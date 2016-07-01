Жилое пространство семьи путешественников

В этой книге идей мы хотим рассказать о пространстве, которое является лишь частью одного большого проекта — четырехэтажного дома, где проживает семья с несколькими детьми. По задумке владельцев, каждый этаж должен был обрести свой собственный неповторимый характер. Автору проекта Надежде Федорович понравилась такая экстравагантная идея, поэтому в результате получилось очень деликатное и неординарное решение. Давайте же посмотрим на фотографии первого этажа!
Итак, на первом этаже разместились прихожая, гостиная, кухня и столовая. Так как современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства, предпочтение в оформлении было отдано модному лофт стилю.
Пространство гостиной представляет собой «каркас из бетона», украшенный черными рейками из дерева. В дневное время они являются прекрасным декоративным элементом, а в вечернее — превращаются в объемную сияющую и светящуюся конструкцию. Черный ассоциируется с сильным характером, выглядит уместно, гостеприимно и в то же время усиливает ощущение пространственной легкости и воздушности. Яркие акценты максимально подчеркивают строгую геометрию помещения, а также добавляют ему динамики.
Пространство для отдыха представляет собой симметричную композицию, доминантой которой служит камин, облицованный ржавыми листами металла. Оформление потолка в этой зоне выполнено с использованием зеркал, что создает ощущение двухсветности пространства. По задумке автора, за счет игры света и отражений создается иллюзия наличия над пространством столовой балкона.
Фасады кухни решены в технике patchwork (принцип лоскутного одеяла). Люстра над столом изготовлена специально для этого проекта из неоновой трубки, согнутой в хаотичный шар. Стены служат фоном для сменной экспозиции достояний хозяйского фонда. Применены различные сценарии освещения, удовлетворяющие настроения всех членов семьи.
Многие из нас представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой ведут в разные по своему функционалу помещения. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Входная зона этого дома отнюдь не заурядна. Перед нами прекрасный пример интерьера для любителей промышленного дизайна, классики и современного стилей. Ключевыми материалами являются бетон и светлое дерево. Акценты проставлены вертикальными деревянными рейками, аксессуарами и светильниками черного цвета. Такой декор чётко отображает габариты помещения и впечатляющую высоту потолков.
Еще до начала работ над проектом стало известно, что хозяева дома часто путешествуют в США, Великобританию и Китай. Именно поэтому на одной из стен можно заметить сразу несколько часов классической формы, показывающих время в разных городах.
Несмотря на то, что в последние годы мы стали больше полагаться на мобильные устройства, привычные для нашего понимания часовые механизмы, отнюдь, не теряют своей актуальности. Каждый циферблат, согласно географии перемещений всех членов семьи, «настроен» на столицы часто посещаемых стран и украшен государственной символикой.