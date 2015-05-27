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Коттедж в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
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Всем любителям скандинавского дизайна мы посвящаем эту статью об испанском коттедже, оформленном как раз в нордическом стиле. Этот белоснежный домик от дизайн-студии House Habitat отлично покажет нам все плюсы скандинавского минимализма, который позволяет визуально расширить маленькие комнаты и сделать небольшое жилье очень стильным и целостным в декоративном плане.

Дом построен на склоне холма и из-за этого имеет прекрасный вид на город и совсем невысокие лесистые горы. На цоколе располагается гараж и первый вход в дом с улицы, тогда как второй этаж полностью жилой и с очень просторной террасой.

Уютное гнездышко

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Так выглядит дом со стороны заднего дворика, который имеет столь же небольшие размеры, как он сам. Для отделки экстерьера был выбран светлый сайдинг и белые окна, а перила террасы с цветущими горшками и прочие декоративные мелочи делают дом более изысканным и даже романтичным.

На самой террасе мы находим два главных места для отдыха — один семейный, другой приватный. Столовая группа у большой стеклянной двери позволяет собрать семью за одним столом под южным испанским солнцем, а отдельная софа на тонких ножках справа от нее является читальным уголком хозяйки и местом для встреч с подругами.

Стильная гостиная

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Небольшая гостиная этого дома оформлена практически в белоснежных тонах. TV и камин являются единственным темными пятнами, неизбежными в любом дизайне такого типа. Чтобы не сделать интерьер просто черно-белым, дизайнер добавил уравновешивающую фокусную точку — серое кресло с орнаментом «собачий зуб», оформленное темным пледом. Так в комнате сохраняется и нежный скандинавский стиль, и техника не смотрится столь чужеродной, как могла бы.

Кухня в глянце

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Особенно элегантным интерьером в этом доме может похвастаться кухня. Совсем небольшая, но очень уютная и современная, она имеет выход на крыльцо и всего три зоны для готовки и принятия пищи. Первая находится вдоль стены и совмещает в себе все стандартные функции гарнитура, кроме раковины. Последняя расположилась на отдельном кухонном острове, который является еще и зонирующим элементом. Небольшая столовая группа стоит прямо при нем, у большого панорамного окна.

Провинциальная спальня

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Хозяйская спальня с совсем деревенским колоритом имеет вид на густую зеленую посадку прямо перед домом. Здесь дизайнер постарался воплотить сразу две мечты хозяйки — об интерьере в стиле шебби-шик и о стиле коастал. Традиционная цветовая гамма из голубого и песочного относится ко второму стилю, а розовые, бордовые и оливковые цвета — к первому. Дизайнер смог найти баланс и в декоре — картина с изображением пляжа и милый розовый букетик на прикроватной тумбочке отлично поддерживают обе концепции.

Ванная комната

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Последняя комната, по которой мы прогуляемся в нашей увлекательной экскурсии, нестандартна в отделке. Традиционно в таком скандинавско-испанском домике не было бы столь крупного темного пятна, как стены грифельного цвета в этой ванной. Но данный дизайнерский ход еще раз доказывает, что интерьеры этого проекта очень разнообразны и собирают в себе полюбившиеся дизайнеру и хозяйке традиции из многих стилей.

Так, белоснежный скандинавский минимализм в ванной приобрел темную стену, а гостиная — английское кресло, и все это уютно сочетается под одной крышей.

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