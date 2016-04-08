Как срубить дерево в саду?

В жизни каждого садовода наступает тот самый неловкий момент, когда он вынужден сделать это. Срубить дерево. И не просто срубить, а выкорчевать пень, чтобы следа от него не осталось. Словно воины Рима перепахали руины Карфагена и засыпали солью, чтобы новый город никогда не возник на этом месте.
К счастью, солью засыпать не придется, так как, скорее всего, место срубленного дерева будет использовано в иных целях.
Что же заставляет садоводов рубить деревья? На то могут быть несколько причин, а именно:
- дерево не плодоносит или делает это очень мало;
- дерево заражено и требует удаления, чтобы сберечь остальной сад;
- дерево уже погибло;
- дерево мешает проходу или росту других растений;
- дерево представляет угрозу для инженерных сетей (газопровод, электросеть и т.д.);
- нужно место для новой постройки;
- газ подорожал и нужны дрова;
- садоводу стало нечего делать.
Последние два варианта, как правило, маловероятны, однако ничего в жизни исключать не стоит. Но важно помнить следующее. Прежде чем срубить дерево, нужно семь раз подумать, есть ли для этого достаточные причины. Ведь на рост нового дерево потребуется несколько лет, если не несколько десятков лет.
Для начала нужно знать, что рубка или корчевание дерева, последующее удаление пня, – это довольно длительный процесс. Поэтому, по возможности лучше обратиться к специалистам. Если вы решили сделать это самостоятельно, тогда нужно выбрать наиболее свободный день, чтобы расчетливо и методично выполнить всю процедуру. Ведь спешка в этом деле может привести к увечьям или порче собственности, если не до более тяжких последствий.
Далее важно понимать, что ни один хороший бой невозможен без хорошей разведки. Так и в корчевании дерева, нужно учесть все нюансы, прежде чем приступить к самой процедуре.
Первым делом нужно осмотреть местность вокруг дерева. Есть ли инженерные сети, автомобили, другие сооружения или предметы, которые могут быть повреждены падающим деревом. По возможности все эти предметы нужно удалить. Площадку под рубку дерева расчищают вокруг него на расстоянии, равному двум высотам дерева.
Далее нужно посмотреть, нет ли на дереве сухих веток, зараженных и трухлявых участков, которые при падении могут сломаться и, впоследствии, неконтролируемо падать. Их лучше сразу спилить. Если они заражены — сразу же нужно сжечь, чтобы не распространить заболевание на весь сад.
Центру управления полетами NASA требуется немало усилий, чтобы рассчитать место приземления космического челнока или траекторию полета очередного зонда «New Horizons». Для этого целые институты в сфере IT-технологий разрабатывают программы, по которым проводят нужные вычисления.
Благо, что для того, чтобы определить место падения дерева, этого всего не нужно.
В первую очередь, нужно визуально осмотреть дерево и определить, в какую сторону его рост и вес больше кренит. Идеальных деревьев не бывает, даже самое ровное дерево будет тяготеть к какой-либо из частей света.
Место падения выкорчеванного дерева важно потому, что:
- определит, не упадет ли дерево свой дом или дом соседа (нужно ли это — решать читателю);
- поможет рубящему человеку занять безопасную позицию во время падения дерева.
Кроме того, к дереву привязывают специальные направляющие тросы или веревки, подпирают палками, чтобы оно упало в нужном направлении
Когда подготовительный этап рубки дерева завершен, пора переходить к более радикальным действиям — непосредственной рубки.
Для этого может понадобиться следующие инструменты: пила ручная, топор или бензопила, видеокамера и профиль на Youtube. Последние два — это больше факультатив, так как во время рубки дерева может случиться много интересных моментов, которые наберут миллионы просмотров. Почему бы не подвязать к каналу рекламу и не заработать? Кстати в этом случае, помимо товарища, который потянет дерево в сторону падения, нужен будет еще и товарищ оператор.
Насчет пилы и топора, то это больше вспомогательные инструменты. Основным инструментом на сегодняшний день есть бензопила. Ней действительно удобнее и быстро работать.
Пилить следует в удобной рабочей одежде. Рукава, штанины должны плотно облегать тело, вся одежда не должна иметь свободно свисающих концов, за которые можно зацепиться. На глаза нужно одеть защитные очки, а специальные беруши на уши защитят от шума. На голову нужно одеть каску. Подошва обуви не должна быть скользкой.
Так, во время рубки дерева рекомендуют делать два подпила: основной и валочный.
Основной подпил делают со стороны, куда дерево должно упасть. Сначала сверху ствол дерева подпиливают под углом 45 градусов, на четверть диаметра. Далее снизу, под тем же углом, чтобы верхний и нижний подпилы соединились. Должен выйти клинообразный подпил.
Далее выполняют валочный пропил. Его ведут с той стороны, которая обратна направлению падения.
Очень важно, чтобы валочный пропил при рубке дерева был на сантиметров пять выше от основного пропила и шел параллельно ему. В противном случае есть риск, что дерево упадет в другом направлении, а, следовательно, неконтролируемо. Чтобы инструмент не застрял между спиленными краями, между ними до момента падения вставляют металлический или деревянный клин.
Пропил делают почти наполовину ствола, оставляя определенный промежуток между основным и валочным.
После того, как пропил готов, двигатель пилы нужно быстро выключить, вытащить полотно пилы из пропила и быстро покинуть территорию свала дерева. Помощник, который контролировал состояние дерева, должен потянуть за веревку, привязанную к стволу, в сторону падения.
Чтобы дерево точно упало куда следует, ему нужно в этом помочь. Но для этого необходим помощник, а лучше несколько.
Еще до момента выполнения спилов дерева, на него необходимо взобраться и прикрепить к нему веревку (или несколько, зависимо от количества помощников).
После того, когда пропилы ствола дерева выполнены, ассистенты должны потянуть веревки в сторону падения, направив таким образом в правильное русло.
После того, как дерево упало, его нужно тщательно распилить и вывезти из территории. Полученное дерево также можно использовать как дрова либо как строительный материал или материал для творчества.
Кульминацией всей процедуры станет удаление пня.
Следует знать, что корневая система дерева является, своего рода, зеркальным отражением его кроны. То есть она такая же большая и разветвленная, особенно у более старых деревьев.
Поэтому удалить все корни не удастся, лишь те, которые выкорчеваются вместо со пнем.
Чтобы выкорчевать пень, нужно для начала его откопать, постепенно находя и отпиливая прикрепленные к нему корни.
Иногда указанную процедуру облегчают путем размывания околокорневого грунта водой. Так корни быстрее показываются и их проще спилить. Однако этот метод хорош работает на пищаных грунтах. На глинистой земле такое может не получиться.
Ну вот и все! Этот трудоемкий процесс уже позади. И быть может, вы осмотритесь вокруг и решите, что с деревом было лучше? Тогда читайте нашу Книгу идей о том, как посадить и вырастить новое дерево на своем участке?