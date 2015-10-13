Проект коттеджа в Зеленогорске

Подумываете о коттедже для себя и своей семьи? Ищите подходящие планы и интересные идеи? Взгляните на этот проект от студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT и вы наверняка полюбите многое, из предложенного архитектором.

Самой главной проблемой северного климата с долгими зимами является гибкий дизайн, который бы одновременно был бы модным и современным, и при этом не тускнел и не становился слишком примитивным на фоне снега и опавшей листвы. Где искать выход из данной ситуации и как найти способ сохранить эстетику в любое время года? Архитектор Александр Жидков обращается к скандинавскому стилю, чтобы перенять лучшие его традиции и приспособить под нужды нашей страны и конкретных владельцев.