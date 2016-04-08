Как срубить дерево в саду?

В жизни каждого садовода наступает тот самый неловкий момент, когда он вынужден сделать это. Срубить дерево. И не просто срубить, а выкорчевать пень, чтобы следа от него не осталось. Словно воины Рима перепахали руины Карфагена и засыпали солью, чтобы новый город никогда не возник на этом месте.

К счастью, солью засыпать не придется, так как, скорее всего, место срубленного дерева будет использовано в иных целях.

Что же заставляет садоводов рубить деревья? На то могут быть несколько причин, а именно:

- дерево не плодоносит или делает это очень мало;

- дерево заражено и требует удаления, чтобы сберечь остальной сад;

- дерево уже погибло;

- дерево мешает проходу или росту других растений;

- дерево представляет угрозу для инженерных сетей (газопровод, электросеть и т.д.);

- нужно место для новой постройки;

- газ подорожал и нужны дрова;

- садоводу стало нечего делать.

Последние два варианта, как правило, маловероятны, однако ничего в жизни исключать не стоит. Но важно помнить следующее. Прежде чем срубить дерево, нужно семь раз подумать, есть ли для этого достаточные причины. Ведь на рост нового дерево потребуется несколько лет, если не несколько десятков лет.