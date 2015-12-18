Новый швейцарский модерн

Настоящий драгоценный камень, жемчужина нашей коллекции и просто очень интересный дом — проект от студии SimmenGroup Holding AG выглядит так, будто его проект рисовали представители инопланетной цивилизации или, как минимум, люди из будущего.
Официальное название проекта «Солнечный пазл» показывает главную структурную особенность здания. Со всех окон, с четырех сторон света, трех уровней и просто отовсюду дом с помощью остекления собирает в себя солнечную энергию для того, чтобы жизнь в интерьерах казалась жизнью на природе. А точнее — в прекрасной швейцарской горной долине, где дом и расположен.
Архитекторы в данном случае продвигают моду на экстравагантные структуры. Вовсе не на интеграцию в ландшафт, как обычно бывает с традиционными стилями, а на полную перестройку окружающего пейзажа под образ мысли владельца.
Расположение на склоне вносит динамику в данный проект, и сразу бросается в глаза умение преподать данный недостаток участка как изюминку проекта. Доминирующий вид здания, строгий дизайн и просто абсолютно другие стандарты по части размеров каждого элемента делают дом не похожим на другие объекты. Всего 940 квадратных метров площади несут безошибочный отпечаток души его создателей, и мы приглашаем вас окунуться в атмосферу этого проекта.
Дизайн каждого помещения призван создать определенное настроение для гостей. Так, терраса выглядит максимально расслабленной, будто созданной для медитаций на закатное солнце или тихого вечера с бокалом вина и близкими друзьями. Предлагая великолепный вид на живописные швейцарские поля и луга, эта терраса выступает над гаражом и прилегает к общественной зоне первого этажа, в которую включены гостиная, каминная и столовая.
В подвале находится гараж, помещения для хранения, хозяйственные комнаты, салон для покера и комната для домашнего кинотеатра.
Попадая внутрь этого дома, мы видим, как практически каждый возможный уголок использован для остекления и естественного освещения интерьеров. Из столовой и гостиной особенно прекрасно видна панорама, открывающаяся с большой террасы.
Легкий и элегантный дизайн в стиле минимализм имеет предельно функциональную направленность, но при это слегка смягчается теплой цветовой гаммой интерьера. Коричневый, кофейный, рыжее дерево и слоновая кость играют в этой комнате немаловажную роль в создании нужной атмосферы.
Мультимедийный центр, встроенный в стену, содержит TV, звуковую систему и колонки и элегантно вписан в минималистичный дизайн комнаты. С ним рифмуется глянцевый кофейный столик, помогающий вписать черный цвет в общее настроение интерьера.
Интересные материалы для отделки стен в ванной комнате всегда выходят на первый план, когда мы говорит о нестандартном интерьере. Здесь плитка под темный камень имитирует ощущение шале, но делает его более глянцевым, благодаря подсветке и изысканной мебели и сантехники. Ощущение роскоши и эксклюзивности присутствует в этой, казалось бы, декорированной под средневековье ванной комнате. Но дело здесь решают вовсе не конкретные материалы, а их сочетание со всеми остальными и общим настроением проекта.
Так, особенно интересный своей конструкцией дом оказался гораздо менее агрессивным, чем смотрелся на первый взгляд. Строгие конструкцией и темно-грифельный оттенок будто охраняют это здание от непрошеных гостей, тогда как в интерьерах раскрываются уют и карамельное очарование домашнего очага.
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