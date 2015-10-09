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Райский дом с водопадом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
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Сегодня мы познакомим вас с совершенно неожиданным проектом — конкурсной работой от Студии архитектуры и дизайна «St.art». Этот особняк предположительно должен быть построен на территории Доминиканской республики (Republica Dominicana) в районе Рио Сан Хуан и иметь площадь более 450 квадратных метров.

В полутора километрах от береговой линии, на ровном плато с потрясающим видом, этот дом имеет свой собственный характер, который в первую очередь показывает максимальное использование природы во благо семьи. Кроме панорамных окон, уютного окружения зеленью джунглей, пальмами и ландшафтным дизайном на самом участке, весь проект пропитан особым отношением к тропическому климату и его дарам. Посмотрим, что из этого получилось?

Джунгли во власти человека

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Весь дом окружен густой растительностью, и на самом участке тоже добавлены зеленые насаждения. Так, маленькую деревянную террасу при бассейне пальмы просто окружили. Лежа в шезлонге, можно будет наслаждаться видом ярко-зеленой листвы и ее нежным шуршанием на ветру.

Все дорожки в комплексе элегантно обсажены стрижеными кустами, а декоративные растения в контейнерах находятся как внутри дома, так и на многочисленных террасах. По периметру участка был создан еще один защитно-барьерный слой из высоких кустарников и деревьев.

Водопад и собственная лагуна

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

В небольшом личном раю здесь уместилась проходная зона с выходом в парк участка, лавочки, две террасы и крытая беседка, спрятанная от посторонних глаз и обжигающих солнечных лучей под массивной бетонной конструкцией.

Крытая беседка

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Эта беседка имеет особенно обворожительный вид на собственные владения и выполнена в урбанистическом стиле с использованием металлов, монохромной серой расцветки и неокрашенного бетона. В противовес этому месту на дощатой террасе мы чувствуем тропическое настроение, теплое и летнее круглый год.

Гостиная со вторым светом

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Просторная гостиная совмещена с парадной столовой в одном большом помещении. С помощью панорамных окон мы получаем виды на лес, городок и океан вдали. Сама гостиная выполнена в стиле азиатского минимализма и сочетает в себе в очень естественной манере дерево, нежные пастельные оттенки и белизну мягкой мебели и декоративных колонн.

Спальня с видом на океан

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Хозяйская спальня имеет собственный бассейн и панорамный вид на джунгли и океан. Отсюда виден и город Рио Сан Хуан, полный маленьких домиков с черепичными крышами. Интерьер этой спальни оформлен в урбанистическом стиле с использованием эко-элементов из натурального дерева и камня.

Ванная комната в стиле минимализм

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Ванная комната на первом этаже отличается особенной изысканностью в оформлении. Здесь минимализм приобретает глянцевые черты, благодаря отражающим поверхностям и лаконичным формам сантехники и мебели в целом. Окна от пола до потолка выходят на огороженную декоративной конструкцией террасу. Она позволяет сохранить приватность, но все же благодаря не сплошной крыше пропускает много солнечного света.

Обзор проекта «Дом с водопадом»

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

На этой фотографии вы можете рассмотреть проект «Дом с водопадом» со всех сторон. Обратите внимание на форму дома, которая напоминает букву «Г» и то, что с различных сторон света особняк выглядит совершенно по-разному. Так, южные фасады имеют минимальное освещение, а северные — максимальное, что позволяет жить в жарком климате с комфортом.

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