Уют и гармония эклектики

Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн гостиной, автор проекта использовала бархатистый кофейный и бежевый цвета. Именно это сочетание делает пространство теплым и комфортным.

Общий интерьер «приправлен» импонирующими деталями декора и текстиля. В нем преобладают классические элементы: карнизы, гипсовая лепнина, мрамор, паркет, графичные мебельные орнаменты. В целом же, интерьер решен дизайнером в духе эклектики, то есть смешения различных стилей.