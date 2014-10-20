Удивительные книжные шкафы

Неважно любите ли вы проводить вечера за чтением книжек или уже давно перешли на чтение с мобильных устройств, согласитесь, что большая книжная полка в гостинной, заполненная книгами в разноцветных обложках, выглядите очень впечатляюще. Например, вы пригласили гостей, а разговор не клеится, в качестве предмета обсуждения всегда можно выбрать стоящие на полках книги. А если бумажных книг в вашем доме осталось уже не так много, пустые полки всегда можно заполнить стильными аксессуарами, вроде маленькой вазы с цветами или семейного фото в яркой рамке.
Вся прелесть книжного шкафа в том, что он безупречно вписывается практически во все стили и направления дизайна интерьера. Большой шкаф станет одной из центральных фигур комнаты, а маленький всегда сможет уютно и незаметно вписаться туда, где срочно понадобится заполнить пустое пространство, нарушающее гармонию интерьера. Лично мы влюблены в книжные шкафы и считаем их абсолютно необходимым элементом интерьера квартиры. Разделите этот восторг с нами, посмотрев подборку из шести книжных шкафов разных цветов и размеров.
Этот книжный шкаф больше всего подойдет владельцам частных домов. Каждый раз, спускаясь или поднимаясь по лестнице, ваш взгляд будет падать на причудливые безделушки, подборки книг и журналов, которыми заполнены полки этого шкафа, больше похожего на произведение искусства, нежели на традиционный книжный шкаф. Вам также не придется переживать, как же вместить все предметы вашей постоянно пополняющейся коллекции аксессуаров.
Для педантичных хозяев квартир, любящих строгий порядок во всем и не терпящих излишеств и буйства красок, вполне может подойти вариант огранизации книжного шкафа, показанный на изображении. Этот книжный шкаф содержит, скорее всего, книги профессиональной направленности, о чем свидетельствует его месторасположение в рабочем кабинете.
Как было упомянуто выше, книжный шкаф отлично сочетается практическими со всеми стилями интерьера. Для любителей минимализма и квартир в индустриальном стиле, это черно-белая конструкция может вместить большую коллекцию книг и аксессуаров. Составленные в форме трапеций полки смотрятся необычно и эксклюзивно. Самая верхняя полка намерянно оставлена пустой, ее предназначение, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытывать на себе всевозможные эксперименты с подвесным освещением.
Если вам нравятся 60-е, этот шкаф идеально подойдет для вашего интерьера. Цвет дерева идеально сочетается с бледно-зеленой бархатной обивкой одноместных диванов. Такой шкаф как нельзя лучше разрушает стереотип о том, что книжный шкаф всегда становится центральным элементом квартиры. Этот хранитель книг, несмотря на внушительные размеры, скромно остается в тени более выразительных предметов интерьера. Также несмотря на то, что книжки расставлены свободно, независимо от их цвета, шкаф не вносит неуместную эклектичность в интерьер комнаты.
Книга идей, посвященная книжным шкафам, не может быть полной, если не добавить в нее пример из классики. Когда-то книжные шкафы были привилегией очень обеспеченных людей, а те, кому не посчастливилось принадлежать к дворянским кругам, должны были довольствоваться лишь чтением в библиотеках. Дизайнер этого шкафа сделала выбор в пользу простой древесины, окрасив ее в спокойный бежевый цвет, отлично сочетающийся с цветом дивана и подушек. Несколько антикварных аксессуаров на полках – и вы можете почувствовать себя в английском доме XVIII века.
Этот книжный шкаф очень напоминает шкаф из старого диснеевского фильма
Наболдашник и метла, к верхней полке которого точно также была привинчена лестница. Те кто смотрел этот фильм наверняка вспомнят как слегка безумный профессор Эмилиус Браун злился на свою жену, котрая никак не могла найти столь важную для него книгу заклинаний. Гламур ушедшей эпохи – вот с чем ассоциируется интерьер этой комнаты. Бархатные пуфы с утяжкой пуговицами намерянно подобраны в таком же цвете как и книжный шкаф, благодаря им винтажная композиция этой комнаты смотрится завершенно.