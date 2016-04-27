Садовый мини-пруд своими руками за один день

Водная поверхность извечно привлекает своей умиротворенностью и тишиной. А малые формы – домашний мини-сад, небольшой водоем, вдвойне привлекательный и оригинальны. Если большой пруд поместиться не на каждом участке, то мини-водоем в деревянном контейнере можно разместить и на террасе рядом с домом, и в тихом уголке сада, и даже на балконе.
Чтобы сделать фронтальную рамку для контейнера, не нужно делать крепления винтов с лицевой стороны. Соедините детали рамы с помощью внутреннего крепления, засверлив шуруп в одну деталь и затем – в другую, монтаж таким образом производится в закрытой угловой части. При таком соединении деталей необходимо следить, чтобы углы получались четкими и прямыми.
Для начала нужно будет отпилить пару досок для дна контейнера нужной длины и отшлифовать срезы, чтобы монтаж был более плотным. Доски можно соединить винтами или строительным клеем. Клей дает более прочный результат на шероховатой поверхности древесины – нужно всего лишь плотно зажать доски вместе. Затем лишний слой клея убирается шпателем и уайт-спиритом.
Чтобы даже простой деревянный ящик можно было использовать как емкость для мини-водоема, его внутреннюю поверхность необходимо хорошо обработать специальными материалами, создающими изолирующий слой. Для этого подойдет, например, так называемый жидкий каучук – материал прочный, эластичный, стабильный.
Соорудив дно, необходимо распилить все доски для конструкции ящика под нужный размер. Чтобы не ошибиться, проще всего сделать заранее небольшой чертеж с размерами и затем делать заготовки согласно такой таблице. Также необходимо уделить внимание подбору досок по толщине – даже незначительные отличия могут сказаться на прочности всей конструкции.
Когда все детали готовы, пора приступать к сборке. Закрепите разделители на дно, а затем добавьте боковые стороны контейнера. Присоединяйте все детали как с помощью клея, так и с использованием винтов, лишний клей со стыков деталей убирается шпателем. Обрежьте алюминиевый уголок, чтобы сделать угловые скобы и прикрепите их с помощью клея и шурупов.
Готовый деревянный каркас мини-пруда с внутренней стороны необходимо основательно обработать так называемым жидким каучуком или жидкой резиной. Жидкая резина представляет собой мастику холодного нанесения. Основой вещества является водная эмульсия полимерно-битумного типа. Отличительной особенностью резины является мгновенное отверждение. Поскольку она производится на водной основе, то испарение токсических веществ сведено до минимума. Такое гидроизоляционное бесшовное покрытие не только отличается высокой степенью безопасности в плане экологии, но и позволяет справиться с работой быстро и обеспечить прочное покрытие с длительным сроком эксплуатации.
Верхнюю часть контейнера для водоема можно оформить и закрепить с помощью рамки из реек. Ее монтируют с помощью клея и шурупов, оставив головки винтов заподлицо с поверхность. Это поможет избежать создания впадин в древесине, через которые будет проникать вода из мини-пруда наружу.
Ну а теперь, пришло время наполнять контейнер мини-пруда водой, оформлять дно песком, камнями, а поверхность – водными растениями.