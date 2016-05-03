Как самому сделать кострище в саду?

Уличный очаг, еще недавно выполнявший лишь утилитарную функцию, сегодня превратился в довольно популярный элемент ландшафтного дизайна.

Кострище, не привлекающее внимание в дневное время, с наступлением сумерек становится «зоной притяжения» — центром, вокруг которого с удовольствием собирается все семейство. Чтобы сделать отдых еще более комфортным и приятным, вокруг кострища обустраивают площадку с удобными стационарными сидениями и садовой мебелью.

Для обустройства таких очагов чаще всего используется круглая форма, но это отнюдь не является основным требованием. Это может быть также квадрат, прямоугольник и даже треугольник. Главное, чтобы его сечение в самом узком месте, где будут гореть дрова, составляло не менее 40 см. Для круга обычно обходятся диаметром в 80-100 см, хотя и это не является обязательным условием.