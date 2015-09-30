Деревянный дом для романтика

Проект, полный природного романтизма, очарования старого уклада жизни и просто тепла натуральной древесины обязан своему появлению на свет студии APRIL DESIGN.
На волне моды на деревянное строительство городских коттеджей мы рассказываем вам о том, что комбинирование стилей — это хорошо, новые решения — полезно, а доверие к общему замыслу дизайнера просто обязательно, если вы хотите создать действительно гармоничный деревянный дом в наше время.
Деревянный дом издревле был гордостью владельца и прямым доказательством изобилия и достатка. Современные деревянные дома к тому же имеют удобную новую планировку, в отличии от традиционных срубов, все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию «в начинке», а также такие бонусы, как домашний кинотеатр или бассейн.
В современное время копирование славянской избы дает не слишком эффектные результаты, поэтому к местной традиции примешиваются такие стили как альпийское шале, скандинавский стиль, французский прованс и другие. В данном случае мы как раз видим эти заимствования, которые в итоге превращаются в идеальную вариацию деревянного дома в лесу для конкретной семьи.
Не все романтики склонны к обожествлению образа деревянного дома, но часть из них, что придерживается наиболее традиционных взглядов, наверняка будет в восторге от этого проекта. Здесь мы видим и основательность древесины, которая умело подчеркнута дизайнерами, и легкие вдохновляющие мелочи в декоре и интерьере.
Эта прихожая буквально окутывает вас теплом и заботой, как радушная хозяйка. Интерьер этой комнаты буквально создан для того, чтобы расположить к себе гостей.
А хозяев и их детей такая прихожая встречает с двойным восторгом, ведь одно из самых лучших качеств традиционного деревянного дома — его постоянство и стабильность. А прихожая в стиле французского прованса выглядит так, как будто ее дизайн существовал всегда.
Кремовая кухня в стиле прованс заняла небольшую нишу на первом этаже дома. Такая планировка подразумевает открытые пространства и более комфортные условия для хозяйки во время готовки.
В современный деревянный дом стиль французский прованс отлично подходит наравне с рустиком, luxury шале, сельским скандинавским стилем и другими. В данном случае выбор дизайнера пал на эталон кухонь на международной арене — женственный французский гарнитур.
По всему дому деревянные стены являются неизменным фоном для создания интерьера и его декорирования. В каждой из комнат профессионалы избирают новые способы подачи сруба. Этим создается разнообразное настроение по дому, а пространство становится более гармоничным по отношению к общему замыслу.
Хозяйская спальня выглядит как из английских романов про солнечную Францию. В ней есть и свойственное таким интерьерам очарование и некоторая воздушность на фоне почти однотонной гаммы.
Оттенки слоновой кости, ванильный, кремовый и бледно-розовый отлично подходят для создания в ярком деревянном срубе более милой обстановки.
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