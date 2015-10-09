Райский дом с водопадом

Сегодня мы познакомим вас с совершенно неожиданным проектом — конкурсной работой от Студии архитектуры и дизайна «St.art». Этот особняк предположительно должен быть построен на территории Доминиканской республики (Republica Dominicana) в районе Рио Сан Хуан и иметь площадь более 450 квадратных метров.
В полутора километрах от береговой линии, на ровном плато с потрясающим видом, этот дом имеет свой собственный характер, который в первую очередь показывает максимальное использование природы во благо семьи. Кроме панорамных окон, уютного окружения зеленью джунглей, пальмами и ландшафтным дизайном на самом участке, весь проект пропитан особым отношением к тропическому климату и его дарам. Посмотрим, что из этого получилось?
Весь дом окружен густой растительностью, и на самом участке тоже добавлены зеленые насаждения. Так, маленькую деревянную террасу при бассейне пальмы просто окружили. Лежа в шезлонге, можно будет наслаждаться видом ярко-зеленой листвы и ее нежным шуршанием на ветру.
Все дорожки в комплексе элегантно обсажены стрижеными кустами, а декоративные растения в контейнерах находятся как внутри дома, так и на многочисленных террасах. По периметру участка был создан еще один защитно-барьерный слой из высоких кустарников и деревьев.
В небольшом личном раю здесь уместилась проходная зона с выходом в парк участка, лавочки, две террасы и крытая беседка, спрятанная от посторонних глаз и обжигающих солнечных лучей под массивной бетонной конструкцией.
Эта беседка имеет особенно обворожительный вид на собственные владения и выполнена в урбанистическом стиле с использованием металлов, монохромной серой расцветки и неокрашенного бетона. В противовес этому месту на дощатой террасе мы чувствуем тропическое настроение, теплое и летнее круглый год.
Просторная гостиная совмещена с парадной столовой в одном большом помещении. С помощью панорамных окон мы получаем виды на лес, городок и океан вдали. Сама гостиная выполнена в стиле азиатского минимализма и сочетает в себе в очень естественной манере дерево, нежные пастельные оттенки и белизну мягкой мебели и декоративных колонн.
Хозяйская спальня имеет собственный бассейн и панорамный вид на джунгли и океан. Отсюда виден и город Рио Сан Хуан, полный маленьких домиков с черепичными крышами. Интерьер этой спальни оформлен в урбанистическом стиле с использованием эко-элементов из натурального дерева и камня.
Ванная комната на первом этаже отличается особенной изысканностью в оформлении. Здесь минимализм приобретает глянцевые черты, благодаря отражающим поверхностям и лаконичным формам сантехники и мебели в целом. Окна от пола до потолка выходят на огороженную декоративной конструкцией террасу. Она позволяет сохранить приватность, но все же благодаря не сплошной крыше пропускает много солнечного света.
На этой фотографии вы можете рассмотреть проект «Дом с водопадом» со всех сторон. Обратите внимание на форму дома, которая напоминает букву «Г» и то, что с различных сторон света особняк выглядит совершенно по-разному. Так, южные фасады имеют минимальное освещение, а северные — максимальное, что позволяет жить в жарком климате с комфортом.
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— Из старого дома в модный таунхаус;