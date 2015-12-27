Спасение каменных джунглей

Архитекторы и дизайнеры из Владивостока создали марку CONCRETE JUNGLE, под которой выпускается множество инновационных решений для дизайна городского пространства. Посмотрев их портфолио, мы нашли несколько, о которых особенно хочется рассказать нашим читателям.
Среди них эффектная «нейронная сеть» для облицовки в модном стиле, маньчжурская рейка, мебель из натуральной древесины и другие. Но в первую очередь мы хотим оценить качество и инициативность владивостокских дизайнеров, которые с гордостью вышли на отечественный рынок с новыми, стильными дизайнерскими решениями.
Интересное оформление экстерьеров с помощью проекта «Нейронная сеть» заметно улучшает общий вид бетонных и металлических конструкций, визуально добавляя им теплоты дерева. И действительно, такого материала, как древесина, в больших городах практически не осталось, и лишь лавочки в парке да интерьер кофейни напоминает нам о ее существовании.
«Нейронная сеть» помогает геометрически разнообразить облик однотонного фасада. Дизайнерских вариантов для такого декорирования натуральным деревом может быть большое множество, а если сюда добавить обработку различными маслами, лаками и разноцветную покраску, проблема бетонных стен и вовсе будет решена полностью, по крайней мере с эстетической точки зрения.
Этот проект идеально подходит для мегаполисов и отлично вписывается в атмосферу северных городов из-за основы из стиля минимализм. В холодную зиму лишь натуральное дерево, а не яркий пластик выглядит естественно и при этом красиво и декоративно.
«Нейронная сеть» подойдет тем, кто был вынужден купить бетонную или просто оштукатуренную конструкцию из-за цены или удачного местоположения. Она идеальна для преобразования бывших помещений легкой промышленности под лофты, мастерские, студии, квартиры и кафе.
Проект «Маньчжурская рейка» решает совсем иные, интерьерные проблемы с мебелью в ванной комнате. Она становится экологичной и очень вместительной, а многофункциональность вариантов с различными модулями просто поражает.
«Маньчжурская рейка» подходит как для приватных, так и для общественных помещений, не боится влаги, вписывается в любой стиль дизайна интерьера и просто выглядит очень модно. Восточная эстетика прослеживается и здесь, белый цвет и минимализм являются базой для всего дизайна.
Кухонная линейка в богемном ретро-стиле отлично подходит под сталинки в Санкт-Петербурге или другие квартиры, использующие антураж лаконичных восточных малогабариток для своего вдохновения.
Среди одиночных объектов хочется выделить симпатичный круглый кофейный столик, который подойдет как для гостиной, так и для кабинета. Такие маленькие, но идеальные и приятные детали в интерьере сразу меняют весь его образ и способны помочь начать ремонт красиво и с хорошей ноты.
Большой проблемой нестандартной планировки может стать мебель, рассчитанная лишь на идеально ровные стены и определенные пропорции. Мебель для кабинета в данном случае может подразумевать логичное встраивание в ниши, которое дает возможность сделать стол шире, чем это было возможно, и при этом использовать каждый сантиметр малогабаритной квартиры.
Инновационные решения часто выглядят несвоевременными, но быстро входят в обиход, находя свою нишу. Создать новый образ города, применяя новые дизайнерские приемы, бывает достаточно сложно, но возможно, если точно знать, чего хочешь.
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