Решение этих вопросов предопределяет дальнейшие риски и средства, которых затребует эксплуатация недвижимости.
Нужно отметить, что покупка недвижимости оформляется примерно по одной и той же схеме почти во всех странах.
Так, всегда присутствует нечто наподобие свидетельства о собственности. Иногда такое свидетельство включает или сочетается с другим документом – “домовой книгой”, содержащей информацию о прежних владельцах недвижимости. Обязательно заключается контракт или договор о сделке. Заключение контракта иногда происходит не единовременно, но разбивается на этапы: первый этап знаменует предварительную договорённость и часто сопровождается выплатой залоговой стоимости, второй – завершение сделки, после удостоверения в отсутствии задолженностей, залогов, наследников и проч.
Сделка должна быть оформлена локальным нотариусом. Однако, не стоит ожидать от него никаких рекомендаций или пояснений, в связи с особенностями местного законодательства. Совершенно очевидно, что в такой ситуации необходимо прибегнуть к услугам компетентного и незаинтересованного адвоката, причём, идеальный сценарий предполагает, что адвокат сможет общаться с вами без посредников, то есть вы сможете понимать друг друга без переводчика.
Оценивать стоимость недвижимости за границей необходимо учитывая жилищную обеспеченность, строительную активность, площадь жилищного фонда, условия ипотечного кредитования и уровень дохода населения.
Следует скрупулёзно оценить все возможные дополнительные траты. Так, важно знать, какую сумму вы будете должны выплатить государству, агенту, нотариусы и проч. В среднем после оформления сделки и оплаты всех гонораров – агенту, адвокату, нотариусу – стоимость недвижимости может вырасти на 10-15%.
Крайне важно верно оценить траты на регистрацию имущества и его содержание – налоговую нагрузку. Исчерпывающую консультацию в каждой конкретной стране сможет дать только сертифицированный консультант по налогам
Сопутствующие расходы по сделке могут доходить до 20% от заявленной стоимости недвижимости в разных странах. Тарифы и сборы оплачиваются так же при посредстве нотариуса по тарифам, установленным в зависимости от суммы сделки.
При покупке нужно учитывать и юридические тонкости данной страны.
Незнание налогового законодательства, нормативов государственной регистрации сделок с недвижимостью и правил пользования ею может вызвать существенные трудности. Так, покупая недвижимость из расчёта дальнейшей сдачи её в наём или передачу и дарение друзьям и родственникам может быть запрещено правилами конкретных жилых комплексов или даже целых районов. Такие нарушения приводят к серьёзным штрафам.
Непременно следует разузнать об особенностях местного законодательства. Например, в Хорватии и Чехии иностранец, являющийся физическим лицом, не может покупать жильё. В Болгарии же иностранные физические лица вправе беспрепятственно покупать жилые и коммерческие помещения. В Черногории же с относительно недавних пор разрешено покупать и недвижимость, и даже землю. В США эта ситуация доходит до курьёза: недвижимость продаётся не ограниченно и кому угодно, но владение ею не даёт права ни на ВНЖ, ни на временное пребывание в стране.
А вот ВНЖ как раз-то и является одним из важных мотивов приобретения недвижимости за рубежом. Автоматическое присвоение права на жительство при покупке недвижимости практикуется такими странами,как Греция, Португалия, Испания, Кипр, Латвия,Болгария и Мальта. Однако, нужно учесть, что цена на недвижимость в таком случае, как правило, должна быть не ниже определённого ценового порога.
Риски при покупке недвижимости всегда и везде подобны: в этом бизнесе нет альтруистов. Именно поэтому риелтор с хорошей репутацией окажется вам практически необходим.
Выбирать компанию следует исходя из некоторых критериев. Во-первых, как долго она присутствует на рынке. Во-вторых, какое количество офисов находится в её распоряжении.В-третьих, отзывы или рекомендации в интернете. И в-четвертых, как грамотно организован сайт и как поставлена работа с клиентами.
Покупка жилья за границей шаг не менее ответственный, чем приобретение недвижимости вообще. Но ко всему прочему здесь присовокупляется один специфический момент: полезно подумать и о доме, в который можно было бы вернуться, если не получится адаптироваться в новой стране.