Коттедж в скандинавском стиле

Всем любителям скандинавского дизайна мы посвящаем эту статью об испанском коттедже, оформленном как раз в нордическом стиле. Этот белоснежный домик от дизайн-студии House Habitat отлично покажет нам все плюсы скандинавского минимализма, который позволяет визуально расширить маленькие комнаты и сделать небольшое жилье очень стильным и целостным в декоративном плане.
Дом построен на склоне холма и из-за этого имеет прекрасный вид на город и совсем невысокие лесистые горы. На цоколе располагается гараж и первый вход в дом с улицы, тогда как второй этаж полностью жилой и с очень просторной террасой.
Так выглядит дом со стороны заднего дворика, который имеет столь же небольшие размеры, как он сам. Для отделки экстерьера был выбран светлый сайдинг и белые окна, а перила террасы с цветущими горшками и прочие декоративные мелочи делают дом более изысканным и даже романтичным.
На самой террасе мы находим два главных места для отдыха — один семейный, другой приватный. Столовая группа у большой стеклянной двери позволяет собрать семью за одним столом под южным испанским солнцем, а отдельная софа на тонких ножках справа от нее является читальным уголком хозяйки и местом для встреч с подругами.
Небольшая гостиная этого дома оформлена практически в белоснежных тонах. TV и камин являются единственным темными пятнами, неизбежными в любом дизайне такого типа. Чтобы не сделать интерьер просто черно-белым, дизайнер добавил уравновешивающую фокусную точку — серое кресло с орнаментом «собачий зуб», оформленное темным пледом. Так в комнате сохраняется и нежный скандинавский стиль, и техника не смотрится столь чужеродной, как могла бы.
Особенно элегантным интерьером в этом доме может похвастаться кухня. Совсем небольшая, но очень уютная и современная, она имеет выход на крыльцо и всего три зоны для готовки и принятия пищи. Первая находится вдоль стены и совмещает в себе все стандартные функции гарнитура, кроме раковины. Последняя расположилась на отдельном кухонном острове, который является еще и зонирующим элементом. Небольшая столовая группа стоит прямо при нем, у большого панорамного окна.
Хозяйская спальня с совсем деревенским колоритом имеет вид на густую зеленую посадку прямо перед домом. Здесь дизайнер постарался воплотить сразу две мечты хозяйки — об интерьере в стиле шебби-шик и о стиле коастал. Традиционная цветовая гамма из голубого и песочного относится ко второму стилю, а розовые, бордовые и оливковые цвета — к первому. Дизайнер смог найти баланс и в декоре — картина с изображением пляжа и милый розовый букетик на прикроватной тумбочке отлично поддерживают обе концепции.
Последняя комната, по которой мы прогуляемся в нашей увлекательной экскурсии, нестандартна в отделке. Традиционно в таком скандинавско-испанском домике не было бы столь крупного темного пятна, как стены грифельного цвета в этой ванной. Но данный дизайнерский ход еще раз доказывает, что интерьеры этого проекта очень разнообразны и собирают в себе полюбившиеся дизайнеру и хозяйке традиции из многих стилей.
Так, белоснежный скандинавский минимализм в ванной приобрел темную стену, а гостиная — английское кресло, и все это уютно сочетается под одной крышей.
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