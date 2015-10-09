Райский дом с водопадом

Сегодня мы познакомим вас с совершенно неожиданным проектом — конкурсной работой от Студии архитектуры и дизайна «St.art». Этот особняк предположительно должен быть построен на территории Доминиканской республики (Republica Dominicana) в районе Рио Сан Хуан и иметь площадь более 450 квадратных метров.

В полутора километрах от береговой линии, на ровном плато с потрясающим видом, этот дом имеет свой собственный характер, который в первую очередь показывает максимальное использование природы во благо семьи. Кроме панорамных окон, уютного окружения зеленью джунглей, пальмами и ландшафтным дизайном на самом участке, весь проект пропитан особым отношением к тропическому климату и его дарам. Посмотрим, что из этого получилось?