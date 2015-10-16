Вы задумывались, что такое идеальный шкаф для одежды? Сколько в нем должно быть места и в каком порядке следует раскладывать вещи на полках? Как вообще выглядит это платяное чудо? Мы решили внести немного ясности в эту отчасти смутную тему и поделиться своими советами по превращению шкафа в мечту модницы.
Во-первых, не стоит полностью отказываться от традиционного устройства шкафа внутри и заменять все полки на штангу или наоборот. Необходимо разумно распределить вещи по полкам и вешалкам, чтобы в любой момент можно было без труда найти нужную вещь даже в самой далекой глубине шкафа.
Наверняка для многих идеальным окажется старый добрый платяной шкаф без дизайнерских «примочек» и с распахивающимися дверцами. Даже при наличии огромного выбора в множестве мебельных магазинов традиционный вариант для некоторых потребителей остается самым подходящим, и в этом есть определенный смысл.
В первую очередь, следует навести порядок в имеющемся шкафу или подготовить к использованию новый, если вы решили организовать свою гардеробную с нуля и купили для этого подходящий шкаф. Перед тем, как устанавливать в квартире новый шкаф, определитесь с необходимыми параметрами: высота, ширина, глубина и длина. Важен так же тип и ширина дверей.
Если позволяют условия, можно организовать в прихожей встроенный шкаф-купе для верхней одежды, и он станет идеальным, если дополнить его зеркальными дверцами. На конкретном примере мы видим удачное расположение многослойной вешалки прямо напротив шкафа. На нее можно повесить мокрую или холодную верхнюю одежду, чтобы не помещать ее в аккуратное пространство шкафа-купе.
Следующим этапом организации шкафа-мечты можно назвать разбор обуви. Если вам нужно разместить обувь в прихожей, лучше все же сделать это в открытой обувнице – так часто используемые сапоги и ботинки не будут пачкать мебель изнутри. Если это летние туфли и балетки, которые вам нужно убрать на холодное время года подальше, используйте для этого специальные коробки из ткани или картона.
Алиса
Для некоторых прихожих угловой шкаф закрытого типа и есть наиболее оптимальный вариант. Важно при этом, чтобы он принадлежал к типу купе и желательно имел зеркала на дверцах. Так экономится пространство и одновременно с этим визуально расширяется благодаря наличию зеркал.
Если такие шкафы занимают много места, это даже хорошо, поскольку на дальних полках и антресолях можно разместить несезонные вещи, старую одежду, которую вы вряд ли будете носить и многие другие не часто используемые вещи. Хоть старый миксер туда положите пылиться – идеальный шкаф идеален не только для одежды.
При нестандартной планировке квартиры (чаще всего это происходит в студиях) шкафы размещаются в самых неожиданных местах. В проиллюстрированном случае мы видим, что шкаф стал основанием и опорой для кровати. Если на противо положной стороне комнаты находится туалетный столик или зеркало, то в таких условиях это действительно идеальный шкаф для одежды.
Здесь как раз будет уместно рассмотреть следующий этап по обустройству платяного шкафа. Важно подобрать правильные вешалки и грамотное освещение непосредственно в шкафу. Во-первых, благодаря подходящим вешалкам и штангам, а так же расстоянию до пола, ваша одежда не никогда помнется и всегда будет сохранять ухоженный вид.
Во-вторых, дополнительный свет не будет лишним, когда вы рано утром будете искать белье, галстук или нужную кофточку в недрах темного шкафа. Помните об этом, даже если будете обустраивать относительно неглубокий с одной-единственной штангой. При недостаточном освещении легко спутать белую и нежно-голубую или серебристую рубашку.
Классический платяной шкаф уместно смотрится в соответствующем интерьере. Учитывая высоту под потолок и большое количество полочек, его тоже можно считать идеальным для этой комнаты. Ведь в нем можно с удобством разместить не только нижнее белье, чистые домашние вещи и полотенца/простыни/тканевые салфетки.
В целом, дизайнеры дают такой общий совет: чем меньше расстояние между полками, тем лучше. Ведь благодаря этому, одежда будет размещена с минимальным сминанием и деформацией. Если хранить вещи подобным образом, отдельные даже не потребуют глажки: постельное белье и полотенца отлично отлеживается на множестве полок и сохраняет форму.
Звучит немного непривычно, согласитесь? Но когда речь идет о дорогих вещах или даже банальной гигиене, вентиляция становится актуальной. Размещать в квартире шкаф без створок накладно: пыль будет оседать ежедневно, и вы замучаетесь ее вытирать. Гораздо грамотнее будет использовать следующий подход.
Закажите реечные дверцы или дверцы-жалюзи. Такие не пропустят к одежде потоки пыли и в то же время обеспечат свободный доступ воздуха, чего мы и добиваемся. Еще можно соорудить отверстия в полках и разместить там решетки. Это так же решит проблему, не нарушая привлекательного внешнего вида вашего шкафа.
Если ваша квартира расположена под углом или является пентхаусом, идеальным шкафом для одежды станет угловой шкаф, желательно установленный под окном. Так на его содержимое будет падать максимальный поток естественного света, и вы сможете самым оптимальным образом разглядеть и оценить внешний вид своих вещей.
Окно так же обеспечит регулярное проветривание: вам не нужно будет ломать голову над установкой вентиляции в шкафу. Для этого достаточно будет не надолго открыть окно. На фото мы видим, как правильно и продумано разложены вещи на многочисленных полках. Возможно, не часто используемую обувь можно переместить на антресоли или в дальний угол шкафа. А вот свитера, платья и блузки нашли свое идеальное место.
Строгие костюмы, а так же мужские сорочки требуют трепетного отношения и деревянных вешалок. Позаботьтесь о паре штанг для шкафа и множестве подходящих вешалок для одежды. Оптимально, если в его пространстве можно установить две штанги, верхнюю и нижнюю, и организовать прямой порядок вещей. Сверху – рубашки, снизу – пиджаки или рубашки и пиджаки поочередно.
Не забывайте про антресоли: на них можно разместить множество неактульных или надоевших вещей, в том числе и обувь или головные уборы. Если они открытого типа, следите за тем, чтобы их наполнение соответствовало стилю интерьера и не нарушало общего формата, в котором обставлена комната.
Безусловно, оптимальным вариантом размещения верхней одежды можно считать открытые вешалки или шкафа подобного типа. Так запахи и осадки не распространяются на другие вещи, а сама одежда быстрее высыхает и приобретает прежний внешний вид.
Узнайте, какие шкафы бывают и как они характеризуются.
Если все же вы намерены хранить пальто, куртки и пуховики в платяном шкафу, не забудьте, пожалуйста, о средствах против моли и ароматизаторах. Кстати, такими способами можно пользоваться и в остальных шкафах. Особенно ароматизаторы и саше помогают сделать вещи приятными для носки. Благодаря этим нехитрым советам, ваша одежда прослужит вам дольше обычного, а шкаф для нее можно будет считать по-настоящему идеальным.