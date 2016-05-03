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Как самому сделать кострище в саду?

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Очаг – олицетворение семейного уюта и тепла. Взлетающие языки пламени и мелодичное потрескивание поленьев завораживает и успокаивает, настраивая на расслабление и приятный отдых. У костра приятно собраться вечерком, наслаждаясь общением с домочадцами и друзьями. Чтобы иметь возможность наслаждаться магией открытого огня в своем саду, можно обустроить специальную площадку для отдыха, ключевым элементом которой выступит кострище.

Предлагаем вашему вниманию порядок обустройства кострища, которое помимо прямого функционального значения выступит в роли эффектного элемента ландшафтного дизайна. Сделанный своими руками уличный очаг станет предметом вашей гордости и излюбленным местом отдыха всего семейства в прохладные вечера.

Определитесь с дизайном

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Уличный очаг, еще недавно выполнявший лишь утилитарную функцию, сегодня превратился в довольно популярный элемент ландшафтного дизайна.

Кострище, не привлекающее внимание в дневное время, с наступлением сумерек становится «зоной притяжения» — центром, вокруг которого с удовольствием собирается все семейство. Чтобы сделать отдых еще более комфортным и приятным, вокруг кострища обустраивают площадку с удобными стационарными сидениями и садовой мебелью. 

Для обустройства таких очагов чаще всего используется круглая форма, но это отнюдь не является основным требованием. Это может быть также квадрат, прямоугольник и даже треугольник. Главное, чтобы его сечение в самом узком месте, где будут гореть дрова, составляло не менее 40 см. Для круга обычно обходятся диаметром в 80-100 см, хотя и это не является обязательным условием.

Выберите подходящее место

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Выберите участок, защищенный от ветра, подальше от деревьев, кустарников и построек, чтобы в жаркую погоду не спалить деревья, не повредить корни растений, а внезапный дождь с крыш постройки не потушил вам тепло.

Небольшая возвышенность или, наоборот, затапливаемая низина – далеко не лучший выбор для размещения кострища. Должна быть золотая середина. Лучше, если это будет ровная площадка с хорошим обозрением.

Выкопайте неглубокую яму

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB Сад Грильницы
KUB

KUB
KUB
KUB

Утопленные кострища подходят для любых дворов, оформленных в различных стилях. Единственное требование к обустройству кострища: не слишком заглублять очаг, поскольку естественный процесс горения может поддерживаться лишь за счет притока свежего воздуха. Чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха, дрова в утопленном очаге складывают шалашиком, оставляя между ними широкие промежутки и отступив на достаточное расстояние от стенок.

Обустроить уютную разноуровневую площадку на участке совсем не сложно. Нужно лишь снять слой грунта и выровнять поверхность.

Оформление площадки вокруг очага

Костровая чаша G&M Grace комароф.рф Сад Освещение
комароф.рф

Костровая чаша G&M Grace

комароф.рф
комароф.рф
комароф.рф

Для выстилания окружающей площадки подходят любые материалы: гравий, галька, плитки для дорожек. Но наиболее живописно смотрятся плоские плиты неправильной формы, разложенные на газоне в причудливом узоре. На широкие плоские плиты удобно ставить стулья, скамейки и другую садовую мебель. Круговая скамья со спинками – идеальный вариант для обустройства площадки вокруг кострища.

Уместным дополнением кострища может выступить и построенная из того же камня подпорная стенка размером 50х40 см. Она защитит от порывов ветра и выполнит функцию удобной скамьи. 

Невдалеке от кострища удобно оборудовать место для хранения дров, оформив его в едином стиле с площадкой. Декоративно оформленный дровник станет органичным дополнением уютного уголка.

Определитесь со строительным материалом:

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

С декоративной точки зрения лучше использовать покупные бетонные блоки, которые будут одновременно выполнять практическую и эстетическую функции. В продаже можно встретить как блоки из литого бетона, так и из натурального камня. В качестве альтернативы можно использовать тротуарную плитку.

Также можно выложить стенки из шамотного (огнеупорного) кирпича, используют для его связки обыкновенную глину с добавкой шамотного порошка. А можно вместо кирпича воспользоваться гранитными булыжниками, которые достаточно будет хорошо закрепить в грунте или в бетонной стяжке, а небольшие зазоры между ними не нужно заделывать вообще — это не помешает горению.

Раствор для строительства

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

По-хорошему, для строительства кострища необходимо использовать только кладочный раствор с огнеупорными добавками. Натуральный камень лучше и вовсе скреплять, применяя глиняный печной раствор. Выложить прочную конструкцию, можно также, используя специальный клей, предназначенный для кладки каминов и очагов.

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Приступаем к строительству

Tuininrichtingen | Tuindesign, Woodzs.nl Woodzs.nl Сад Грильницы Металл
Woodzs.nl

Woodzs.nl
Woodzs.nl
Woodzs.nl

Дно ямы и траншею устилаем гравийной подушкой мелкой фракции толщиной в 15 см. Чтобы продлить срок службы и повысить надежность конструкции, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать кольцом из отреза листового металла.

Выложив на гравийную отсыпку первый ряд блоков, проверяем их по уровню и подбиваем выступающие элементы с помощью резинового молотка.

Верхний край первого ряда покрываем специальным клеем для укладки каминов и очагов, выкладываем второй ряд. Возведенную конструкцию заполняем гравием.

По такому же принципу укладываем и последующие ряды. Вдоль внутренних стенок кострища размещаем лист металла. Пустоты между внутренним кольцом и блоками заполняем грунтом или песком.

На дно в конце можно залить быстро затвердевающий цемент. Покрыть им большую часть, оставив лишь небольшое углубление в середине для розжига огня газетами или берестой. Не забывайте опрыскивать цемент водой до тех пор, пока он не высохнет (это поможет избежать трещин).

О самом главном

Vuurschalen en Barbecues van 5mm dik scheepsstaal, ambachtelijk vervaardigd in Nederland., SfeertjeMaken.nl SfeertjeMaken.nl Сад Грильницы
SfeertjeMaken.nl

SfeertjeMaken.nl
SfeertjeMaken.nl
SfeertjeMaken.nl

Несколько важных советов напоследок:

- Перед началом строительства неплохо было бы осведомиться в соответствующих инстанциях, можно ли в вашей местности устраивать открытые очаги с огнем. Такие постройки могут быть нелегальными.

- Будьте дружелюбны по отношению к соседям. Заранее поговорите с ними, прежде чем начать постройку, и объясните, что вы все продумали и дым не будет им мешать.

- Соблюдай технику пожарной безопасности и никогда не оставляй огонь без присмотра.

До и После: из пустой коробки в шикарный коттедж

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