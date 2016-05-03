Как самому сделать кострище в саду?

Очаг – олицетворение семейного уюта и тепла. Взлетающие языки пламени и мелодичное потрескивание поленьев завораживает и успокаивает, настраивая на расслабление и приятный отдых. У костра приятно собраться вечерком, наслаждаясь общением с домочадцами и друзьями. Чтобы иметь возможность наслаждаться магией открытого огня в своем саду, можно обустроить специальную площадку для отдыха, ключевым элементом которой выступит кострище.
Предлагаем вашему вниманию порядок обустройства кострища, которое помимо прямого функционального значения выступит в роли эффектного элемента ландшафтного дизайна. Сделанный своими руками уличный очаг станет предметом вашей гордости и излюбленным местом отдыха всего семейства в прохладные вечера.
Уличный очаг, еще недавно выполнявший лишь утилитарную функцию, сегодня превратился в довольно популярный элемент ландшафтного дизайна.
Кострище, не привлекающее внимание в дневное время, с наступлением сумерек становится «зоной притяжения» — центром, вокруг которого с удовольствием собирается все семейство. Чтобы сделать отдых еще более комфортным и приятным, вокруг кострища обустраивают площадку с удобными стационарными сидениями и садовой мебелью.
Для обустройства таких очагов чаще всего используется круглая форма, но это отнюдь не является основным требованием. Это может быть также квадрат, прямоугольник и даже треугольник. Главное, чтобы его сечение в самом узком месте, где будут гореть дрова, составляло не менее 40 см. Для круга обычно обходятся диаметром в 80-100 см, хотя и это не является обязательным условием.
Выберите участок, защищенный от ветра, подальше от деревьев, кустарников и построек, чтобы в жаркую погоду не спалить деревья, не повредить корни растений, а внезапный дождь с крыш постройки не потушил вам тепло.
Небольшая возвышенность или, наоборот, затапливаемая низина – далеко не лучший выбор для размещения кострища. Должна быть золотая середина. Лучше, если это будет ровная площадка с хорошим обозрением.
Утопленные кострища подходят для любых дворов, оформленных в различных стилях. Единственное требование к обустройству кострища: не слишком заглублять очаг, поскольку естественный процесс горения может поддерживаться лишь за счет притока свежего воздуха. Чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха, дрова в утопленном очаге складывают шалашиком, оставляя между ними широкие промежутки и отступив на достаточное расстояние от стенок.
Обустроить уютную разноуровневую площадку на участке совсем не сложно. Нужно лишь снять слой грунта и выровнять поверхность.
Для выстилания окружающей площадки подходят любые материалы: гравий, галька, плитки для дорожек. Но наиболее живописно смотрятся плоские плиты неправильной формы, разложенные на газоне в причудливом узоре. На широкие плоские плиты удобно ставить стулья, скамейки и другую садовую мебель. Круговая скамья со спинками – идеальный вариант для обустройства площадки вокруг кострища.
Уместным дополнением кострища может выступить и построенная из того же камня подпорная стенка размером 50х40 см. Она защитит от порывов ветра и выполнит функцию удобной скамьи.
Невдалеке от кострища удобно оборудовать место для хранения дров, оформив его в едином стиле с площадкой. Декоративно оформленный дровник станет органичным дополнением уютного уголка.
С декоративной точки зрения лучше использовать покупные бетонные блоки, которые будут одновременно выполнять практическую и эстетическую функции. В продаже можно встретить как блоки из литого бетона, так и из натурального камня. В качестве альтернативы можно использовать тротуарную плитку.
Также можно выложить стенки из шамотного (огнеупорного) кирпича, используют для его связки обыкновенную глину с добавкой шамотного порошка. А можно вместо кирпича воспользоваться гранитными булыжниками, которые достаточно будет хорошо закрепить в грунте или в бетонной стяжке, а небольшие зазоры между ними не нужно заделывать вообще — это не помешает горению.
По-хорошему, для строительства кострища необходимо использовать только кладочный раствор с огнеупорными добавками. Натуральный камень лучше и вовсе скреплять, применяя глиняный печной раствор. Выложить прочную конструкцию, можно также, используя специальный клей, предназначенный для кладки каминов и очагов.
Дно ямы и траншею устилаем гравийной подушкой мелкой фракции толщиной в 15 см. Чтобы продлить срок службы и повысить надежность конструкции, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать кольцом из отреза листового металла.
Выложив на гравийную отсыпку первый ряд блоков, проверяем их по уровню и подбиваем выступающие элементы с помощью резинового молотка.
Верхний край первого ряда покрываем специальным клеем для укладки каминов и очагов, выкладываем второй ряд. Возведенную конструкцию заполняем гравием.
По такому же принципу укладываем и последующие ряды. Вдоль внутренних стенок кострища размещаем лист металла. Пустоты между внутренним кольцом и блоками заполняем грунтом или песком.
На дно в конце можно залить быстро затвердевающий цемент. Покрыть им большую часть, оставив лишь небольшое углубление в середине для розжига огня газетами или берестой. Не забывайте опрыскивать цемент водой до тех пор, пока он не высохнет (это поможет избежать трещин).
Несколько важных советов напоследок:
- Перед началом строительства неплохо было бы осведомиться в соответствующих инстанциях, можно ли в вашей местности устраивать открытые очаги с огнем. Такие постройки могут быть нелегальными.
- Будьте дружелюбны по отношению к соседям. Заранее поговорите с ними, прежде чем начать постройку, и объясните, что вы все продумали и дым не будет им мешать.
- Соблюдай технику пожарной безопасности и никогда не оставляй огонь без присмотра.