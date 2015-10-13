Проект коттеджа в Зеленогорске

Подумываете о коттедже для себя и своей семьи? Ищите подходящие планы и интересные идеи? Взгляните на этот проект от студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT и вы наверняка полюбите многое, из предложенного архитектором.
Самой главной проблемой северного климата с долгими зимами является гибкий дизайн, который бы одновременно был бы модным и современным, и при этом не тускнел и не становился слишком примитивным на фоне снега и опавшей листвы. Где искать выход из данной ситуации и как найти способ сохранить эстетику в любое время года? Архитектор Александр Жидков обращается к скандинавскому стилю, чтобы перенять лучшие его традиции и приспособить под нужды нашей страны и конкретных владельцев.
Лаконичность, простота, минимализм, эстетика мелочей и приятное освещение — скандинавский стиль всегда подразумевает одни и те же дизайнерские приемы, как в интерьерах, так и в экстерьерах зданий.
Его называют нордическим, или скандинавским минимализмом, но все это лишь слова, которые пытаются описать тот особый взгляд на мир, позволяющий людям с удовольствием жить в холодном климате.
В дизайне интерьера этого проекта архитектор выбрал за основу эклектичный и скандинавский стили, дающие возможность сделать открытую планировку общественной зоны максимально стильной и интересной. Самая уютная часть дома — гостиная с двумя диванами и камином — выглядит, как идеальное место для семейных бесед и просмотра TV.
Двойной гостиную можно считать из-за дальнего угла комнаты, который мы можем видеть на верхней фотографии слева. Там, в зоне столовой стоит еще один диван, увеличивающий функциональность всего помещения.
С этого ракурса мы видим, что гостиная с камином располагается на подиуме и также имеет зону лестничного холла, а столовая на 8 персон — выход на собственную террасу с видом на лес и сад.
Планировка первого этажа отличается наличием большого количества хозяйственных помещений, которые очень важны в обустройстве коттеджа и часто остаются без внимания. Практичный подход к строительству дома окупится сторицей, если с самого начала сделать все должным образом. Так, на этом плане мы видим подъезд к дому, парадный вход, который упирается в лестницу, а также уже знакомые нам гостиную и столовую. Кухня расположилась в удобной нише, а кабинет, отмеченный бирюзовым цветом — в другом крыле здания.
Эта схема знакомит нас с планировкой второго этажа, который подразумевает главную спальню над кабинетом, две детские над кухней и столовой, а также набольшую гостевую комнату. А еще на этом этаже расположены три ванные комнаты и балкон.
Террасы дома, благодаря панорамному остеклению, будто продолжают основную конструкцию, а не просто являются пристройкой в похожем стиле. Самая просторная зона доступна из кабинета на первом этаже и в то же время является видимой из гостиной и столовой.
Особенное внимание хочется уделить и удивительной схеме остекления на первом и втором этажах этого дома. Оно создает особенную атмосферу приватности и открытости одновременно. Найти золотую середину между двумя этими противоположностями порой очень трудно, но для профессионала в этом и заключается радость работы.
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