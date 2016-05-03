Бюджетный декор летнего домика-контейнера

Летний домик из контейнеров – наиболее быстрое и экономное решение для дачного отдыха, а уют и колорит такому строению легко придать с помощью подручных материалов и нехитрых приемов по оформлению интерьеров. Натуральные экологичные материалы, активное включение прилегающей территории, комплексное оборудование площадки вокруг с помощью деревянных паллетт, шезлонга или гамака – все это поможет сделать из небольшого домика полноценное дачное жилище для всей семьи.
Компактное пространство летнего домика легко может быть расширено приятными дополнениями рядом с ним: беседка с мангалом и летняя кухня под навесом, уютная площадка для отдыха и обедов во дворе, детская игровая площадка с песочницей, качелями и надувным бассейном. Из множества вариантов главное выбрать наиболее подходящий под ваш уклад быта и благоустраивать территорию вокруг домика, создавая своеобразный оазис для уютного отдыха на природе.
Эко-дизайн и натуральные материалы уместен и актуален как в городских квартирах, так и в летнем домике на природе. Теплые, дышащие панели из бамбука создадут в комнатах вашего дачного домика ощущение уюта и солнечного света, наполнят простые интерьеры оригинальным и очень гармоничным для отдыха на природе настроением. Значительное преимущество такой отделки стен для дачных помещений – решение сразу всего комплекса вопросов от теплоизоляции до декора.
Экономный хозяин, как известно, на даче ничего выбрасывать не станет. Действительно, каждому предмету можно дать вторую жизнь с пользой для домашнего хозяйства. Например, все несколько старых деревянных паллетт, уложенных рядом с крыльцом помогут вам сделать летнюю террасу с удобными лавками и столиком. Пара подушек, уютный фонарик – и можно отдыхать в вечерней прохладе после дневных хлопот с грядками и садом.
Оригинальное место отдыха в виде гамака, безусловно станет и всеми любимым уголком для релакса на даче, и колоритным декором вашего участка. Сделать такой роскошный аксессуар своими руками легко и просто, все что для этого понадобится: хлопчатобумажная ткань, например парусина или брезент, натуральные плотные нити и веревки для плетения. В качестве одной из опор вполне можно использовать стену летнего домика, ствол старого крепкого дерева или просто установить пару деревянных столбиков.
Выбор цветовой гаммы для отделки комнат летнего дома – это всегда компромисс между уютом и практичностью. Но это совсем не значит, что нужно принципиально отказываться от светлых, легких оттенков, ведь они как раз и придадут небольшим комнатам дачного домика простор и свежесть. А задачи практичности интерьеров можно решить выбором легко-моющихся материалов для отделки: прочная краска, пластиковые панели, линолеум и плитка для пола.
Чтобы даже небольшой домик был уютным и давал возможность отдохнуть и расслабиться в спокойной обстановке, немаловажный вопрос – позаботиться о защите окон от посторонних взглядов. Конечно, вид на свой дворик из окна украшает комнату, но лаконичные жалюзи из легкого пластика придадут завершенность интерьеру. Кроме этого возле окон можно сделать зеленый оазис и живую изгородь из плетущегося винограда или вечнозеленый кустарников.