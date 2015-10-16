Вы задумывались, что такое идеальный шкаф для одежды? Сколько в нем должно быть места и в каком порядке следует раскладывать вещи на полках? Как вообще выглядит это платяное чудо? Мы решили внести немного ясности в эту отчасти смутную тему и поделиться своими советами по превращению шкафа в мечту модницы.

Во-первых, не стоит полностью отказываться от традиционного устройства шкафа внутри и заменять все полки на штангу или наоборот. Необходимо разумно распределить вещи по полкам и вешалкам, чтобы в любой момент можно было без труда найти нужную вещь даже в самой далекой глубине шкафа.