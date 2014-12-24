Создаем идеальную комнату для детей

Декорировать детскую комнату – сплошное удовольствие. Вот, где можно дать волю воображению и не обращать внимания на четкие рамки стилей. Как быстро придумать дизайн детской? Вернитесь воспоминаниями в детство и вспомните, чего вам больше всего не хватало в своей комнате, когда вы сами были ребенком. Больше кукол или машинок, больше пространства для подвижных игр, а может, ночных звезд на потолке, которые можно считать по ночам, когда совсем не спится. Проявите креативность, педагогический талант и превратите комнату вашего ребенка в пространство, в котором ему будет хотеться фантазировать и познавать новое.
Если ваш ребенок полон энергии, превратите одну из стен его комнаты в стену для скалолазния. Это подарит маленькому человеку массу радостных эмоций и наверняка улучшит его физическую подготовку. Чтобы уровень сложности стены соответствовал возрасту и уровню подготовки вашего ребенка, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом, и он поможет вам подобрать оптимальное расстояние между камнями.
В детской комнате обязательно должно быть одно необычное место, в котором можно и посидеть, и поиграть и даже поспать. Чем нестандартнее будет оно оформлено, тем больше радости доставит ребенку. В комнате, представленной на изображении, дизайнер встроил мягкие сиденья прямо в стену, создав таким образом настоящие маленькие гнезда, в которых можно сотворить столько всего интересного. Ваш ребенок наверняка будет очень гордиться, что его родители соорудили для него такое необычное пространство. Он с удовольствием будет играть в нем сам и приводить друзей.
Что касается декорирования стен детской, то тут ваши возможности действительно безграничны. Если малыш часто грустит, раскрасьте стены комнаты в веселые цвета, а если тянется к знаниям – наклейте обои, которые расскажут ребенку какую-то полезную историю, например, детский вариант политической карты мира. Дети будут часами изучать такую карту, что позволит им выучить все континенты задолго до того, как в школе появится георграфия.
Украсить потолок звездами мы рекомендуем прежде всего родителям, чьи дети боятся темноты. Как только вы выключите свет, фосфорные фигурки начнут светится, и ребенок тут же забудет про свои страхи. Как правило, такие звезды изготовлены из пластика, в который добавлены люминофоры, позволяющие накапливать свет от любого источника. Стоят такие фигурки совсем недорого, клеятся они с помощью двусторонних наклеек. При снятии они не оставляют пятен на потолке, поэтому вы можете часто менять комбинацию звезд, чтобы малыш не заскучал.
Маленькие дети должны много спать. Но, как мы знаем, уложить ребенка в пастель – задача не из простых. Помочь в этом может необычная кровать, в которой ребенку самому захочется проводить много времени. Сегодня на рынке существует огромное разнообразие детской мебели, вам остается выбрать лишь ту кровать, которая наиболее соответствует интересам вашего ребенка. Кровать-домик, кровать-машина, кровать-карета, кровать -дворец, кровать в виде огромной мягкой игрушки. Главное, чтобы ребенок мог не только спасть, но и играть в кровати, тогда проблем со сном у вашего чада будет значительно меньше.
Если спросить ребенка, что для него самое важное в комнате, он скорее всего укажет на игрушки. Поскольку детская мебель занимает не так уж и много места, покупайте детям побольше игрушек, которые будут способствовать развитию их интеллекта. Дети лучше всего осваивают новый материал во время игры, поэтому не жалейте пространства комнаты для образовательных игрушек.
Так, а теперь отложи игрушки в сторону и садись за домашнее задание, – говорят родители своим детям, не подозревая, что для того, чтобы мотивировать ребенка заняться учебой, совсем необязательно заставлять его убирать игрушки, скорее, наоборот, пусть любимые игрушки всегда находятся рядом с ним. Запретный плод для всех слаще, а для детей он слаще вдвойне. Но если ребенок знает, что паузы между выполнением домашнего задания он всегда может посвятить играм, его эффективность повысится в разы.
На письменном столе, которые вы видите на изображении, помимо встроенного отверстия для ручек, карандашей и других канцелярских принадлежностей, также расположена маленькая гоночная трасса для игрушечных машинок. Еще одним полезным приобретением для детской комнаты станут обои под цвет школьной доски, на которых ребенок сможет рисовать или готовиться к урокам.