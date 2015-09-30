Деревянный дом для романтика

Деревянный дом издревле был гордостью владельца и прямым доказательством изобилия и достатка. Современные деревянные дома к тому же имеют удобную новую планировку, в отличии от традиционных срубов, все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию «в начинке», а также такие бонусы, как домашний кинотеатр или бассейн.

В современное время копирование славянской избы дает не слишком эффектные результаты, поэтому к местной традиции примешиваются такие стили как альпийское шале, скандинавский стиль, французский прованс и другие. В данном случае мы как раз видим эти заимствования, которые в итоге превращаются в идеальную вариацию деревянного дома в лесу для конкретной семьи.