Модерн в хвойных лесах Ленинградской области

Профессионалы из студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT представляют нашему вниманию смелый и амбициозный проект коттеджа в Ленинградской области. Выполненный в стиле модерн он выглядит особенно эффектно в окружении полудикой природы и естественной красоты соснового бора.

Главными эксклюзивными элементами в данном проекте являются современная планировка, панорамное остекление и дополнительный проект сауны с огромным патио. Посмотреть на все это вы сможете ниже.