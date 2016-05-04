Как купить недвижимость за рубежом?

Первейшая необходимость – видеть дом своими глазами. Не дурно пригласить с собою на осмотр специалистов. Существуют специальные компетентные организации, оценивающие состояние зданий. Специалисты могут рассказать вам и о коммунальной инфраструктуре дома, и о вероятном сроке его службы,и о качестве последнего выполненного ремонта.

Обычно со стороны трудно оценить, насколько перспективен тот или иной район населённого пункта. Полезно будет разузнать о потенциальном спросе на аренду комнат в этом районе. По крайней мере, эта информация может свидетельствовать о том, насколько в последствии уютно здесь будет житься.

Стоит избегать участия в долевом строительстве. Вторичный рынок избавит вас от множества не нужных хлопот, связанных со строительными издержками. Кроме прочего, напоследок, подумайте несколько раз, прежде чем приобретать жильё на окраинах и пустырях