Винный погреб в старинном особняке

Мечта о собственном винном погребе иногда может принимать просто потрясающие черты. Так, самые сокровенные желания заказчика выполнили дизайнеры из студии Sweet Home Design, создав винный погреб при особняке в итальянском стиле.

Традиционная обстановка, кирпичные сводчатые потолки, стеклянные двери с изысканными орнаментами и, что самое важное, две полноценные зоны отдыха для дегустаций и встреч с друзьями теперь являются настоящей сокровищницей особняка.

Винный погреб в принципе поднимает любой коттедж на новый уровень, добавляя ему не только шарму, и но просто функциональности. Его можно расположить либо в уже имеющемся цоколе, либо запланировать еще на стадии проектирования всего дома.