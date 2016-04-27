Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Садовый мини-пруд своими руками за один день

Перла Вереника Перла Вереника
table basse a partie de palettes recyclé , Palcreassion Palcreassion ГостинаяДиваны и журнальные столики
Loading admin actions …

Водная поверхность извечно привлекает своей умиротворенностью и тишиной. А малые формы – домашний мини-сад, небольшой водоем, вдвойне привлекательный и оригинальны. Если большой пруд поместиться не на каждом участке, то мини-водоем в деревянном контейнере можно разместить и на террасе рядом с домом, и в тихом уголке сада, и даже на балконе.

Установка фронтальной рамы

Landelijke achtertuin met stoer paviljoen, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Сад в стиле кантри
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Чтобы сделать фронтальную рамку для контейнера, не нужно делать крепления винтов с лицевой стороны. Соедините детали рамы с помощью внутреннего крепления, засверлив шуруп в одну деталь и затем – в другую, монтаж таким образом производится в закрытой угловой части. При таком соединении деталей необходимо следить, чтобы углы получались четкими и прямыми. 

Конструкция дна

homify Сад Бассейны и водоемы
homify

homify
homify
homify

Для начала нужно будет отпилить пару досок для дна контейнера нужной длины и отшлифовать срезы, чтобы монтаж был более плотным. Доски можно соединить винтами или строительным клеем. Клей дает более прочный результат на шероховатой поверхности древесины – нужно всего лишь плотно зажать доски вместе. Затем лишний слой клея убирается шпателем и уайт-спиритом. 

Простой ящик с резиновой прокладкой подойдет для мини-пруда

jardin sur pieds, Palcreassion Palcreassion Сад Растения Дерево Многоцветный
Palcreassion

Palcreassion
Palcreassion
Palcreassion

Чтобы даже простой деревянный ящик можно было использовать как емкость для мини-водоема, его внутреннюю поверхность необходимо хорошо обработать специальными материалами, создающими изолирующий слой.  Для этого подойдет, например, так называемый жидкий каучук – материал прочный, эластичный, стабильный. 

Отпилим доски нужного размера

table basse a partie de palettes recyclé , Palcreassion Palcreassion ГостинаяДиваны и журнальные столики
Palcreassion

Palcreassion
Palcreassion
Palcreassion

Соорудив дно, необходимо распилить все доски для конструкции ящика под нужный размер. Чтобы не ошибиться, проще всего сделать заранее небольшой чертеж с размерами и затем делать заготовки согласно такой таблице. Также необходимо уделить внимание подбору досок по толщине – даже незначительные отличия могут сказаться на прочности всей конструкции.

Собираем контейнер

Orto Urbano, Berilla srl Berilla srl Сад Горшки и вазы
Berilla srl

Berilla srl
Berilla srl
Berilla srl

Когда все детали готовы, пора приступать к сборке. Закрепите  разделители на дно, а затем добавьте боковые стороны контейнера. Присоединяйте все детали как с помощью клея, так и с использованием винтов, лишний клей со стыков деталей убирается шпателем. Обрежьте алюминиевый уголок, чтобы сделать угловые скобы и прикрепите их с помощью клея и шурупов.

Нанесение жидкого каучука

Eigentijdse tuin met zwembad en hoogteverschillen, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Сад в стиле модерн
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Готовый деревянный каркас мини-пруда с внутренней стороны необходимо основательно обработать так называемым жидким каучуком или жидкой резиной.  Жидкая резина представляет собой мастику холодного нанесения. Основой вещества является водная эмульсия полимерно-битумного типа. Отличительной особенностью резины является мгновенное отверждение. Поскольку она производится на водной основе, то испарение токсических веществ сведено до минимума. Такое гидроизоляционное бесшовное покрытие  не только отличается высокой степенью безопасности в плане экологии, но и позволяет справиться с работой быстро и обеспечить прочное покрытие с длительным сроком эксплуатации.

Закрепим фронтальный каркас и нальем воды

全国都市緑化フェア出展作品, 鈴木庭店 鈴木庭店 Сад в эклектичном стиле
鈴木庭店

鈴木庭店
鈴木庭店
鈴木庭店

Верхнюю часть контейнера для водоема можно оформить и закрепить с помощью рамки из реек. Ее монтируют с помощью клея и шурупов, оставив головки винтов заподлицо с поверхность. Это поможет избежать создания впадин в древесине, через которые будет проникать вода из мини-пруда наружу. 

Ну а теперь, пришло время наполнять контейнер мини-пруда водой, оформлять дно песком, камнями, а поверхность – водными растениями. 

Современная дача в эко-стиле
Проверите такую идею на прочность в новом дачном сезоне?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо