Прозрачный и смелый супер-дом

В целом данный проект призван показать возможности стиля модерн и панорамного остекления для современного загородного строительства. Частные зоны при этом остаются максимально скрытыми от посторонних глаз. Например, вы можете видеть две приватные комнаты слева на парадном фасаде здания. Они не просто не являются панорамными, но и имеют специальное затенение. В то же время парадная гостиная выглядит вызывающе и очень смело — огромные трехметровые окна с шириной более семи метров выглядят футуристично и невероятно модно.

На цокольном этаже вы можете заметить стоянку для двух машин, в то время как для более холодного климата здесь мог бы располагаться гараж. Входа у дома два — один слева, парадный, а второй справа, слегка скрытый и ведущий на террасу для вечеринок.

Обратите внимание и на ландшафтный дизайн в пустынном стиле. Здесь применяется мульчирование для всей поверхности палисадника, а в целях декора добавлены крупные местные камни. Посажено несколько пальм, а дерево посередине подъезда со временем скроет большое окно гостиной.