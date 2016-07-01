Жилое пространство семьи путешественников

Еще до начала работ над проектом стало известно, что хозяева дома часто путешествуют в США, Великобританию и Китай. Именно поэтому на одной из стен можно заметить сразу несколько часов классической формы, показывающих время в разных городах.

Несмотря на то, что в последние годы мы стали больше полагаться на мобильные устройства, привычные для нашего понимания часовые механизмы, отнюдь, не теряют своей актуальности. Каждый циферблат, согласно географии перемещений всех членов семьи, «настроен» на столицы часто посещаемых стран и украшен государственной символикой.