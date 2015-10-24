Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как убрать комнату за 20 минут

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS, Schmidt Palmers Green Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Находим свой характер в уборке, не откладываем все на вечер воскресенья, теряя выходной, и больше никогда не боимся начинать убираться.

Стоит признать, чистота и опрятность нашего дома влияют на наше психологические самочувствие даже более, чем особенно изысканный ремонт. Вместе же — красивый дизайн и атмосферный декор, а также поддержание порядка помогают сделать дом действительно идеальным для нас и нашей семьи.

Найдите свой характер уборки

Спальня в стиле Ар-деко, Sweet Home Design Sweet Home Design Спальня в стиле модерн
Sweet Home Design

Спальня в стиле Ар-деко

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

В течение следующей недели проведите специальный эксперимент, который позволит вам найти собственный характер уборки. Многим очень сложно просто начать убираться, поэтому они часто пропускают некоторые дни, и в конечном итоге находят себя уже постоянно живущими в слегка неприбранной квартире.

Система FlyLady

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиная в скандинавском стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Загородный дом под Петербургом

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Будем честны — большинство людей терпеть не могут уборку. Но иногда по стечению обстоятельств это бремя ложится именно на ее крайнего не любителя просто из-за определенной семейной роли жены. Хорошо, если есть тот, кто относится к этому делу с удовольствием и может взять на себя эту обязанность, но если сейчас у вас просто нет выбора или вы именно тот человек — читайте нашу статью и узнавайте полезные факты об уборке.

Если вас интересует тема легкой и даже вдохновляющей (да-да, не поверите, но уборка может быть такой!) уборки, обратитесь к системе FlyLady, о которой можно найти много информации в сети.

Золотые правила

Квартира для Космополита, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Ванная комната в стиле минимализм
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира для Космополита

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Главными правилами этой прекрасной системы организации домашней уборки могут по праву считаться вот эти:

— Определи горячие точки. Это те места в доме, как рабочий стол или комод в прихожей, где вещи и мусор в хаотичном порядке скапливаются постоянно. Обычно в стандартной квартире ты можешь найти до 10 таких точек (включая кухонную раковину). И если держать их в идеальном порядке, по всему дому будет чувствовать свежесть и чистота.

— Отказ от идеализма. Система FlyLady отказывается от генеральных и «героических» уборок, которые проводятся раз в неделю и называет данным термином просто очищение одной комнаты. Работа распределяется в течение недели так, чтобы в день тратить минимум своего времени и в то же время иметь чистый дом абсолютно всегда, а не только к началу рабочей недели.

— Отказ от ненужных обязательств. Если в твоей жизни есть нейтральные дела, на которые ты тратишь время, но они не являются обязательными, а на поддержание порядка в доме времени не хватает — значит приоритеты расставлены не верно. Это может быть формальное участие в не интересующих тебя событиях и встречах, членство в клубе, который тебе не нравится, или любые обязательства «для вида».

Серебряные правила

country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Кухня в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

country villa, St. Petersburg

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

— Не торопись. В спешке теряются силы и нервы, а улыбаться при уборке никто не запрещает. Включи любимую музыку и тогда вовсе покажется, что наполовину ты отдыхаешь.

— Делай одно крупное дело за раз, не более того. Между «подходами» пей воду, выходи подышать на балкон, скушай кексик.

— Мелкие дела, наоборот, выполняй в длинном потоке (до 1 часа вкупе). Ты удивишься, как много успеешь сделать, если не будешь отвлекаться между мелкими делами.

— Убирайте слоями. Если вы начнете смахивать пыль с полочек и столешницы после того, как помоете пол, то рискуете проделать одну и ту же работу дважды или сокрушаться в невозможности сделать все идеально.

Некоторые другие советы мы приведем ниже в нашей статье. Надеемся, они помогут вам за 20-минутную ежедневную уборку позволить себе жить в чистом доме.

Ассоциативное хранение

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Детская комната в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Ассоциативное и эргономичное хранение подразумевает сразу две вещи. Во-первых, каждый предмет должен находится «под рукой». Так, полиэтиленовые пакеты на кухне лучше положить в маленький выдвижной ящик, а не в дальний верхний шкафчик. Кстати, в том же ящичке удобно хранить ножницы, пластыри, зажимы для сыпучих в пакетах, чеснокодавилку, новый пакет зубочисток и штопор.

В детской такой подход будет значить, что все части LEGO одного размера хранятся в одной коробке, а более крупные — в другой, и желательно их поставить подальше друг от друга.

Ассоциативное хранение подойдет тем, кто часто не может найти некоторые вещи в своем доме. Так, фонарик и свечи положите ближе к выключателю, а вазы — в шкафу рядом с цветочным декором.

О чем все забывают

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

1. Вещи, у которых до сих пор нет собственного места в доме, в принципе не могут быть прибраны и всегда будут мешаться. Найдите для них место, отведите ящик, купите красивую коробочку или новые вешалки.

2. Вы не можете сделать все и сразу. Иногда огромный фронт работ может давить на вас, поэтому постарайтесь разделить всю уборку на неделю или выходные, если после работы вы в неподходящем настроении. Каждой комнате можно отдать день в неделю.

3. Списки действительно помогают. Возьмите листок и назовите его «кухня». Найдите три самых сложных дела (обычно это раковина, столешница и пол), три средних и три легких. Когда все задачи прямо перед вами, уборка не кажется чем-то нудным и долгим, а становится вполне достижимой целью. О том, с легких или тяжелых дел стоит начинать, читайте ниже.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Два решения

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Есть два решения, которые вы можете самостоятельно на себе проверить. Возьмите день, когда вашей целью является генеральная уборка, например, кухни, которую в идеале надо проводить раз в неделю. В первый раз попробуйте начать с малого — просто заметьте один недостаток и устраните его, затем второй, третий и посмотрите, затянет ли вас сам процесс. Переходите от самых маленьких мелочей к более сложным и долгим процедурам. 

В следующий раз, через неделю, попробуйте начать с самой сложной и вами нелюбимой работы, переходя постепенно к столь приятной, как расстановка чистых ярких кружек по полочкам. Посмотрите, какой характер уборки дается вам легче. Помогают ли вам маленькие свершения убедиться в возможности большой уборки или же, выполнив самую сложную работу, вы понимаете, что осталось «всего-ничего» и с легкостью продолжаете?

Всегда награждайте себя

Grey elegance, Домрачева Екатерина Домрачева Екатерина Ванная комната в стиле модерн
Домрачева Екатерина

Grey elegance

Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина

Под конец уборки всегда награждайте себя любимым сериалом или парой свежих цветов в интерьере. Не бойтесь проявить к себе излишнюю мягкость в этом деле, но никогда не подкупайте себя, не берите «подарки» за будущую работу.

Специально для вас на homify:

Чудеса эргономики в открытой планировке;

Азиатский стиль в дизайне интерьера.

Бра над кроватью в спальне: идеи и фото
А какие вы знаете трюки по облегченной уборке?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо