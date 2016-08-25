Модерн в хвойных лесах Ленинградской области

Профессионалы из студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT представляют нашему вниманию смелый и амбициозный проект коттеджа в Ленинградской области. Выполненный в стиле модерн он выглядит особенно эффектно в окружении полудикой природы и естественной красоты соснового бора.
Главными эксклюзивными элементами в данном проекте являются современная планировка, панорамное остекление и дополнительный проект сауны с огромным патио. Посмотреть на все это вы сможете ниже.
Со стороны заднего дворика мы видим полную открытость природе и собственному саду в лучших традициях современной загородной архитектуры. Скандинавский стиль в оформлении фасадов основывается на сочетании двух пород натурального дерева и их комбинировании в отделке. Визуально верхний этаж является светлым и легким, а нижний — темный и основательным, что позволяет вписать полупрозрачную конструкцию в природный ландшафт по естественным законам.
Через эти окна мы видим столовую и гостиную с традиционным камином, удачно сочетающимся с особенно современным обликом дома. Панорамное остекление — всегда хороший выбор для домов, построенных в стилях минимализм, модерн и современный скандинавский.
Террасы возле дома в данном случае являются не просто еще одним местом для приема гостей, но и ежедневной площадкой для игр детей, досуга родителей и просто любования окружающими пейзажами. Здесь достаточно места для всего, что может прийти в голову, а вход осуществляется через стеклянные двери-слайдеры в столовой.
В просторной гостиной мягкая мебель стоит нетрадиционно — прямо в центре, спинкой к проходному пространству столовой и лестничного холла. Такой подход окупает себя — расстановка мебели выглядит очень стильно и модно.
Вдали у стены вы можете видеть лестницу за стеклянным экраном, которая визуально не занимает общего пространства, а наверху есть балкон со стеклянными перилами и двери в спальни.
Столовая комната расположена рядом с гостиной и является частью кухни. Последняя представлена минималистичным темным, почти черным гарнитуром вдоль стен и практически не ассоциируется с обычным местом для готовки.
Такие мелкие аксессуары, как интересные светильники, аквариумы для мини-садов, полотна современного искусства и дизайнерские стулья украшают интерьер, оставаясь минималистичными.
Внутренний балкон является функциональным коридором на втором этаже и, по сути, частью лестничного холла. Минимализм в планировке комнат помогает сделать дом максимально удобным и практичным, не разграничивая пространства и не давая им определенной классической роли. Стеклянные экраны — очень модный выбор для современного жилого дома. Они делают дом на вид более просторным и стильным, а иногда даже слегка футуристичным.
Дополнительный домик на участке является сауной, комнатой отдыха для друзей и просто уголком для приятных выходных. Главная его изюминка — просторная зона патио, на которой можно устраивать барбекю, загорать, играть детям и даже посидеть у настоящего костра.
Такой домик для отдыха может быть и прекрасной студией-мастерской, если заранее обговорить все детали с архитектором. Он легко станет вашим домашним офисом, галереей, кабинетом или местом для рукоделия.
Специально для вас на homify:
— Чудеса эргономики в открытой планировке;
— Стиль модерн в дизайне интерьера.
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