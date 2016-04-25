Как построить кирпичный сарай своими руками

Несмотря на хозяйственную функцию сарая на участке, такая постройка делается основательной, поэтому планируйте расположение его с учетом долгого срока использования. Продумайте – какое место будет оптимальным и где такое строение лучше всего впишется в ландшафт участка исходя из расположения других построек – бани, гаража. С одной стороны, удобным расположением для сарая будет удаленный уголок сада, где он не будет перекрывать фронтальную часть лужайки перед домом. Если же вы планируете активно использовать сарай как вспомогательное помещение – лучше найти место рядом с домом. На небольших участках под постройку сарая оптимально использование наименее плодородной части с плохо-обрабатываемой землей.