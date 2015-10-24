Как убрать комнату за 20 минут

Находим свой характер в уборке, не откладываем все на вечер воскресенья, теряя выходной, и больше никогда не боимся начинать убираться.
Стоит признать, чистота и опрятность нашего дома влияют на наше психологические самочувствие даже более, чем особенно изысканный ремонт. Вместе же — красивый дизайн и атмосферный декор, а также поддержание порядка помогают сделать дом действительно идеальным для нас и нашей семьи.
В течение следующей недели проведите специальный эксперимент, который позволит вам найти собственный характер уборки. Многим очень сложно просто начать убираться, поэтому они часто пропускают некоторые дни, и в конечном итоге находят себя уже постоянно живущими в слегка неприбранной квартире.
Будем честны — большинство людей терпеть не могут уборку. Но иногда по стечению обстоятельств это бремя ложится именно на ее крайнего не любителя просто из-за определенной семейной роли жены. Хорошо, если есть тот, кто относится к этому делу с удовольствием и может взять на себя эту обязанность, но если сейчас у вас просто нет выбора или вы именно тот человек — читайте нашу статью и узнавайте полезные факты об уборке.
Если вас интересует тема легкой и даже вдохновляющей (да-да, не поверите, но уборка может быть такой!) уборки, обратитесь к системе FlyLady, о которой можно найти много информации в сети.
Главными правилами этой прекрасной системы организации домашней уборки могут по праву считаться вот эти:
— Определи горячие точки. Это те места в доме, как рабочий стол или комод в прихожей, где вещи и мусор в хаотичном порядке скапливаются постоянно. Обычно в стандартной квартире ты можешь найти до 10 таких точек (включая кухонную раковину). И если держать их в идеальном порядке, по всему дому будет чувствовать свежесть и чистота.
— Отказ от идеализма. Система FlyLady отказывается от генеральных и «героических» уборок, которые проводятся раз в неделю и называет данным термином просто очищение одной комнаты. Работа распределяется в течение недели так, чтобы в день тратить минимум своего времени и в то же время иметь чистый дом абсолютно всегда, а не только к началу рабочей недели.
— Отказ от ненужных обязательств. Если в твоей жизни есть нейтральные дела, на которые ты тратишь время, но они не являются обязательными, а на поддержание порядка в доме времени не хватает — значит приоритеты расставлены не верно. Это может быть формальное участие в не интересующих тебя событиях и встречах, членство в клубе, который тебе не нравится, или любые обязательства «для вида».
— Не торопись. В спешке теряются силы и нервы, а улыбаться при уборке никто не запрещает. Включи любимую музыку и тогда вовсе покажется, что наполовину ты отдыхаешь.
— Делай одно крупное дело за раз, не более того. Между «подходами» пей воду, выходи подышать на балкон, скушай кексик.
— Мелкие дела, наоборот, выполняй в длинном потоке (до 1 часа вкупе). Ты удивишься, как много успеешь сделать, если не будешь отвлекаться между мелкими делами.
— Убирайте слоями. Если вы начнете смахивать пыль с полочек и столешницы после того, как помоете пол, то рискуете проделать одну и ту же работу дважды или сокрушаться в невозможности сделать все идеально.
Некоторые другие советы мы приведем ниже в нашей статье. Надеемся, они помогут вам за 20-минутную ежедневную уборку позволить себе жить в чистом доме.
Ассоциативное и эргономичное хранение подразумевает сразу две вещи. Во-первых, каждый предмет должен находится «под рукой». Так, полиэтиленовые пакеты на кухне лучше положить в маленький выдвижной ящик, а не в дальний верхний шкафчик. Кстати, в том же ящичке удобно хранить ножницы, пластыри, зажимы для сыпучих в пакетах, чеснокодавилку, новый пакет зубочисток и штопор.
В детской такой подход будет значить, что все части LEGO одного размера хранятся в одной коробке, а более крупные — в другой, и желательно их поставить подальше друг от друга.
Ассоциативное хранение подойдет тем, кто часто не может найти некоторые вещи в своем доме. Так, фонарик и свечи положите ближе к выключателю, а вазы — в шкафу рядом с цветочным декором.
1. Вещи, у которых до сих пор нет собственного места в доме, в принципе не могут быть прибраны и всегда будут мешаться. Найдите для них место, отведите ящик, купите красивую коробочку или новые вешалки.
2. Вы не можете сделать все и сразу. Иногда огромный фронт работ может давить на вас, поэтому постарайтесь разделить всю уборку на неделю или выходные, если после работы вы в неподходящем настроении. Каждой комнате можно отдать день в неделю.
3. Списки действительно помогают. Возьмите листок и назовите его «кухня». Найдите три самых сложных дела (обычно это раковина, столешница и пол), три средних и три легких. Когда все задачи прямо перед вами, уборка не кажется чем-то нудным и долгим, а становится вполне достижимой целью. О том, с легких или тяжелых дел стоит начинать, читайте ниже.
Есть два решения, которые вы можете самостоятельно на себе проверить. Возьмите день, когда вашей целью является генеральная уборка, например, кухни, которую в идеале надо проводить раз в неделю. В первый раз попробуйте начать с малого — просто заметьте один недостаток и устраните его, затем второй, третий и посмотрите, затянет ли вас сам процесс. Переходите от самых маленьких мелочей к более сложным и долгим процедурам.
В следующий раз, через неделю, попробуйте начать с самой сложной и вами нелюбимой работы, переходя постепенно к столь приятной, как расстановка чистых ярких кружек по полочкам. Посмотрите, какой характер уборки дается вам легче. Помогают ли вам маленькие свершения убедиться в возможности большой уборки или же, выполнив самую сложную работу, вы понимаете, что осталось «всего-ничего» и с легкостью продолжаете?
Под конец уборки всегда награждайте себя любимым сериалом или парой свежих цветов в интерьере. Не бойтесь проявить к себе излишнюю мягкость в этом деле, но никогда не подкупайте себя, не берите «подарки» за будущую работу.
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