Садовый мини-пруд своими руками за один день

Верхнюю часть контейнера для водоема можно оформить и закрепить с помощью рамки из реек. Ее монтируют с помощью клея и шурупов, оставив головки винтов заподлицо с поверхность. Это поможет избежать создания впадин в древесине, через которые будет проникать вода из мини-пруда наружу.

Ну а теперь, пришло время наполнять контейнер мини-пруда водой, оформлять дно песком, камнями, а поверхность – водными растениями.