Винный погреб в старинном особняке

Мечта о собственном винном погребе иногда может принимать просто потрясающие черты. Так, самые сокровенные желания заказчика выполнили дизайнеры из студии Sweet Home Design, создав винный погреб при особняке в итальянском стиле.
Традиционная обстановка, кирпичные сводчатые потолки, стеклянные двери с изысканными орнаментами и, что самое важное, две полноценные зоны отдыха для дегустаций и встреч с друзьями теперь являются настоящей сокровищницей особняка.
Винный погреб в принципе поднимает любой коттедж на новый уровень, добавляя ему не только шарму, и но просто функциональности. Его можно расположить либо в уже имеющемся цоколе, либо запланировать еще на стадии проектирования всего дома.
Зона дегустации имеет особое настроение и может похвастаться весьма утонченным подбором мебели и всех текстур. Здесь можно не только наслаждаться вином, сигарами и лучшими сырами, но и проводить встречи (как дружеские, так и деловые), играть в покер, обсуждать любимые темы и просто наслаждаться жизнью.
Стоит также отметить, что винный погреб может стать не только местом для встреч, но и личным кабинетом или приватным уголком, где можно остаться наедине со своими мыслями, проблемами и мечтами. Такое место очень полезно иметь каждому члену семьи, включая главу семейства, поэтому ванный погреб — прекрасная возможность воплотить такую идею в жизнь.
Общий антураж всего проекта винного погреба говорит о том, что хозяину было просто необходимо место для того, чтобы собрать приятную компанию и окружить ее замечательным настроением роскоши и изобилия.
Мебель под старину и все другие элементы рассчитывались не просто на красивый интерьер, но на эстетическое путешествие во время, когда еще не было пластика и других искусственных заменителей природы. Здесь вы можете ощутить настоящую жизнь, потрогать холодный камень и тепло дерева, вдохнуть дым кубинских сигар и вкусить сыра со швейцарских горных долин. В общем — собрать в одном месте все самое лучшее и дорогое вашему сердцу.
Еще одна комната в этом проекте похожа на гостиную или кабинет и может использоваться для особенно долгих бесед с максимальным комфортом. Большое внимание в дизайне здесь привлекает диван с высокой резной спинкой, напоминающий покои шейхов или колониальные трофеи мореплавателей. Кофейный столик при диване похож на морской сундук, а на стене висит старинная карта мира, что тоже говорит о настроении морей и странствий в этом интерьере.
В целом интерьеры оформлены в традиционном итальянском стиле. Массивная мебель из дерева темных пород поддерживает определенный старинный антураж, а современные дополнения в виде интересной подсветки, стеклянной стены с орнаментом и новейшей системы кондиционирования позволяют с комфортом погрузиться в прошлое старой-доброй Италии.
Сам винный погреб находится в отдельном помещении с несколькими секциями для хранения. Посередине, будто на пьедестале — особенно редкие и любимые хозяином вина. Такой винный погреб может стать не только хобби или отдушиной, но и возможностью для инвестирования в лучшие сорта.
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