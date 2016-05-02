Ваш дом станет еще более рустикальным: примените этот стиль!

Элегантная простота, скромное очарование и теплота рустикального стиля пленили многих дизайнеров. Сегодня он на пике своей популярности – в шумной торопливой суете серых городов дома, оформленные таким образом, становятся настоящим убежищем для души. Главное его оружие – акцент на природной красоте, грубой и, в то же время, чарующей.

Рустикальный стиль создает иллюзию деревенского дома, в котором господствуют спокойствие и уют. Все детали интерьера в нем как будто живые – объемные формы, фактурность и шероховатость. Они дразнят взор своей неприкрытой реальностью, вызывая непреодолимое желание прикоснуться к ним.