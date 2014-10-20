Удивительные книжные шкафы

Неважно любите ли вы проводить вечера за чтением книжек или уже давно перешли на чтение с мобильных устройств, согласитесь, что большая книжная полка в гостинной, заполненная книгами в разноцветных обложках, выглядите очень впечатляюще. Например, вы пригласили гостей, а разговор не клеится, в качестве предмета обсуждения всегда можно выбрать стоящие на полках книги. А если бумажных книг в вашем доме осталось уже не так много, пустые полки всегда можно заполнить стильными аксессуарами, вроде маленькой вазы с цветами или семейного фото в яркой рамке.

Вся прелесть книжного шкафа в том, что он безупречно вписывается практически во все стили и направления дизайна интерьера. Большой шкаф станет одной из центральных фигур комнаты, а маленький всегда сможет уютно и незаметно вписаться туда, где срочно понадобится заполнить пустое пространство, нарушающее гармонию интерьера. Лично мы влюблены в книжные шкафы и считаем их абсолютно необходимым элементом интерьера квартиры. Разделите этот восторг с нами, посмотрев подборку из шести книжных шкафов разных цветов и размеров.