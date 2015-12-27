Спасение каменных джунглей

Архитекторы и дизайнеры из Владивостока создали марку CONCRETE JUNGLE, под которой выпускается множество инновационных решений для дизайна городского пространства. Посмотрев их портфолио, мы нашли несколько, о которых особенно хочется рассказать нашим читателям.

Среди них эффектная «нейронная сеть» для облицовки в модном стиле, маньчжурская рейка, мебель из натуральной древесины и другие. Но в первую очередь мы хотим оценить качество и инициативность владивостокских дизайнеров, которые с гордостью вышли на отечественный рынок с новыми, стильными дизайнерскими решениями.