Ваш дом станет еще более рустикальным: примените этот стиль!

Элегантная простота, скромное очарование и теплота рустикального стиля пленили многих дизайнеров. Сегодня он на пике своей популярности – в шумной торопливой суете серых городов дома, оформленные таким образом, становятся настоящим убежищем для души. Главное его оружие – акцент на природной красоте, грубой и, в то же время, чарующей.
Рустикальный стиль создает иллюзию деревенского дома, в котором господствуют спокойствие и уют. Все детали интерьера в нем как будто живые – объемные формы, фактурность и шероховатость. Они дразнят взор своей неприкрытой реальностью, вызывая непреодолимое желание прикоснуться к ним.
Элементы рустикального стиля дарят чувство тонкой, но неразрывной связи с прошлым. Сопротивляться ему просто невозможно – оно заставляет вас мысленно переселиться в мир, которому чужда торопливая и напряженная городская жизнь.
Шум автомобилей, невеселый гул толпы, запах бензина, однотипные здания с заточенными в них офисными работниками – все это остается где-то далеко. Вы же окунаетесь в сказочную атмосферу безмятежного детства.
Кто может устоять перед обаянием грубого, необработанного дерева? В отличие от выхолощенных лакированных паркетных досок, оно сохраняет связь с природой. Балки из такого материала словно только что принесены из леса и заботливо выстроганы добрым плотником, заботящимся, в первую очередь, не о красоте, а о прочности вашего дома.
Хотя, привлекательности необработанной древесине не занимать. Ее обнаженная естественность и самого человека толкает на откровенность, заражая своей непринужденностью, заставляя снять маску и стать самим собой.
В рустикальном интерьере грубые деревянные балки будут уместны практически везде – на потолке, в дверных проемах, около каминов и окон. Подвешенные на них пучки сухих цветов или трав, плетеные кашпо с комнатными растениями, керосиновые лампы или фонари придадут им особое очарование.
В рустикальном интерьере смело делайте ставку на естественность во всем, включая мелкие элементы декора и даже те детали, о которых мало кто задумывается.
Большие и маленькие плетеные корзины, деревянные шкатулки и хлебницы, которые можно позаимствовать из стиля шебби, посуда из матового, немного помятого металла – все это придется как нельзя кстати. А такие мелочи, как шероховатые необработанные профили стен в оконных и дверных проемах, несут в себе особую прелестную непосредственность.
Основа рустикального стиля – теплая природная цветовая гамма. Здесь нет места излишне ярким, «кричащим» краскам. Доминируют оттенки коричневого (от светло-кофейного до темно-шоколадного) и серого. Уместны также металлические детали, но не блестящие, а матовые – затемненная медь, бронза или латунь, олово, чугун.
Если подобные цветовые решения кажутся вам чересчур мрачными, вы можете разбавить интерьер комнатными растениями, яркими фруктами в корзинах, изумрудно-зелеными винными бутылками. Сделать интерьер более свежим можно, выкрасив стены в белый или синий. Но выбирайте приглушенные оттенки – сизый, бледно-васильковый, полуночно синий или цвет берлинской лазури.
Грубые ткани с фактурной поверхностью – еще один «конек» рустикального стиля. Это может быть льняное полотно, рогожка, ткани из лыка. На них удачно смотрится этническая вышивка крестиком, особенно в зеленых и голубых тонах.
Очень кстати придутся шерстяные пледы на диванах и креслах, а также звериные шкуры. Обивка для мягкой мебели может быть из шенилла или грубого велюра, а также из плотной потертой кожи.
Изюминкой рустикального интерьера станет массивная амбарная дверь, сколоченная из грубых досок. Так называют одностворчатые или двустворчатые двери, которые крепятся не на петлях, а на рейках. В отличие от аналогичных конструкций, называемых «купе», они не прячутся в стену, а остаются снаружи, и сами рейки нарочно не прячутся, а служат в качестве стилевого дополнения.
Такие двери часто использовались при строительстве сараев, амбаров и хлевов – отсюда и их название. В современном доме они подойдут для любого помещения – гостиной, спальни, кухни. Мощная амбарная дверь на нарочито грубых железных рейках выглядит брутально и в то же время очень стильно.