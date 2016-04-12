Уют и гармония эклектики

Просторные апартаменты с элементами неоклассики и эклектики — это не плод романтических фантазий, а идеальное решение, когда возможности автора не ограничиваются ничем, кроме собственных идей и фантазий. Проект, который мы хотели бы вам сегодня показать на страницах homify, является наглядным тому подтверждением.
Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн гостиной, автор проекта использовала бархатистый кофейный и бежевый цвета. Именно это сочетание делает пространство теплым и комфортным.
Общий интерьер «приправлен» импонирующими деталями декора и текстиля. В нем преобладают классические элементы: карнизы, гипсовая лепнина, мрамор, паркет, графичные мебельные орнаменты. В целом же, интерьер решен дизайнером в духе эклектики, то есть смешения различных стилей.
Интерьер получился смелым, можно сказать, заявляющим о себе громким голосом, подтверждающим изысканный вкус заказчиков, их характер и предпочтения. На фоне стен шоколадных оттенков все предметы и детали смотрятся выразительнее и контрастнее. Немаловажно, что темная палитра всегда ассоциируется с достатком и основательностью, а кофейные оттенки являются психологически комфортными.
Потолочные плинтусы, фризы, лепнина, хрусталь, фацетное стекло — все это создает эффектную торжественную атмосферу, в которой прослеживаются и романтические веяния. Такая неоклассическая стилистика с элементами эклектики отражает авторское видение интерьера, включающее малейшие детали. Именно они, как эффектное решение, подчеркивают масштабность размеров помещений и высоту потолков. Ценителей тонкой красоты не оставляют равнодушными сверкающие струи хрустального дождя современных светильников, которые балансируют на грани между историческими традициями и современностью. Обилие изящных и хрупких элементов делает свечение отчасти игривым.
Стены в спальне имеют контрастную отделку — их ровная поверхность покрыта текстурной штукатуркой. Формы мебели отличаются рафинированной гладкостью, а роскошные прикроватные светильники привносят в интерьер элемент парадности.
В отличие от гостиной и кухни, сложная декоративная часть в спальне была перенесена на вертикальные поверхности: шторы, изголовье кровати, декор стен, мебель. Двери тумбы и фурнитура декорированы сусальным серебром. Красивое и удобное кресло с подлокотниками в стиле ар-деко – прекрасный спутник идеальной спальни. Он имеет гнутые ножки, в отделке использован чёрный лак. Обивка выполнена из вельвета нежного бежевого цвета. Оригинальность этой модели кресла обусловлена загнутой спинкой и подлокотниками.
Шторы на окнах выполнены из плотной ткани с глянцевым отливом, они дополняют оформление комнаты и прекрасно защищают сон от утреннего света. Строгая, но не чрезмерно жесткая драпировка получилась за счет бантовых складок.