Коттедж в скандинавском стиле

Всем любителям скандинавского дизайна мы посвящаем эту статью об испанском коттедже, оформленном как раз в нордическом стиле. Этот белоснежный домик от дизайн-студии House Habitat отлично покажет нам все плюсы скандинавского минимализма, который позволяет визуально расширить маленькие комнаты и сделать небольшое жилье очень стильным и целостным в декоративном плане.

Дом построен на склоне холма и из-за этого имеет прекрасный вид на город и совсем невысокие лесистые горы. На цоколе располагается гараж и первый вход в дом с улицы, тогда как второй этаж полностью жилой и с очень просторной террасой.