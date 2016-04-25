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Как построить кирпичный сарай своими руками

Перла Вереника Перла Вереника
VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Гараж в стиле модерн
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Как правило, достроив на участке дом, приходится сталкиваться с рядом вопросов технического оснащения участка: необходимо найти место для хранения инструмента, оборудовать небольшую мастерскую, требуются дополнительные места для размещения собранного урожая. Все это обеспечивается постройкой хорошего, надежного сарая в удобной месте участка – вдали от лицевой части дома, но достаточно близко для частого использования.

Выбор правильного места

The Downes homify Гараж в стиле кантри
homify

The Downes

homify
homify
homify

Несмотря на хозяйственную функцию сарая на участке, такая постройка делается основательной, поэтому планируйте расположение его с учетом долгого срока использования. Продумайте – какое место будет оптимальным и где такое строение лучше всего впишется в ландшафт участка исходя из расположения других построек – бани, гаража. С одной стороны, удобным расположением для сарая будет удаленный уголок сада, где он не будет перекрывать фронтальную часть лужайки перед домом. Если же вы планируете активно использовать сарай как вспомогательное помещение – лучше найти место рядом с домом. На небольших участках под постройку сарая оптимально использование наименее плодородной части с плохо-обрабатываемой землей. 

Выбор правильной конструкции

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Гараж в стиле модерн
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Чтобы сделать ваши технические постройки на участке максимально функциональными, планируйте заранее – какие задачи можно решить с помощью одного и того же сарая. К примеру,  в любом строении можно сделать дополнительное чердачное помещение или наоборот,  широкую ровную крышу с навесом и дополнить такое сооружение беседкой.  Так вы получите и практическое применение сарая и отличное место для летнего отдыха. Кроме того, конструкция сарая может быть дополнена сушкой для фруктов, плетенной аркой под виноград, небольшой террасой для хранения дров.

Возведение конструкции – шаг за шагом

Stadtvilla in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Гараж в классическом стиле
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Кирпич – материал традиционный и универсальный. Небольшие размеры помогут вам справиться с возведением стен самостоятельно, а высокие эксплуатационные свойства кирпича – сделают такую постройку надежной и долговечной. Постройка небольшого сарая из кирпича состоит из трех этапов: заклада основы, возведение стен и монтаж крыши. 

Шаг 1 – Подготовка основания

L' Autorimessa, Marcello Buffa Architetto Marcello Buffa Architetto Гараж в стиле модерн
Marcello Buffa Architetto

Marcello Buffa Architetto
Marcello Buffa Architetto
Marcello Buffa Architetto

Как правило, в основу кирпичного строения необходимо закладывать ленточный фундамент. Для этого почва на участке под сараем выравнивается, убираются сорняки, корни. Далее необходимо выкопать траншею глубиной около метра по размеру планируемого строения, на дно засыпается щебень слоем до 40 см, устанавливается опалубка, арматурный каркас и заливается бетонная смесь. После заливки необходимо дать фундаменту высохнуть, затем можно приступать к возведению стен. 

Шаг 2 – возведение стен

Casa Dodero, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos Гараж в стиле модерн
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

Стены кирпичного сарая не обязательно делать массивными по толщине, вполне хватит кладки в полкирпича. Чтобы кладка получилась ровной и аккуратной, стоит делать расшивку сразу, пока раствор еще свежий. Для возведения сарая сооружения лучше всего использовать силикатный кирпич, поскольку он устойчив к сырости. Когда последний ряд готов, желательно залить армопояс. Он будет надежно держать всю конструкцию по всему периметру.

Шаг 3 – Установка и строительство стропильных конструкций

homify Гараж в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

После возведения стен, устанавливается крыша: широкая односкатная – если вы хотите сделать рядом с сараем еще и беседку под навесом, или более высокая двухскатная – тогда чердачное помещение наверху можно будет использовать для хранения садового инструмента и вещей. В качестве покрытия для крыши сарая специалисты советуют обычно выбирать шифер или рубероид, главное – обеспечить герметичность и хороший сток воды, тогда и крыша и сарай прослужат долго. 

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