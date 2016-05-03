Бюджетный декор летнего домика-контейнера

Выбор цветовой гаммы для отделки комнат летнего дома – это всегда компромисс между уютом и практичностью. Но это совсем не значит, что нужно принципиально отказываться от светлых, легких оттенков, ведь они как раз и придадут небольшим комнатам дачного домика простор и свежесть. А задачи практичности интерьеров можно решить выбором легко-моющихся материалов для отделки: прочная краска, пластиковые панели, линолеум и плитка для пола.