Как убрать комнату за 20 минут

Главными правилами этой прекрасной системы организации домашней уборки могут по праву считаться вот эти:

— Определи горячие точки. Это те места в доме, как рабочий стол или комод в прихожей, где вещи и мусор в хаотичном порядке скапливаются постоянно. Обычно в стандартной квартире ты можешь найти до 10 таких точек (включая кухонную раковину). И если держать их в идеальном порядке, по всему дому будет чувствовать свежесть и чистота.

— Отказ от идеализма. Система FlyLady отказывается от генеральных и «героических» уборок, которые проводятся раз в неделю и называет данным термином просто очищение одной комнаты. Работа распределяется в течение недели так, чтобы в день тратить минимум своего времени и в то же время иметь чистый дом абсолютно всегда, а не только к началу рабочей недели.

— Отказ от ненужных обязательств. Если в твоей жизни есть нейтральные дела, на которые ты тратишь время, но они не являются обязательными, а на поддержание порядка в доме времени не хватает — значит приоритеты расставлены не верно. Это может быть формальное участие в не интересующих тебя событиях и встречах, членство в клубе, который тебе не нравится, или любые обязательства «для вида».