Создаем идеальную комнату для детей

Так, а теперь отложи игрушки в сторону и садись за домашнее задание , – говорят родители своим детям, не подозревая, что для того, чтобы мотивировать ребенка заняться учебой, совсем необязательно заставлять его убирать игрушки, скорее, наоборот, пусть любимые игрушки всегда находятся рядом с ним. Запретный плод для всех слаще, а для детей он слаще вдвойне. Но если ребенок знает, что паузы между выполнением домашнего задания он всегда может посвятить играм, его эффективность повысится в разы.

На письменном столе, которые вы видите на изображении, помимо встроенного отверстия для ручек, карандашей и других канцелярских принадлежностей, также расположена маленькая гоночная трасса для игрушечных машинок. Еще одним полезным приобретением для детской комнаты станут обои под цвет школьной доски, на которых ребенок сможет рисовать или готовиться к урокам.