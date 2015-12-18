Новый швейцарский модерн

Настоящий драгоценный камень, жемчужина нашей коллекции и просто очень интересный дом — проект от студии SimmenGroup Holding AG выглядит так, будто его проект рисовали представители инопланетной цивилизации или, как минимум, люди из будущего.

Официальное название проекта «Солнечный пазл» показывает главную структурную особенность здания. Со всех окон, с четырех сторон света, трех уровней и просто отовсюду дом с помощью остекления собирает в себя солнечную энергию для того, чтобы жизнь в интерьерах казалась жизнью на природе. А точнее — в прекрасной швейцарской горной долине, где дом и расположен.

Архитекторы в данном случае продвигают моду на экстравагантные структуры. Вовсе не на интеграцию в ландшафт, как обычно бывает с традиционными стилями, а на полную перестройку окружающего пейзажа под образ мысли владельца.