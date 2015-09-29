Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Винный погреб в старинном особняке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Мечта о собственном винном погребе иногда может принимать просто потрясающие черты. Так, самые сокровенные желания заказчика выполнили дизайнеры из студии Sweet Home Design, создав винный погреб при особняке в итальянском стиле.

Традиционная обстановка, кирпичные сводчатые потолки, стеклянные двери с изысканными орнаментами и, что самое важное, две полноценные зоны отдыха для дегустаций и встреч с друзьями теперь являются настоящей сокровищницей особняка.

Винный погреб в принципе поднимает любой коттедж на новый уровень, добавляя ему не только шарму, и но просто функциональности. Его можно расположить либо в уже имеющемся цоколе, либо запланировать еще на стадии проектирования всего дома.

Дегустация

Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Винный погреб в старинном особняке

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Зона дегустации имеет особое настроение и может похвастаться весьма утонченным подбором мебели и всех текстур. Здесь можно не только наслаждаться вином, сигарами и лучшими сырами, но и проводить встречи (как дружеские, так и деловые), играть в покер, обсуждать любимые темы и просто наслаждаться жизнью.

Стоит также отметить, что винный погреб может стать не только местом для встреч, но и личным кабинетом или приватным уголком, где можно остаться наедине со своими мыслями, проблемами и мечтами. Такое место очень полезно иметь каждому члену семьи, включая главу семейства, поэтому ванный погреб — прекрасная возможность воплотить такую идею в жизнь.

Приятная компания

Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Винный погреб в старинном особняке

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Общий антураж всего проекта винного погреба говорит о том, что хозяину было просто необходимо место для того, чтобы собрать приятную компанию и окружить ее замечательным настроением роскоши и изобилия.

Мебель под старину и все другие элементы рассчитывались не просто на красивый интерьер, но на эстетическое путешествие во время, когда еще не было пластика и других искусственных заменителей природы. Здесь вы можете ощутить настоящую жизнь, потрогать холодный камень и тепло дерева, вдохнуть дым кубинских сигар и вкусить сыра со швейцарских горных долин. В общем — собрать в одном месте все самое лучшее и дорогое вашему сердцу.

Задушевные беседы

Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Винный погреб в старинном особняке

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Еще одна комната в этом проекте похожа на гостиную или кабинет и может использоваться для особенно долгих бесед с максимальным комфортом. Большое внимание в дизайне здесь привлекает диван с высокой резной спинкой, напоминающий покои шейхов или колониальные трофеи мореплавателей. Кофейный столик при диване похож на морской сундук, а на стене висит старинная карта мира, что тоже говорит о настроении морей и странствий в этом интерьере.

Дизайн и декор

Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Винный погреб в старинном особняке

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

В целом интерьеры оформлены в традиционном итальянском стиле. Массивная мебель из дерева темных пород поддерживает определенный старинный антураж, а современные дополнения в виде интересной подсветки, стеклянной стены с орнаментом и новейшей системы кондиционирования позволяют с комфортом погрузиться в прошлое старой-доброй Италии.

Винный погреб

Винный погреб в старинном особняке, Sweet Home Design Sweet Home Design Винный погреб в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Винный погреб в старинном особняке

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Сам винный погреб находится в отдельном помещении с несколькими секциями для хранения. Посередине, будто на пьедестале — особенно редкие и любимые хозяином вина. Такой винный погреб может стать не только хобби или отдушиной, но и возможностью для инвестирования в лучшие сорта.

Специально для вас на homify:

Усадьба в поселке Сосновый бор;

Идеи для дизайна гардеробных комнат.

Ваш идеальный домик в лесу
А вас интересует возможность иметь свой собственный винный погреб при коттедже?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо