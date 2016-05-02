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Ваш дом станет еще более рустикальным: примените этот стиль!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Villa Lago Maggiore - Italia, Marco Barbero Marco Barbero Гостиная в рустикальном стиле
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Элегантная простота, скромное очарование и теплота рустикального стиля пленили многих дизайнеров. Сегодня он на пике своей популярности – в шумной торопливой суете серых городов дома, оформленные таким образом, становятся настоящим убежищем для души. Главное его оружие – акцент на природной красоте, грубой и, в то же время, чарующей.

Рустикальный стиль создает иллюзию деревенского дома, в котором господствуют спокойствие и уют. Все детали интерьера в нем как будто живые – объемные формы, фактурность и шероховатость. Они дразнят взор своей неприкрытой реальностью, вызывая непреодолимое желание прикоснуться к ним.

Почему рустикальный стиль подходит вам?

homify Гостиная в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Элементы рустикального стиля дарят чувство тонкой, но неразрывной связи с прошлым. Сопротивляться ему просто невозможно – оно заставляет вас мысленно переселиться в мир, которому чужда торопливая и напряженная городская жизнь. 

Шум автомобилей, невеселый гул толпы, запах бензина, однотипные здания с заточенными в них офисными работниками – все это остается где-то далеко. Вы же окунаетесь в сказочную атмосферу безмятежного детства.

Неотесанные балки

Villa Lago Maggiore - Italia, Marco Barbero Marco Barbero Гостиная в рустикальном стиле
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

Кто может устоять перед обаянием грубого, необработанного дерева? В отличие от выхолощенных лакированных паркетных досок, оно сохраняет связь с природой. Балки из такого материала словно только что принесены из леса и заботливо выстроганы добрым плотником, заботящимся, в первую очередь, не о красоте, а о прочности вашего дома.

Хотя, привлекательности необработанной древесине не занимать. Ее обнаженная естественность и самого человека толкает на откровенность, заражая своей непринужденностью, заставляя снять маску и стать самим собой.

В рустикальном интерьере грубые деревянные балки будут уместны практически везде – на потолке, в дверных проемах, около каминов и окон. Подвешенные на них пучки сухих цветов или трав, плетеные кашпо с комнатными растениями, керосиновые лампы или фонари придадут им особое очарование.

Естественные формы

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

В рустикальном интерьере смело делайте ставку на естественность во всем, включая мелкие элементы декора и даже те детали, о которых мало кто задумывается. 

Большие и маленькие плетеные корзины, деревянные шкатулки и хлебницы, которые можно позаимствовать из стиля шебби, посуда из матового, немного помятого металла – все это придется как нельзя кстати. А такие мелочи, как шероховатые необработанные профили стен в оконных и дверных проемах, несут в себе особую прелестную непосредственность.

Теплые цвета

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Гостиная в рустикальном стиле
Ольга Куликовская-Эшби

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби

Основа рустикального стиля – теплая природная цветовая гамма. Здесь нет места излишне ярким, «кричащим» краскам. Доминируют оттенки коричневого (от светло-кофейного до темно-шоколадного) и серого. Уместны также металлические детали, но не блестящие, а матовые – затемненная медь, бронза или латунь, олово, чугун.

Если подобные цветовые решения кажутся вам чересчур мрачными, вы можете разбавить интерьер комнатными растениями, яркими фруктами в корзинах, изумрудно-зелеными винными бутылками. Сделать интерьер более свежим можно, выкрасив стены в белый или синий. Но выбирайте приглушенные оттенки – сизый, бледно-васильковый, полуночно синий или цвет берлинской лазури.

Текстурные ткани

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Спальня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Грубые ткани с фактурной поверхностью – еще один «конек» рустикального стиля. Это может быть льняное полотно, рогожка, ткани из лыка. На них удачно смотрится этническая вышивка крестиком, особенно в зеленых и голубых тонах.

Очень кстати придутся шерстяные пледы на диванах и креслах, а также звериные шкуры. Обивка для мягкой мебели может быть из шенилла или грубого велюра, а также из плотной потертой кожи.

Стиль амбар

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design Окна и двери в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

Изюминкой рустикального интерьера станет массивная амбарная дверь, сколоченная из грубых досок. Так называют одностворчатые или двустворчатые двери, которые крепятся не на петлях, а на рейках. В отличие от аналогичных конструкций, называемых «купе», они не прячутся в стену, а остаются снаружи, и сами рейки нарочно не прячутся, а служат в качестве стилевого дополнения.

Такие двери часто использовались при строительстве сараев, амбаров и хлевов – отсюда и их название. В современном доме они подойдут для любого помещения – гостиной, спальни, кухни. Мощная амбарная дверь на нарочито грубых железных рейках выглядит брутально и в то же время очень стильно.

До и После: Редизайн террасы у дома
А вам по душе дома и интерьеры в рустикальном стиле? Почему?

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