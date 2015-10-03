Прозрачный и смелый супер-дом

Абсолютно современный дом с дизайнерскими структурными элементами создан мексиканской студией VG+VM Arquitectos в попытке найти баланс между загородной и городской жизнью. Данный проект стремится интегрировать в себе плюсы красивых пейзажей и комфорта высшего класса и может быть расценен как новый мексиканский модерн.
Общая площадь дома в 357 квадратных метра является весьма продуманной планировкой с учетом потребностей семьи. Она обращена по нужным сторонам света для определенного освещения и конкретных видов из каждой комнаты.
В целом данный проект призван показать возможности стиля модерн и панорамного остекления для современного загородного строительства. Частные зоны при этом остаются максимально скрытыми от посторонних глаз. Например, вы можете видеть две приватные комнаты слева на парадном фасаде здания. Они не просто не являются панорамными, но и имеют специальное затенение. В то же время парадная гостиная выглядит вызывающе и очень смело — огромные трехметровые окна с шириной более семи метров выглядят футуристично и невероятно модно.
На цокольном этаже вы можете заметить стоянку для двух машин, в то время как для более холодного климата здесь мог бы располагаться гараж. Входа у дома два — один слева, парадный, а второй справа, слегка скрытый и ведущий на террасу для вечеринок.
Обратите внимание и на ландшафтный дизайн в пустынном стиле. Здесь применяется мульчирование для всей поверхности палисадника, а в целях декора добавлены крупные местные камни. Посажено несколько пальм, а дерево посередине подъезда со временем скроет большое окно гостиной.
Холодные бетонные стены и небо контрастируют с полированными каменными плитами пола. Гостиная, оформленная в нейтральных тонах, является парадной на американский манер, что значит, что здесь находится уже общественная зона, а не приватная. При таком раскладе очень выгодно использовать панорамное остекление, ведь гостиная уже используется как часть внешнего мира.
Во всем доме остекление играет огромную роль для создания определенного образа дома. Большое количество солнечного света очень важно в Мексике, так как половина года здесь очень дождливая и пасмурная. Именно с учетом этих двух сезонов — сухого и влажного, подбирались в доме и отделочные материалы. Так, темное дерево лестницы в пасмурную погоду делает дом более уютным и теплым, а в солнечную показывает во всей красе свои рыжие оттенки.
На втором этаже есть и вторая гостиная, семейная или игровая для детей. Она находится прямо в лестничном холле, отделенная от самой лестницы небольшой перегородкой. Отсюда открывается прекрасный вид на горную долину, особенно вдохновляющий по вечерам, когда маленькие домики вдали светятся тысячами золотых звезд.
Современная кухня расположена на нижнем уровне и имеет вид на собственный участок с идеальным зеленым газоном и декоративными насаждениями. Столешницы здесь выбраны особенно прочные, из серого гранита, а большая часть функциональных предметов из нержавеющей стали.
Просторная терраса находится позади дома, почти на заднем дворике. На нее можно выйти как из парадной гостиной, так и из столовой. Остекление создает прекрасный вид на уже упомянутую долину даже из этого укромного местечка.
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