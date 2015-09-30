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Деревянный дом для романтика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
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Проект, полный природного романтизма, очарования старого уклада жизни и просто тепла натуральной древесины обязан своему появлению на свет студии APRIL DESIGN.

На волне моды на деревянное строительство городских коттеджей мы рассказываем вам о том, что комбинирование стилей — это хорошо, новые решения — полезно, а доверие к общему замыслу дизайнера просто обязательно, если вы хотите создать действительно гармоничный деревянный дом в наше время.

Сказка наяву

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Деревянный дом издревле был гордостью владельца и прямым доказательством изобилия и достатка. Современные деревянные дома к тому же имеют удобную новую планировку, в отличии от традиционных срубов, все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию «в начинке», а также такие бонусы, как домашний кинотеатр или бассейн.

В современное время копирование славянской избы дает не слишком эффектные результаты, поэтому к местной традиции примешиваются такие стили как альпийское шале, скандинавский стиль, французский прованс и другие. В данном случае мы как раз видим эти заимствования, которые в итоге превращаются в идеальную вариацию деревянного дома в лесу для конкретной семьи.

Воплощение мечты романтика

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Не все романтики склонны к обожествлению образа деревянного дома, но часть из них, что придерживается наиболее традиционных взглядов, наверняка будет в восторге от этого проекта. Здесь мы видим и основательность древесины, которая умело подчеркнута дизайнерами, и легкие вдохновляющие мелочи в декоре и интерьере.

Добро пожаловать!

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Эта прихожая буквально окутывает вас теплом и заботой, как радушная хозяйка. Интерьер этой комнаты буквально создан для того, чтобы расположить к себе гостей.

А хозяев и их детей такая прихожая встречает с двойным восторгом, ведь одно из самых лучших качеств традиционного деревянного дома — его постоянство и стабильность. А прихожая в стиле французского прованса выглядит так, как будто ее дизайн существовал всегда.

Кухня в стиле прованс

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Кремовая кухня в стиле прованс заняла небольшую нишу на первом этаже дома. Такая планировка подразумевает открытые пространства и более комфортные условия для хозяйки во время готовки.

В современный деревянный дом стиль французский прованс отлично подходит наравне с рустиком, luxury шале, сельским скандинавским стилем и другими. В данном случае выбор дизайнера пал на эталон кухонь на международной арене — женственный французский гарнитур.

Французская столовая

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

По всему дому деревянные стены являются неизменным фоном для создания интерьера и его декорирования. В каждой из комнат профессионалы избирают новые способы подачи сруба. Этим создается разнообразное настроение по дому, а пространство становится более гармоничным по отношению к общему замыслу.

Кремовая спальня

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Хозяйская спальня выглядит как из английских романов про солнечную Францию. В ней есть и свойственное таким интерьерам очарование и некоторая воздушность на фоне почти однотонной гаммы.

Оттенки слоновой кости, ванильный, кремовый и бледно-розовый отлично подходят для создания в ярком деревянном срубе более милой обстановки.

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